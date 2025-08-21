Investigan crimen de colombiano en Brasil: una de las personas con la que hablaba le disparó

Dos personas estaban conversando con el colombiano en el lugar, donde se hallaba de visita, según se pudo conocer de manera preliminar por parte de las autoridades en Recife - crédito Google Maps y Pexels

Un ciudadano de nacionalidad colombiana fue asesinado a balazos en la madrugada del sábado 16 de agosto de 2025 en Brasil.

El crimen se reportó en el barrio de Piedade, situado en el municipio de Jaboatão dos Guararapes, en la región metropolitana de Recife, capital del estado de Pernambuco.

De acuerdo con la información difundida por el Diario de Pernambuco y el portal brasileño G1, la víctima fue identificada como Andrés Felipe Salazar Osorio, de 37 años.

El crimen ocurrió frente al condominio Recanto do Sol. Según los reportes policiales y el relato de testigos, Salazar Osorio conversaba con otras dos personas en la entrada del edificio alrededor de las 3:30 de la madrugada cuando, en un momento, uno de los presentes le disparó.

Tras recibir los disparos, la víctima intentó huir hacia el interior del condominio, pero murió cerca de la portería.

Una residente del edificio, que prefirió no dar su nombre, señaló que el ciudadano colombiano no vivía en el condominio y se encontraba en calidad de visita de uno de los inquilinos.

La Policía Civil, a través del Grupo de Fuerza Tarea de Homicidios Metropolitana Sur, inició una investigación sobre el caso, registrado oficialmente como homicidio consumado.

Las autoridades informaron que siguen trabajando para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el ataque.

Por último, y a través de una nota oficial, la corporación comunicó que “las diligencias siguen hasta el esclarecimiento del hecho” y habilitó la línea (81) 99488-7179 para recibir información que contribuya a la detención de los responsables.

Días atrás otro colombiano murió en Brasil en medio de un acto heroico

Un ciudadano colombiano perdió la vida en una playa de Maceió, Brasil, tras rescatar a un hombre y su hijo que estaban en peligro de ahogarse. El hecho, que se registró el domingo 27 de julio de 2025 durante el mediodía, fue reportado por medios regionales y causó consternación entre la comunidad de residentes y migrantes.

La víctima fue identificada como Gustavo de Jesús Sánchez, de 33 años, originario del corregimiento de Salónica, municipio de Riofrío, en Valle del Cauca. Sánchez residía en Brasil desde hacía dos años, acompañado de su pareja, en busca de mejores oportunidades laborales.

Ese día se encontraba en la playa de Maceió, en el estado de Alagoas, junto a sus compañeros de trabajo, cuando advirtió que un padre y su hijo luchaban contra las corrientes marinas.

Sin dudarlo, Sánchez ingresó al mar y asistió a las dos personas en apuros. Alcanzó a sacarlas hasta la orilla, salvando sus vidas, pero quedó atrapado por la corriente cuando intentaba regresar, siendo arrastrado mar adentro.

Minutos después autoridades locales organizaron un operativo de búsqueda y lograron recuperar su cuerpo sin vida; la noticia dejó en luto tanto a su familia como a la empresa en la que trabajaba y a la comunidad de colombianos en Brasil.

El fallecimiento de Sánchez generó múltiples mensajes de reconocimiento en redes sociales. Usuarios, amigos y familiares destacaron su valentía y sentido de solidaridad. Entre los mensajes se le calificó como “héroe” y se resaltó su calidad humana: “Lamentable, que jóvenes como estos, luchadores, buenas personas que luchan por salir adelante junto con su familia, les pase este tipo de cosas”, escribió un allegado.

Otro expresó: “Hay muchacho qué berraquera, qué corazón, yo te conocí y trabajaste con nosotros tu papá y tú, me duele mucho ver esta noticia”.

El colombiano, conocido entre sus allegados como “Coflan”, recibió numerosas muestras de apoyo y mensajes en los que destacaron su gesto altruista y su compromiso con quienes lo rodeaban. Debido a todo lo anterior la familia de Sánchez está recolectando fondos para lograr la repatriación de su cuerpo a Colombia, donde esperan despedirlo en su tierra natal en el Valle del Cauca.

“Fuiste un gran ser, una persona siempre incondicional y un corazón muy muy noble y eso se puede ver en el acto que hiciste por estas personas. Lamento mucho tu pérdida. Fortaleza para tu familia y bendiciones”, publicó otro de sus amigos en las plataformas sociales.