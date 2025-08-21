Interpol emitió circular amarilla por la desaparición de la joven Ayelén Sofía Paéz en Chapinero, Bogotá: la habrían sacado del país

Interpol emitió circular amarilla para ayudar en la búsqueda de la joven Ayelén Sofía Paéz - crédito Interpol

La Interpol emitió una circular amarilla para que instituciones y gobiernos internacionales contribuyan con la búsqueda de la joven Ayelén Sofía Paéz, de 16 años, que fue reportada como desaparecida el 9 de agosto. Fue vista por última vez en una de las calles de la localidad de Chapinero, norte de Bogotá.

En la circular, que se encuentra subida a la página oficial de la organización, y ya ha sido difundida por medio de las redes sociales, se especifican los rasgos físicos de la menor, como su color de ojos, de cabello y su estatura.

También, se menciona a la persona que sería su responsable, su madre, Claudia Oliveros.

Ella misma, conversó con Caracol Radio y contó como fue las horas previas a la desaparición de la menor, pues estuvieron todo el día juntas porque Ayelen se encontraba estudiando para la prueba del Icfes, que la tenía al día siguiente: “Salió a comprar algo como siempre lo hacía. Pasaron las 6, 7, 8 de la noche y no llegaba. Salimos a buscarla por todo alrededor, salimos por todos lados y no la encontramos”.

Ese día la adolescente estaba vestida con un jean, chaqueta negra, tenis negros con blanco y un bolso también negro.

Ayelen Sofía Páez desapareció el 9 de agosto en Bogotá - crédito Interpol

En el momento, Claudia reveló que la joven estaba atravesando por un periodo de depresión tras la partida de su hermana mayor al exterior, pero no considera que esa haya sido una de las razones de su ausencia, sabiendo que la enfermedad estaba siendo tratada.

“Ella venía con una depresión leve, que venía en tratamiento con psicología, que inclusive ella estaba tomando su medicamento, ya se sentía mucho mejor, pero nunca manifestó querer irse de la casa”, aseguró.

De acuerdo a lo que informó el medio de comunicación, la revisión de las cámaras de seguridad que hizo la familia de Ayelen dan cuenta que ella estuvo sobre una de las calles por donde habitualmente ella transitaba, pero después de eso no hay señales de su paradero.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, en su cuenta de X solicitó a toda la ciudadanía para contribuir en la búsqueda de la adolescente: “Ayúdenos a encontrar a Ayelen Sofía Páez Oliveros, desaparecida el 9 de agosto del 2025″.

Joven de 16 años, desaparecida en Bogotá, es buscada por la Interpol - crédito @PedroSanchezCol/X

Interpol también busca a la menor Valeria Afanador, desaparecida en Cundinamarca

La Organización de Policía Criminal ha emitido una circular amarilla internacional con la imagen y los datos de Valeria Afanador, la menor desaparecida en el municipio de Cajicá, en el departamento de Cundinamarca. Esta alerta global busca ampliar la difusión sobre el paradero de la niña, quien fue vista por última vez en el entorno de una institución educativa local y de quien, hasta el momento, no se tienen rastros concluyentes.

De acuerdo con el procedimiento de la organización, este tipo de circular está destinada a ofrecer apoyo a las familias y entidades que enfrentan casos de desaparición y a involucrar a la comunidad internacional en el proceso de búsqueda.

Interpol emitió circular amarilla por desaparición de Valeria Afanador - crédito Interpol

Mientras tanto, el padre de Valeria se pronunció públicamente sobre la situación, señalando las dificultades adicionales que surgen ante la circulación de versiones no verificadas: “Han empezado a especular en redes sociales”. En sus declaraciones, expresó la incertidumbre por la que atraviesa la familia tras ocho días sin noticias: “No sabemos si alguien la tiene o no”. Estos testimonios reflejan la tensión y el desasosiego en medio de las labores de localización.

El dispositivo para la búsqueda de Valeria es uno de los más grandes que se ha desplegado en la región. Conforme a datos confirmados por las autoridades, diecisiete entidades y más de doscientas personas trabajan de manera coordinada bajo la supervisión de la Unidad de Gestión de Riesgo de Cajicá y en municipios aledaños, concentrando esfuerzos humanos, técnicos y logísticos