Colombia

Federico Gutiérrez respondió a Petro y aseguró que Medellín sí brinda garantías a población LGBTIQ+

El alcalde de Medellín defendió las acciones de su administración tras las críticas del presidente Petro sobre los homicidios de personas trans en la ciudad

Por Mauricio Villamil

Guardar
Alcalde Federico Gutiérrez - crédito
Alcalde Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez

El debate sobre las garantías para la población LGBTIQ+ en Medellín se intensificó luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un consejo de Gobierno realizado esta semana.

El mandatario afirmó que en la capital antioqueña persisten hechos de violencia contra personas trans y pidió al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, organizar una marcha de rechazo frente a esta problemática.

- crédito @FicoGutierrez/X
- crédito @FicoGutierrez/X

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jefe de Estado expresó que “en Medellín matan trans a la lata”, según recogió Semana, y agregó que la movilización debería visibilizar los riesgos que enfrenta esta comunidad en la ciudad. El pronunciamiento se dio en medio de un balance de seguridad y derechos humanos, lo que generó reacciones inmediatas en el ámbito local.

De acuerdo con datos de Caribe Afirmativo, respaldados por cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, en lo corrido del año se han reportado 52 casos de violencia física, psicológica o estructural contra personas LGBTIQ+ en el país. Antioquia concentra 23 de esos hechos, lo que convierte al departamento en uno de los más afectados. Dentro de esas cifras, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en Medellín se registran 12 homicidios de integrantes de la comunidad en lo que va del año.

Frente a los señalamientos, el alcalde Federico Gutiérrez respondió defendiendo la gestión de su administración. El mandatario sostuvo que la Alcaldía trabaja para garantizar la seguridad de todas las personas, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

Ministerio de Igualdad - Juan
Ministerio de Igualdad - Juan Carlos Florián | crédito @MinIgualdad_Col/X

“No miren, siempre, las garantías para la comunidad LGTBI, siempre y de mi parte ha sido así y lo seguiré haciendo y para cualquier ciudadano sea o no sea de la comunidad LGTBI, considérese como se quiera considerar, yo no estoy en las discusiones de odio, aquí las garantías tienen que ser para todos, para todos los ciudadanos de todas las edades, de todos los sexos, para todas las personas tienen que ser las garantías, nosotros en Medellín tenemos una lucha en contra de esa criminalidad y vamos a seguirles dando duro, los golpes no cesan”, manifestó Gutiérrez en declaraciones citadas por Semana.

El alcalde explicó que, según los análisis realizados por las autoridades locales, los asesinatos de personas LGBTIQ+ en Medellín no obedecen a un mismo patrón ni a un único actor criminal, sino que han sido catalogados como hechos aislados. En ese sentido, reiteró que la administración municipal mantiene acciones coordinadas con la Policía y la Fiscalía para esclarecer cada caso y judicializar a los responsables.

Mirador en Medellín- crédito Alcaldía
Mirador en Medellín- crédito Alcaldía de Medellín

Los colectivos activistas de la ciudad, aunque coinciden en la necesidad de rechazar la violencia, han señalado que esperan conocer pronto la fecha en la que se convocará la marcha propuesta por el presidente Petro. Algunas organizaciones consultadas aseguran que el espacio podría servir para visibilizar tanto los riesgos que enfrenta la comunidad como las acciones que se requieren en materia de políticas públicas.

La administración local, por su parte, ha destacado programas de inclusión social y acompañamiento psicosocial que se adelantan desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Sin embargo, el tema de los homicidios ha generado preocupación y es motivo de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín.

Cabe señalar que esta discusión ocurre en un contexto en el que distintas ciudades del país han elevado alertas sobre la seguridad de personas LGBTIQ+. Organizaciones internacionales han advertido que Colombia enfrenta un aumento en las agresiones motivadas por prejuicios, lo que ha llevado a organismos de control a recomendar mayores esfuerzos en prevención y judicialización.

En Medellín, la Secretaría de Seguridad también ha reforzado los espacios de diálogo con representantes de la comunidad. Se han implementado rutas de atención para víctimas de violencia basada en género y discriminación, y se insiste en que los homicidios registrados son objeto de investigación individualizada por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras tanto, la propuesta presidencial de realizar una marcha en la ciudad continúa en espera de confirmación. El ministro Juan Carlos Florián, encargado de coordinar el evento, aseguró que se buscará un consenso con las organizaciones locales para definir la logística y los mensajes que acompañarán la movilización.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezGustavo PetroMedellínLGTBIQ+Colombia-noticias

Más Noticias

Corte advierte bajo cumplimiento en seguridad alimentaria para niños wayúu tras sentencia T-302

El alto tribunal señaló que persiste el incumplimiento estatal en garantizar alimentación para la niñez wayúu en La Guajira

Corte advierte bajo cumplimiento en

Gobierno anuncia plan para retorno de familias desplazadas en Buenaventura tras violencia de bandas

Más de 90 familias de barrios de Buenaventura podrían regresar a sus hogares bajo un plan de seguridad y acompañamiento estatal

Gobierno anuncia plan para retorno

Deportaciones de colombianos desde Estados Unidos alcanzan su cifra más alta en casi 30 año

Las medidas migratorias de la administración de Trump provocaron que, en solo seis meses, la cantidad de repatriados igualara el total de 2024

Deportaciones de colombianos desde Estados

Lotería de Manizales resultados del miércoles 20 de agosto 2025; premio mayor 2.600 millones

Esta lotería realiza un sorteo a la semana, todos los miércoles, en los que se puede ganar varios miles de millones de pesos

Lotería de Manizales resultados del

Presunto feminicida de joven madre en Granada, Meta, fue capturado tras ataque con escopeta

Una mujer de 26 años perdió la vida tras recibir un disparo en Granada, Meta. El presunto agresor fue detenido y será presentado ante un juez, según confirmaron las autoridades

Presunto feminicida de joven madre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Condenan a 40 años a

Condenan a 40 años a exparamilitar de las AUC por desaparición de siete funcionarios del CTI en Cesar: aún no encuentran los restos

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

ENTRETENIMIENTO

La inesperada emergencia médica de

La inesperada emergencia médica de María Cecilia Botero que cambió su vida para siempre: “A los tres días me estaba muriendo“

Shakira y la lista de famosos con los que fue vinculada sentimentalmente tras terminar con Piqué

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Deportes

David González confirmó su salida

David González confirmó su salida de Millonarios tras derrota contra Unión Magdalena: “la situación es insostenible”

Leonardo Castro se enfrentó a hinchas de Millonarios en medio de disturbios en el duelo frente a Unión Magdalena

Luis Sinisterra llegó motivado para ser la estrella del Cruzeiro: “Estoy muy contento de estar aquí en un gran equipo”

Suspenden el partido Millonarios vs. Unión Magdalena por desórdenes en tribuna de El Campín: volaron zapatos y hubo invasión

Richard Rios y Jhon Jader Durán vivieron realidades opuestas en la Champions League