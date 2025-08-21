Federico Gutiérrez respondió a Petro y aseguró que Medellín sí brinda garantías a población LGBTIQ+

Alcalde Federico Gutiérrez - crédito @FicoGutierrez

El debate sobre las garantías para la población LGBTIQ+ en Medellín se intensificó luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro durante un consejo de Gobierno realizado esta semana.

El mandatario afirmó que en la capital antioqueña persisten hechos de violencia contra personas trans y pidió al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, organizar una marcha de rechazo frente a esta problemática.

El jefe de Estado expresó que “en Medellín matan trans a la lata”, según recogió Semana, y agregó que la movilización debería visibilizar los riesgos que enfrenta esta comunidad en la ciudad. El pronunciamiento se dio en medio de un balance de seguridad y derechos humanos, lo que generó reacciones inmediatas en el ámbito local.

De acuerdo con datos de Caribe Afirmativo, respaldados por cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, en lo corrido del año se han reportado 52 casos de violencia física, psicológica o estructural contra personas LGBTIQ+ en el país. Antioquia concentra 23 de esos hechos, lo que convierte al departamento en uno de los más afectados. Dentro de esas cifras, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá informó que en Medellín se registran 12 homicidios de integrantes de la comunidad en lo que va del año.

Frente a los señalamientos, el alcalde Federico Gutiérrez respondió defendiendo la gestión de su administración. El mandatario sostuvo que la Alcaldía trabaja para garantizar la seguridad de todas las personas, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.

“No miren, siempre, las garantías para la comunidad LGTBI, siempre y de mi parte ha sido así y lo seguiré haciendo y para cualquier ciudadano sea o no sea de la comunidad LGTBI, considérese como se quiera considerar, yo no estoy en las discusiones de odio, aquí las garantías tienen que ser para todos, para todos los ciudadanos de todas las edades, de todos los sexos, para todas las personas tienen que ser las garantías, nosotros en Medellín tenemos una lucha en contra de esa criminalidad y vamos a seguirles dando duro, los golpes no cesan”, manifestó Gutiérrez en declaraciones citadas por Semana.

El alcalde explicó que, según los análisis realizados por las autoridades locales, los asesinatos de personas LGBTIQ+ en Medellín no obedecen a un mismo patrón ni a un único actor criminal, sino que han sido catalogados como hechos aislados. En ese sentido, reiteró que la administración municipal mantiene acciones coordinadas con la Policía y la Fiscalía para esclarecer cada caso y judicializar a los responsables.

Los colectivos activistas de la ciudad, aunque coinciden en la necesidad de rechazar la violencia, han señalado que esperan conocer pronto la fecha en la que se convocará la marcha propuesta por el presidente Petro. Algunas organizaciones consultadas aseguran que el espacio podría servir para visibilizar tanto los riesgos que enfrenta la comunidad como las acciones que se requieren en materia de políticas públicas.

La administración local, por su parte, ha destacado programas de inclusión social y acompañamiento psicosocial que se adelantan desde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Sin embargo, el tema de los homicidios ha generado preocupación y es motivo de seguimiento por parte de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín.

Cabe señalar que esta discusión ocurre en un contexto en el que distintas ciudades del país han elevado alertas sobre la seguridad de personas LGBTIQ+. Organizaciones internacionales han advertido que Colombia enfrenta un aumento en las agresiones motivadas por prejuicios, lo que ha llevado a organismos de control a recomendar mayores esfuerzos en prevención y judicialización.

En Medellín, la Secretaría de Seguridad también ha reforzado los espacios de diálogo con representantes de la comunidad. Se han implementado rutas de atención para víctimas de violencia basada en género y discriminación, y se insiste en que los homicidios registrados son objeto de investigación individualizada por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Mientras tanto, la propuesta presidencial de realizar una marcha en la ciudad continúa en espera de confirmación. El ministro Juan Carlos Florián, encargado de coordinar el evento, aseguró que se buscará un consenso con las organizaciones locales para definir la logística y los mensajes que acompañarán la movilización.