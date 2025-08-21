Colombia

“Daniel Quintero no es ladrón ni corrupto”: Santiago Trespalacios, abogado del exalcalde de Medellín, defendió al precandidato

El jurista relató a la periodista Eva Rey que, aunque inicialmente no compartía afinidad con el exmandatario de la capital de Antioquia, su opinión cambió tras conocerlo

Katherine Lancheros

Katherine Lancheros

El jurista señaló que su papel como defensor de Quintero provocó tensiones con sectores políticos en Medellín - crédito @eva_reyoficial/Instagram

Durante una entrevista concedida al programa Desnúdate con Eva, el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla habló con la periodista española Eva Rey sobre su experiencia al asumir la defensa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero en múltiples procesos judiciales. Desde el inicio de la conversación, el jurista reconoció que aceptar representar al exmandatario no fue una determinación sencilla.

Con franqueza expresó: “Daniel es un personaje público con el cual yo no congenio. Yo no soy, primero, no soy de su partido. Segundo, no voté por Daniel”. Estas palabras marcaron el tono de su intervención, en la que dejó claro que su labor no estuvo motivada por afinidad política.

El abogado relató que, pese a la distancia inicial frente a Quintero, su visión cambió tras conocerlo personalmente: “Cuando ya conocí a Daniel, me di cuenta de que es un ser humano muy sensible”. Añadió que, a su criterio, alrededor del exalcalde se ha tejido un mito” que no corresponde a lo que puso constatar en su experiencia profesional.

Según explicó, lo representó en más de una docena de procesos legales, todos con resultados positivos: “Yo lo he defendido en más de una docena de casos, Eva, y todos los casos han finalizado a su favor y muy bien”.

El abogado Santiago Trespalacios aseguró
El abogado Santiago Trespalacios aseguró que defendió a Daniel Quintero en más de una docena de procesos legales - crédito Colprensa - @eva_reyoficial/Instagram

A lo largo del abrebocas de la entrevista, la periodista Eva Rey lo interrogó sobre los cuestionamientos que acompañaron a Quintero en su carrera pública. Frente a la pregunta directa de si consideraba al exalcalde “ni ladrón ni corrupto”, Trespalacios respondió: “En mi opinión, no”. Con esta declaración, el abogado defendió la integridad de su representado y enfatizó que las acusaciones no habían prosperado en los tribunales.

A pesar de la defensa jurídica y de la valoración personal que hizo sobre Quintero, el abogado puntualizó que su posición política no se modificó. Ante la pregunta de si lo apoyaría en una eventual candidatura presidencial en 2026, señaló: “Eh, no, creo que no”. Con esta afirmación distinguió entre el rol profesional que desempeñó como abogado y sus decisiones personales en el terreno electoral.

El abogado también explicó que su labor de defensa le provocó tensiones en distintos sectores políticos de la ciudad. Recordó que cuando expresó públicamente que no existían pruebas que vincularan al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, con la llamada oficina de Envigado, recibió críticas de seguidores de Quintero.

Abogado de Daniel Quintero reveló
Abogado de Daniel Quintero reveló que simpatizantes de Federico Gutiérrez lo han atacado y que familiares suyos perdieron contratos públicos - crédito Colprensa

Más tarde, al asumir la representación legal de este último, experimentó rechazo en grupos cercanos al mandatario local, por lo que comentó: “Ahora, cuando defiendo a Daniel, los ‘fiquistas’ han salido a perseguirme de una manera aterradora”. Incluso reveló que varios de sus familiares perdieron contratos con entidades públicas tras conocerse su papel como abogado del exmandatario.

Estas son las investigaciones en curso contra Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelantan varias investigaciones contra Daniel Quintero y exintegrantes de su administración por presuntas irregularidades ocurridas durante su mandato.

Entre los procesos en curso se encuentra el caso Aguas Vivas, en el que la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción. Según el ente acusador, se habrían cometido maniobras irregulares en la negociación de una deuda entre el municipio y una empresa privada, fijando un valor superior al debido y generando un presunto detrimento patrimonial para la ciudad.

La Fiscalía imputó a Daniel
La Fiscalía imputó a Daniel Quintero los delitos de peculado por apropiación y prevaricato por acción en el caso Aguas Vivas - crédito Alcaldía de Medellín

Otros expedientes involucran contratos suscritos en su gestión. La Procuraduría sancionó e inhabilitó a dos exfuncionarios por la ampliación injustificada de un contrato de jardines, por su parte, el organismo judicial investiga presuntas irregularidades en la operación del Parque de las Aguas y otros escenarios deportivos del Inder Medellín, así como el presunto uso indebido de la “caja menor” para pagos sin requisitos legales o posibles cobros duplicados en gastos de viaje.

