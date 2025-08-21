Colombia

Carlos Ramón González recibió asilo en Nicaragua y desató la furia de la oposición, que apuntó al Gobierno Petro: “¡Finjamos sorpresa!"

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ha sido señalado de cometer los punibles de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, por cuenta del caso en el que fue acusado de sobornar a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Carlos Ramón González también ejerció
Carlos Ramón González también ejerció como titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el actual Gobierno - crédito Colprensa

Carlos Ramón González, que fungió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y está imputado por delitos graves por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se quedará en Nicaragua. La decisión del régimen del dictador Daniel Ortega de otorgarle asilo político en su país, pese a que fue pedido en extradición por el Gobierno de Gustavo Petro, desató una dura respuesta de la oposición.

González, prófugo en Managua, luego de que se dictó orden de captura en su contra, gozará de un estatus distinto; lo que causó una dura reacción los que consideran que el Gobierno los encubrió y protegió. Sobre todo, cuando ha sido señalado de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, por aparentemente ofrecer prebendas a los expresidentes del Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para aprobar proyectos del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Y es que el caso de corrupción en la Ungrd, que estalló con el sobrecosto en la compra de camiones para el suministro de agua en el departamento de La Guajira, causó serios cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de recursos públicos. Aunque la Fiscalía lo citó para responder por estos cargos, González salió del país y ahora, más que nunca, está fuera del alcance de la justicia colombiana, luego de recibir el amparo del régimen nicaragüense.

El exdirector del Dapre será
El exdirector del Dapre será protegido por Nicaragua, pese a ser requerido en extradición por el Gobierno Petro - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua

La oposición culpó a Gustavo Petro por la fuga de Carlos Ramón González

Uno de los primeros en pronunciarse fue el exfiscal y precandidato presidencial Francisco Barbosa, que criticó al Ejecutivo y señaló que la designación de González como jefe del Dapre respondió a vínculos previos; y que, tras la imputación, el Gobierno habría intervenido para facilitar su fuga. El extitular del órgano de investigación afirmó que Petro, en lugar de colaborar con la captura, habría actuado para ayudarlo con la dictadura de Nicaragua.

“¡Finjamos sorpresa! (...) El Gobierno, en lugar de ayudar a capturarlo, mueve sus fichas para ayudarlo con la dictadura de Nicaragua. Y cuando estalla el escándalo, arman la pantomima de pedir extradición. No nos crean imbéciles: atracaron al pueblo y ayudaron a que el ladrón se volara. Bandidos", afirmó Barbosa en su perfil del X, con un mensaje que no pasó desapercibido en las redes sociales, referente a una situación que hizo quedar mal a la justicia.

El exfiscal Francisco Barbosa también
El exfiscal Francisco Barbosa también se pronunció sobre el asilo de Carlos Ramón González dado por el régimen de Daniel Ortega - crédito @FBarbosaDelgado/X

En la misma línea, el concejal de Bogotá Daniel Briceño describió lo que consideró un “plan perfecto” ejecutado por el Gobierno para permitir la salida de González del país. Según el cabildante, las autoridades facilitaron su ingreso a Nicaragua, le proporcionaron alojamiento financiado con recursos públicos, gestionaron la renovación de su residencia y, finalmente, hicieron una solicitud de extradición que fue rechazada por Ortega, al que identificó como aliado de Petro.

El gobierno Petro ejecutó el plan perfecto para que Carlos Ramón González se volara del país: 1. Lo ayudaron a entrar a Nicaragua. 2. Le dieron hospedaje con la plata de los colombianos. 3. Pidieron que le renovaran la residencia. 4. Hicieron la pantomima de pedirlo en extradición. 5. El dictador Daniel Ortega amigo de Petro negó esa extradición”, comentó Briceño en su publicación, que también generó indignación colectiva frente a este caso.

Con este mensaje, el concejal
Con este mensaje, el concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestionó el papel del Gobierno Petro frente al prófugo Carlos Ramón González - crédito @danielbricen/X

La presión para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables ha ido en aumento. La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, expresó la necesidad de que la investigación produzca resultados tangibles y que las personas involucradas reciban condenas proporcionales a la gravedad de los delitos. Esto ha causado el clima de desconfianza sobre la manera de la administración de justicia en el país.

“El régimen del dictador Daniel Ortega niega la extradición del amigo y camarada de Gustavo Petro, dueño del partido Verde Carlos Ramón González. No sorprende, entre camaradas se tapan. Esperemos las notas de protesta y el llamado del embajador a consultas ante esta falta de cooperación con la justicia por parte de Nicaragua“, agregó Cabal en la red social X, con respecto a lo que terminó sucediendo en el caso del exfuncionario del Dapre.

La senadora y precandidata presidencial
La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático María Fernanda Cabal criticó la fuga del exdirector del Dapre Carlos Ramón González, que recibió asilo en Nicaragua - crédito @MariaFdaCabal/X

El caso de la Ungrd, en el que ya se han establecido principios de oportunidad a cambio de más información, se ha transformado en un símbolo de los desafíos que enfrenta el Ejecutivo en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La persistencia del escándalo y la falta de avances visibles en la investigación que ha llevado la Fiscalía han reforzado las demandas de justicia y de medidas ejemplares para restaurar la confianza en las instituciones.

Temas Relacionados

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de DesastresCorrupción en ColombiaCarlos Ramón GonzálezGustavo PetroNicaraguaFrancisco BarbosaDaniel OrtegaEscándalo en la UngrdGobiernoCorrupción ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Estos son los cortes de la luz del 21 de agosto en Santander

ESSA dio a conocer los cortes al servicio eléctrico que se realizarán hoy en el departamento de Santander

Estos son los cortes de

La mala suerte de Mateus Uribe: penal errado volvió a costar una clasificación, tal como contra Inglaterra en 2018

El volante antioqueño desperdició la pena máxima en la serie que dejó a Atlético Nacional fuera de la Copa Libertadores de América frente al São Paulo

La mala suerte de Mateus

Tras polémica por caso de Álvaro Uribe, el Polo Democrático solicitó a Iván Cepeda ser candidato presidencial por el Pacto Histórico

La dirección nacional del partido político firmó la carta en la que pidió al congresista ser la figura de consenso de la colación del Gobierno para la contienda presidencial de 2026

Tras polémica por caso de

Roy Barreras puso en duda su candidatura presidencial y anunció un nuevo movimiento para llegar a “una gran coalición progresista”

El excongresista puso en duda su aspiración a la Casa de Nariño mientras espera el resultado de la consulta interna del Pacto Histórico

Roy Barreras puso en duda

Gustavo Petro contradijo al presidente de la Corte Constitucional y sorprendió en evento: “No tengo problemas de salud”

El mandatario respondió a las declaraciones del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que había explicado su ausencia por motivos de salud, y finalmente participó en el XX Conversatorio de la Jurisdicción Constitucional en Bogotá

Gustavo Petro contradijo al presidente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Mesitas del Colegio:

Masacre en Mesitas del Colegio: el vínculo con San Andresito de la 38 que tendría una de las personas asesinadas

Dos soldados secuestrados en Cúcuta fueron entregados a una comisión de la ONU en límites con Venezuela

Representante a la Cámara cuestionó a la defensora del Pueblo por su silencio ante la desaparición de mujeres en el Valle del Cauca

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

ENTRETENIMIENTO

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’,

Valentina Taguado, de ‘MasterChef Celebrity’, reveló los alimentos que no se atreve a comer: uno de ellos sabe a tierra

Vanessa Kirby conquista a la audiencia de Netflix Colombia con esta película de suspenso

Video: Salvador, hijo de Mateo Carvajal, cantó por primera vez una de las barras de Nacional: hasta groserías dijo

Marbelle hizo importante solicitud a quienes oraron por Miguel Uribe: “Salvar a Colombia”

Mr. Stiven dijo cuál es el creador de contenido que tiene más plata en Colombia y por qué

Deportes

Crisis en Millonarios: esta habría

Crisis en Millonarios: esta habría sido la sanción para Néiser Villarreal por ponerse la camiseta de América

Duván Vergara y Edwin Cardona quedaron retratados en “el momento más colombiano posible” de la Copa Libertadores

Dimayor pierde tutela para evitar ser sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas anticompetitivas

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos no se hicieron daño: Fenerbahce empató sin goles ante Benfica por la Champions

Técnico del América definió su futuro tras la eliminación en la Copa Sudamericana: “Pensar en lo que viene”