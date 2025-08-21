Capturan en Manizales a alias Caliche: tenía circular roja de la Interpol por ser el terror de los comerciantes en Brasil

Policía de Manizales entregó detalles de la captura de alias Caliche - crédito Policía Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales anunció la reciente captura de alias Caliche, un criminal buscado por la justicia brasileña por delitos relacionados con préstamos ilegales.

Sobre este sujeto reposaba una circular roja de la Interpol, por lo que fue detenido el jueves 21 de agosto, en un operativo liderado por la Sijín de la Policía.

La orden de extradición fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal de Aparecida de Goiania (Brasil), por la presunta participación de “Caliche” en una organización dedicada a ofrecer créditos ilegales con intereses abusivos.

El hombre fue capturado tras emitirse una circular roja de la Interpol - crédito Policía Manizales

Intereses abusivos y violencia, así operaba alias Caliche

De acuerdo con las investigaciones, “Caliche” operaba bajo la modalidad de gota a gota, otorgando préstamos a pequeños comerciantes y prestadores de servicios en situación vulnerable, que accedían al dinero rápido con requisitos mínimos.

Sin embargo, las condiciones impuestas resultaban asfixiantes: los intereses podían alcanzar el 20% del monto prestado y, en caso de retraso, las víctimas debían pagar multas que superaban el 50% del pago diario.

Además, los deudores solían verse obligados a entregar bienes personales, como televisores o motocicletas, y enfrentarse a amenazas de muerte si no lograban saldar las deudas. Las denuncias fueron documentadas contra Caliche y otros miembros de la red criminal, que utilizaban la intimidación y la violencia para asegurar el pago de los insólitos préstamos.

El presunto delincuente fue dejado a disposición de las autoridades competentes - crédito Policía Manizales

El coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía de Manizales, destacó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de operativos. “Esta retención es el resultado de un trabajo articulado con la Interpol y organismos internacionales, que demuestra nuestro compromiso para impedir que personas investigadas por diferentes delitos encuentren en Colombia un lugar de refugio”, explicó el oficial.

Tras la captura, Caliche quedó bajo custodia de la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, que dará curso al proceso de extradición solicitado por Brasil.

Extorsión y detenciones en México y Barranquilla

El fenómeno del préstamo gota a gota, que involucra ciudadanos colombianos no se limita a Brasil. El 13 de agosto, autoridades de Jalisco, en México, detuvieron a tres ciudadanos colombianos y una mexicana, identificados como Andrés Felipe, Yahir Franco, Hosnader Alfredo y Jennifer Yessica, por su presunta participación en actividades de extorsión bajo esta modalidad.

Entre las personas capturadas hay tres colombianos - crédito Fiscalía Jalisco

Según la Fiscalía de Jalisco, los detenidos ofrecieron un préstamo a un negocio local, cuya deuda creció hasta volverse impagable, lo que derivó en amenazas y violencia durante los cobros.

Las víctimas denunciaron que los prestamistas los intimidaron con amenazas de muerte. El arresto se realizó en flagrancia cuando los acusados acudieron a cobrar el dinero, tras una denuncia presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones. En el operativo participaron la Vicefiscalía Criminal Especializada y el Ejército, además de la mencionada unidad de investigación.

Cobradiario e influencer capturado en Barranquilla

En Colombia, otro caso reciente ilustra la peligrosidad de este tipo de delitos. El 13 de agosto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó en Barranquilla a José Manuel Albino Barrios, conocido en redes sociales como Eykon El Cole.

Este cobradiario e influencer fue señalado de disparar contra un hombre que le debía entre $350.000 y $360.000, en un hecho ocurrido el 28 de mayo en el barrio Siete de Abril.

De acuerdo con la investigación, Albino Barrios habría llegado al negocio de la víctima para exigir el pago de la deuda y, ante la negativa, utilizó un arma de fuego antes de huir en motocicleta.

José Manuel Albino Barrios, conocido como “Eykon El Cole”, fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Barranquilla, señalado de disparar a un deudor en mayo de 2024 - crédito Fiscalía

El ataque dejó al deudor gravemente herido, aunque logró recuperarse tras recibir atención médica. Un familiar de la víctima relató que el agresor “le disparó porque no tenía el dinero para pagarle”.

La Fiscalía imputará a Albino Barrios los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Además de su actividad como prestamista, el capturado sería conocido por sus contenidos de comedia en plataformas como TikTok, donde contaba con cerca de 76.000 seguidores.