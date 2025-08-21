Colombia

Capturan en Manizales a alias Caliche: tenía circular roja de la Interpol por ser el terror de los comerciantes en Brasil

El operativo fue liderado por la Sijín de la Policía tras conocer el modus operandi que ejecutaba la organización delictiva en la que participaría el presunto delincuente

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
Policía de Manizales entregó detalles de la captura de alias Caliche - crédito Policía Manizales

La Policía Metropolitana de Manizales anunció la reciente captura de alias Caliche, un criminal buscado por la justicia brasileña por delitos relacionados con préstamos ilegales.

Sobre este sujeto reposaba una circular roja de la Interpol, por lo que fue detenido el jueves 21 de agosto, en un operativo liderado por la Sijín de la Policía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La orden de extradición fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal de Aparecida de Goiania (Brasil), por la presunta participación de “Caliche” en una organización dedicada a ofrecer créditos ilegales con intereses abusivos.

El hombre fue capturado tras
El hombre fue capturado tras emitirse una circular roja de la Interpol - crédito Policía Manizales

Intereses abusivos y violencia, así operaba alias Caliche

De acuerdo con las investigaciones, “Caliche” operaba bajo la modalidad de gota a gota, otorgando préstamos a pequeños comerciantes y prestadores de servicios en situación vulnerable, que accedían al dinero rápido con requisitos mínimos.

Sin embargo, las condiciones impuestas resultaban asfixiantes: los intereses podían alcanzar el 20% del monto prestado y, en caso de retraso, las víctimas debían pagar multas que superaban el 50% del pago diario.

Además, los deudores solían verse obligados a entregar bienes personales, como televisores o motocicletas, y enfrentarse a amenazas de muerte si no lograban saldar las deudas. Las denuncias fueron documentadas contra Caliche y otros miembros de la red criminal, que utilizaban la intimidación y la violencia para asegurar el pago de los insólitos préstamos.

El presunto delincuente fue dejado
El presunto delincuente fue dejado a disposición de las autoridades competentes - crédito Policía Manizales

El coronel Dave Anderson Figueroa, comandante de la Policía de Manizales, destacó la importancia de la cooperación internacional en este tipo de operativos. “Esta retención es el resultado de un trabajo articulado con la Interpol y organismos internacionales, que demuestra nuestro compromiso para impedir que personas investigadas por diferentes delitos encuentren en Colombia un lugar de refugio”, explicó el oficial.

Tras la captura, Caliche quedó bajo custodia de la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación, que dará curso al proceso de extradición solicitado por Brasil.

Extorsión y detenciones en México y Barranquilla

El fenómeno del préstamo gota a gota, que involucra ciudadanos colombianos no se limita a Brasil. El 13 de agosto, autoridades de Jalisco, en México, detuvieron a tres ciudadanos colombianos y una mexicana, identificados como Andrés Felipe, Yahir Franco, Hosnader Alfredo y Jennifer Yessica, por su presunta participación en actividades de extorsión bajo esta modalidad.

Entre las personas capturadas hay
Entre las personas capturadas hay tres colombianos - crédito Fiscalía Jalisco

Según la Fiscalía de Jalisco, los detenidos ofrecieron un préstamo a un negocio local, cuya deuda creció hasta volverse impagable, lo que derivó en amenazas y violencia durante los cobros.

Las víctimas denunciaron que los prestamistas los intimidaron con amenazas de muerte. El arresto se realizó en flagrancia cuando los acusados acudieron a cobrar el dinero, tras una denuncia presentada ante la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones. En el operativo participaron la Vicefiscalía Criminal Especializada y el Ejército, además de la mencionada unidad de investigación.

Cobradiario e influencer capturado en Barranquilla

En Colombia, otro caso reciente ilustra la peligrosidad de este tipo de delitos. El 13 de agosto, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó en Barranquilla a José Manuel Albino Barrios, conocido en redes sociales como Eykon El Cole.

Este cobradiario e influencer fue señalado de disparar contra un hombre que le debía entre $350.000 y $360.000, en un hecho ocurrido el 28 de mayo en el barrio Siete de Abril.

De acuerdo con la investigación, Albino Barrios habría llegado al negocio de la víctima para exigir el pago de la deuda y, ante la negativa, utilizó un arma de fuego antes de huir en motocicleta.

José Manuel Albino Barrios, conocido
José Manuel Albino Barrios, conocido como “Eykon El Cole”, fue capturado por el CTI de la Fiscalía en Barranquilla, señalado de disparar a un deudor en mayo de 2024 - crédito Fiscalía

El ataque dejó al deudor gravemente herido, aunque logró recuperarse tras recibir atención médica. Un familiar de la víctima relató que el agresor “le disparó porque no tenía el dinero para pagarle”.

La Fiscalía imputará a Albino Barrios los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego. Además de su actividad como prestamista, el capturado sería conocido por sus contenidos de comedia en plataformas como TikTok, donde contaba con cerca de 76.000 seguidores.

Temas Relacionados

Préstamo gota a gotaAlias CalichePolicía Metropolitana de ManizalesInterpolBrasilColombia-Noticias

Más Noticias

Inician los pagos de agosto del Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: más de 953.000 personas recibirán apoyo económico

Familias con menores que asisten a jardines y colegios oficiales accederán a los incentivos económicos, con montos diferenciados según nivel educativo

Inician los pagos de agosto

Los precios del PS5 en Colombia: cómo afecta el ajuste en Estados Unidos

El reciente ajuste arrastra la PS5 a superar los dos millones de pesos para importadores, quienes además deben considerar impuestos, envíos y tarifas extras tras la última actualización de PlayStation

Los precios del PS5 en

Atentado terrorista en Cali: Petro calificó el hecho como una respuesta de la “Junta del Narcotráfico”

El mandatario afirmó que lo registrado en la capital del Valle del Cauca es una respuesta por los triunfos de las Fuerzas Militares en el Cañón del Micay

Atentado terrorista en Cali: Petro

Cadena norteamericana estrenará capítulo sobre la “perdida” fortuna de Pablo Escobar más de 30 años después de su muerte

El ex jefe del cartel de Medellín habría llegado a reunir más de 50.000 millones de dólares actuales producto del narcotráfico, que lo llevó a ser uno de los hombres más poderosos a nivel nacional e internacional

Cadena norteamericana estrenará capítulo sobre

Hacer turismo en Colombia se pondría más caro con modificación en el pago de impuestos que busca hacer el Gobierno Petro

La caída en la demanda interna y el aumento de los costos preocupan a empresarios del sector, que buscan alternativas para estimular la actividad sin recurrir a nuevos gravámenes

Hacer turismo en Colombia se
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alcalde Alejandro Éder entregó parte

Alcalde Alejandro Éder entregó parte de la situación de orden público tras atentado cerca a la base aérea de Cali

Video del momento exacto en que derriban helicóptero de la Policía en Amalfi, Antioquia: frente 36 del EMC perpetró el ataque

Atentado terrorista frente a la base aérea de Cali: se reportan cinco muertos y decenas de heridos

Helicóptero de la Policía Nacional fue derribado en zona rural de Amalfi, Antioquia: hay por lo menos seis muertos

Cayó alias Óscar, supuesto nexo del Clan del Golfo que coordinaba el envío de cocaína: Estados Unidos pidió su extradición

ENTRETENIMIENTO

Falleció Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado

Falleció Carlos ‘Cerdo’ Molina, recordado personaje de ‘El Siguiente Programa’ y ‘La Tele Letal’

Ex de Beéle habló por primera vez sobre el fallo que acreditó al cantante como víctima de violencia intrafamiliar: “Tiempo al tiempo”

Shakira, de ‘Yo me llamo’, interpuso medidas judiciales contra Maluma, integrante del ‘reality’: “Imposible llegar a un acuerdo”

El ministro de Justicia se refirió al traslado de Epa Colombia desde la cárcel: “Recibió amenazas”

Alejandra Serje le respondió a la “Negra Candela” por llamarla “adorno de televisión”: “No conoces mi historia”

Deportes

Así fue la única experiencia

Así fue la única experiencia de Hernán Torres en Millonarios: de salir campeón a sufrir un insólito despido

Rodrigo Holgado tendría todo listo para salir de América y partir al fútbol argentino: compartiría equipo con colombiano

Esta es la historia de Independiente del Valle: el matagigantes del Ecuador al que se enfrentará Once Caldas en la Copa Sudamericana

Luis Díaz lanzó advertencia a sus rivales de la Bundesliga previo al debut en Alemania: “Van a pasar cosas muy buenas con Harry, Olise”

Ricardo ‘el Gato’ Pérez dio la cara por la falta de continuidad de jugadores en Millonarios en el segundo semestre del 2025: “Tenemos que remplazar”