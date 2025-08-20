Yeferson Cossio confiesa que Jenn Muriel fue víctima en su relación tras infidelidad: contó los detalles del momento que tuvo fuera de su noviazgo

Yeferson Cossio admite infidelidad y asume culpa en ruptura con Jenn Muriel - crédito @yefersoncossio/IG

En una transmisión en vivo junto a Yina Calderón, el creador de contenido Yeferson Cossio rompió el silencio sobre uno de los temas más comentados en su vida personal: su relación con la también influencer Jenn Muriel.

Con franqueza y sin filtros, el antioqueño habló de la ruptura, de los rumores que lo han rodeado y de las razones que lo llevaron a ponerle punto final a la historia de amor que compartió durante varios años.

“Esa mujer y yo terminamos. Yo también le entregué mi juventud. ¿De qué está hablando? Es que hablan dizque, que la mujer del proceso. ¿Cuál hijo de puta proceso? El proceso fue de los dos”, dijo con tono molesto al referirse a quienes critican la forma en que terminó su noviazgo y al tiempo que pasó la modelo junto a él.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El influencer admitió que hubo una infidelidad de su parte, aunque aclaró que las versiones que circularon en redes no eran ciertas.

YCossio rompe el silencio sobre su separación de Jenn Muriel - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

“Primero, no es ella (Aida Victoria Merlano). A ver, les aclaro una cosa. Hubo una infidelidad, sí, y no fue tampoco con Caro”, explicó, respecto a lo que se ha dicho de la creadora de contenido barranquillera y de su actual pareja, Carolina Gómez, desmintiendo esos y más nombres que muchos internautas habían señalado como terceros en discordia.

Al momento de justificar su actuar, Cossio no ocultó su sinceridad y confirmó que para él Jenn Muriel sí fue una víctima de la situación, pero también dio detalles al respecto.

“¿Por qué el engaño? Marica, porque me nació”, aseguró, agregando que la relación con Muriel había cambiado con el paso del tiempo.

Según él, ya no se sentía como una pareja en el sentido romántico, sino como una relación más fraternal.

“La relación se había tornado de una manera que no se sentía como si fuéramos pareja, sino hermanos”, relató.

El influencer resaltó que, aunque su vida estaba marcada por los viajes y la falta de rutina, la pasión se había perdido.

“Pero es que nunca había rutina porque, marica, un día estábamos aquí, al otro día estábamos en Rusia, al otro día estábamos en Europa, al otro día estábamos aquí. O sea, nunca había rutina porque mi vida siempre es movida, pero no se sentía más como una relación, ¿me entiendes?”, explicó Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio desmiente rumores y revela detalles de su ruptura amorosa - crédito @jennmuriel @yefersoncossio/ Instagram

Con dureza, Cossio también se refirió a los señalamientos que han circulado en redes sociales, donde se le acusa de ser egoísta en la relación: “No es que, ay, ella dejó de hacer lo que yo dije después de diez años y me enojé. Qué estupidez, payaso. Es que la gente que dice eso no tiene ni mierda en la cabeza”, expresó.

Sin rodeos, reconoció que la culpa fue suya y que no tiene reparos en aceptarlo públicamente.

“Dejamos de sentir pasión. ¿Sabes qué? Una persona te respondería: ‘hasta donde yo sé, sí’. Pero yo no tengo dudas. Yo digo que sí, que fui yo el culpable. Y por eso yo no digo nada, que digan que soy el culpable y yo estoy bien con eso, no me importa. Sí, soy, ¿y qué? ¿Qué van a hacer?”, señaló en medio de la conversación con Yina Calderón.

Finalmente, Cossio admitió que las conversaciones sobre una posible ruptura ya se habían dado tiempo atrás, pero que fue la infidelidad la que precipitó la decisión definitiva. “Y esas conversaciones de que termináramos sí existieron”, concluyó.

Con estas declaraciones, el creador de contenido despejó muchas de las especulaciones que han rondado su vida amorosa, dejando claro que, al menos desde su perspectiva, fue él quien asumió la responsabilidad de la separación con Jenn Muriel.