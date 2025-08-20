Colombia

Yeferson Cossio confiesa que Jenn Muriel fue víctima en su relación tras infidelidad: contó los detalles del momento que tuvo fuera de su noviazgo

El creador de contenido habló abiertamente sobre el fin de su relación con su expareja, desmintió rumores de unos terceros y reconoció sus errores

Guardar
Yeferson Cossio admite infidelidad y
Yeferson Cossio admite infidelidad y asume culpa en ruptura con Jenn Muriel - crédito @yefersoncossio/IG

En una transmisión en vivo junto a Yina Calderón, el creador de contenido Yeferson Cossio rompió el silencio sobre uno de los temas más comentados en su vida personal: su relación con la también influencer Jenn Muriel.

Con franqueza y sin filtros, el antioqueño habló de la ruptura, de los rumores que lo han rodeado y de las razones que lo llevaron a ponerle punto final a la historia de amor que compartió durante varios años.

Esa mujer y yo terminamos. Yo también le entregué mi juventud. ¿De qué está hablando? Es que hablan dizque, que la mujer del proceso. ¿Cuál hijo de puta proceso? El proceso fue de los dos”, dijo con tono molesto al referirse a quienes critican la forma en que terminó su noviazgo y al tiempo que pasó la modelo junto a él.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El influencer admitió que hubo una infidelidad de su parte, aunque aclaró que las versiones que circularon en redes no eran ciertas.

YCossio rompe el silencio sobre
YCossio rompe el silencio sobre su separación de Jenn Muriel - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Primero, no es ella (Aida Victoria Merlano). A ver, les aclaro una cosa. Hubo una infidelidad, sí, y no fue tampoco con Caro”, explicó, respecto a lo que se ha dicho de la creadora de contenido barranquillera y de su actual pareja, Carolina Gómez, desmintiendo esos y más nombres que muchos internautas habían señalado como terceros en discordia.

Al momento de justificar su actuar, Cossio no ocultó su sinceridad y confirmó que para él Jenn Muriel sí fue una víctima de la situación, pero también dio detalles al respecto.

¿Por qué el engaño? Marica, porque me nació”, aseguró, agregando que la relación con Muriel había cambiado con el paso del tiempo.

Según él, ya no se sentía como una pareja en el sentido romántico, sino como una relación más fraternal.

La relación se había tornado de una manera que no se sentía como si fuéramos pareja, sino hermanos”, relató.

El influencer resaltó que, aunque su vida estaba marcada por los viajes y la falta de rutina, la pasión se había perdido.

“Pero es que nunca había rutina porque, marica, un día estábamos aquí, al otro día estábamos en Rusia, al otro día estábamos en Europa, al otro día estábamos aquí. O sea, nunca había rutina porque mi vida siempre es movida, pero no se sentía más como una relación, ¿me entiendes?”, explicó Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio desmiente rumores y
Yeferson Cossio desmiente rumores y revela detalles de su ruptura amorosa - crédito @jennmuriel @yefersoncossio/ Instagram

Con dureza, Cossio también se refirió a los señalamientos que han circulado en redes sociales, donde se le acusa de ser egoísta en la relación: “No es que, ay, ella dejó de hacer lo que yo dije después de diez años y me enojé. Qué estupidez, payaso. Es que la gente que dice eso no tiene ni mierda en la cabeza”, expresó.

Sin rodeos, reconoció que la culpa fue suya y que no tiene reparos en aceptarlo públicamente.

“Dejamos de sentir pasión. ¿Sabes qué? Una persona te respondería: ‘hasta donde yo sé, sí’. Pero yo no tengo dudas. Yo digo que sí, que fui yo el culpable. Y por eso yo no digo nada, que digan que soy el culpable y yo estoy bien con eso, no me importa. Sí, soy, ¿y qué? ¿Qué van a hacer?”, señaló en medio de la conversación con Yina Calderón.

Finalmente, Cossio admitió que las conversaciones sobre una posible ruptura ya se habían dado tiempo atrás, pero que fue la infidelidad la que precipitó la decisión definitiva. “Y esas conversaciones de que termináramos sí existieron”, concluyó.

Con estas declaraciones, el creador de contenido despejó muchas de las especulaciones que han rondado su vida amorosa, dejando claro que, al menos desde su perspectiva, fue él quien asumió la responsabilidad de la separación con Jenn Muriel.

Temas Relacionados

Yeferson CossioJenn MurielCarolina GómezExpareja Yeferson CossioInfidelidad Yeferson CossioColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la UEFA Champions League

Se juegan los primeros 90 minutos en Estambul, entre el equipo de Jhon Jader Duran y Richard Ríos, por un cupo a la fase de liga del torneo más importante de Europa

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO,

Esta es la boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe: ya se encuentra en las oficinas del Inpec

La boleta de libertad del expresidente Álvaro Uribe se encuentra firmada por la jueza Sandra Liliana Heredia

Esta es la boleta de

Fedesarrollo advierte que las importaciones de gas crecerían 213% en 2026 y costarían $11,2 billones a la economía

El informe advierte que la mayor dependencia del gas importado afectará principalmente a industria y comercio, con pérdidas millonarias y riesgos para la competitividad y el bienestar de los hogares colombianos

Fedesarrollo advierte que las importaciones

La representante Jennifer Pedraza presentó proyecto para hacer obligatorios los grados 10 y 11: “Terminar el colegio debería ser un derecho, no un privilegio”

La congresista presentó un proyecto de ley respaldado por varios legisladores que pretende asegurar que todos los jóvenes puedan culminar la secundaria, superando la actual obligatoriedad hasta noveno grado

La representante Jennifer Pedraza presentó

Enrique Peñalosa se despachó contra Gustavo Petro por no atribuir razones políticas a magnicidio Miguel Uribe: “¿Entonces fue por robarle el celular?”

El exalcalde de Bogotá calificó de ofensiva la respuesta del presidente a Álvaro Uribe, después de que lo culpara por enviar mensaje que motivaron el atentado contra el senador del Centro Democrático

Enrique Peñalosa se despachó contra
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Error de Shakira sobre el

Error de Shakira sobre el escenario demostró que ‘la Loba’ no usa ‘playback’ en su gira ‘Las mujeres ya no lloran’

Se reveló la identidad del novio de la mamá de Yina Calderón: el joven respondió a la ‘influencer’ que lo señaló de gay

Carolina Ramírez, de ‘La reina del flow’, compartió la vergüenza que vivió con su nueva pareja en España: “Es un gamín”

Andrés Parra reveló la millonada, en dólares, que pediría y sus condiciones para volver al papel de Pablo Escobar en el ‘remake’ de la serie: “Libres de impuestos y comisiones”

Karely Ruiz le habría lanzado dura advertencia a Karina García para el ‘Stream Fighters 4’: “Voy a arrancar extensiones”

Deportes

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO,

Fenerbahçe vs. Benfica EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la UEFA Champions League

James Rodríguez dio nuevos detalles sobre su continuidad en el Club León de México: “Hasta ahora no han dicho nada”

Iván Mejía se despachó contra la presidenta del América de Cali con polémico comentario: “Un equipo de fútbol no se puede manejar con las hormonas”

Este fue el penal sancionado por Wilmar Roldán en Copa Libertadores por el que es fuertemente criticado

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció