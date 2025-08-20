Vicky Dávila aseguró que militares se oponen a idea de Petro de unir ejércitos de Colombia y Venezuela: “Vamos a ver si nos echa a todos

Un general aseguró a la candiadata presidencial Vicky Dávila que los líderes militares frenaron la idea de unificar ejércitos con Venezuela y manifestaron su descontento ante la gestión del presidente Gustavo Petro - crédito Mateo Riaño/Infobae Colombia

Vicky Dávila afirmó en su cuenta oficial de X que un general de la República le aseguró que la cúpula militar informó al presidente Gustavo Petro su desacuerdo con la idea de unificar los ejércitos de Colombia y Venezuela, así como con la gestión del Gobierno frente a Nicolás Maduro.

Según lo transmitido a Dávila, los altos mandos militares detuvieron esta iniciativa y expresaron: “Vamos a ver si nos echa a todos”, en palabras del general, quien mostró indignación con la propuesta.

La periodista concluyó que las Fuerzas Armadas defenderán al país en cualquier circunstancia e hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la confianza en ellas.

“Un general de la República me aseguró que la cúpula militar le hizo saber a Petro que no está de acuerdo con el cuento de Colombia, Venezuela y un solo Ejército y todo el manejo que le viene dando el Gobierno al tema con el narcodictador Nicolás Maduro. Lo frenaron. ‘Vamos a ver si nos echa a todos’. Me dijo indignado. Nuestras Fuerzas Armadas nos van a defender siempre. Confiemos”, afirmó Dávila.

La revelación sobre la oposición de la cúpula militar a la integración con Venezuela expone desafíos en la relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas en un contexto regional complejo - crédito captura de pantalla / X

Colombia descarta reunión militar con Venezuela tras propuesta de Maduro

“Venezuela es una nación hermana. Compartimos dos mil doscientos kilómetros de frontera. Entonces, las relaciones con Venezuela, con nuestros compatriotas venezolanos, con el pueblo venezolano, siempre deben ser como es con los demás países: buscando el bien común de todas las naciones”, expresó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en una entrevista con El Tiempo.

Esta afirmación, que subraya la complejidad y la cercanía de la relación bilateral, sirve de telón de fondo para la postura oficial del gobierno colombiano ante la reciente propuesta de Nicolás Maduro sobre una posible unión de fuerzas militares en la zona limítrofe.

En este contexto, Sánchez fue enfático: “No está previsto reunirnos” con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.

El gobierno colombiano mantiene su enfoque en la protección territorial y la seguridad nacional, mientras la oferta de cooperación militar de Venezuela sigue sin respuesta formal ni reuniones previstas entre ambos países - crédito Colprensa

Según detalló el medio mencionado, no existe en la agenda del gobierno colombiano ninguna reunión programada con su par venezolano, a pesar de los anuncios realizados por el gobierno de Maduro sobre la intención de fortalecer la cooperación militar en la frontera.

El ministro colombiano aclaró, el 18 de agosto, que, aunque la situación puede cambiar, cualquier decisión al respecto se comunicará oportunamente.

La posición de Colombia frente a la propuesta venezolana ha generado expectativas a ambos lados de la frontera, donde la relación comercial y las dinámicas de seguridad presentan desafíos constantes.

Sánchez precisó que las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional concentran sus esfuerzos en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, con el objetivo principal de “proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y garantizar los derechos, libertades y la honra de todos los ciudadanos colombianos”.

Las declaraciones del ministro colombiano se producen poco después de que Maduro manifestara su interés en “unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las Fuerzas Militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”.

Pedro Sánchez aseguró que las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional enfocan sus operaciones en las obligaciones constitucionales y legales - crédito Ministerio de Defensa

Esta visión, según el mandatario venezolano, permitiría consolidar un espacio fronterizo seguro y libre de amenazas. No obstante, Sánchez reiteró que, hasta el momento, Colombia no contempla ningún encuentro de alto nivel con funcionarios de defensa de Venezuela.

En la entrevista con El Tiempo, el ministro insistió en que cualquier cooperación debe gestionarse con sensatez y basada en la realidad de la vecindad y los lazos históricos que unen a ambos países.