Sindicato del Inpec afirma que incendio en la cárcel La Picaleña está siendo investigado mientras esperan el parte médico de los tres heridos

La investigación sobre el incendio y las presuntas agresiones previas en un pabellón pone en evidencia desafíos persistentes en la garantía de la integridad y el trato digno dentro del sistema penitenciario colombiano

Daniel Esteban Reyes Espinosa

El caso de los privados de la libertad heridos por un incendio, y las denuncias de posibles golpizas previas, subraya la urgencia de revisar protocolos y mecanismos de control en los centros de reclusión - crédito Comité Internacional de la Cruz Roja

La seriedad de las lesiones sufridas por José Manuel Guzmán Godoy, alias Chepe, y Rubén Darío Santacoloma López captó la atención tanto de las autoridades como de sus familiares, quienes han solicitado una investigación en la cárcel de Picaleña.

Los parientes de los internos manifestaron que “previo al hecho en el que resultaron lesionados por las llamas habrían sido golpeados”.

De acuerdo con Caracol Radio, el Sindicato de Trabajadores del Inpec brindó detalles sobre lo ocurrido.

Alejandro Durán, líder sindical, explicó que un guardia que cumplía funciones de vigilancia notó la presencia de fuego en una celda del pabellón 11, estructura 1, situación por la que pidió apoyo al personal disponible.

Se prestaron los primeros auxilios a tres privados de la libertad heridos en un conato de incendio. Los tres privados de la libertad son llevados de inmediato al área de sanidad, el área de sanidad hace la revisión y entrega las respectivas órdenes de desplazamiento al hospital Federico Lleras”, describió Durán.

La conflagración, cuyas causas permanecen bajo investigación, ocasionó que los internos fueran atendidos de urgencia.

Guzmán Godoy, de 37 años, natural de Medellín, sufrió lesiones en la cara, cuello y brazos. Según el reporte, sobre Guzmán Godoy pesan dos condenas: una por fuga de presos y otra por concierto para delinquir, y en 2022 participó en una fuga masiva de internos de una estación de Policía en Medellín.

En cuanto a Rubén Darío Santacoloma López, de 29 años, con antecedentes por hurto calificado, también sufrió lesiones en el rostro, el cuello y diversas partes del cuerpo.

Ambos permanecen hospitalizados en el Hospital Federico Lleras Acosta mientras se aguardan los informes médicos y el avance de la investigación.

Alejandro Durán subrayó la importancia de esclarecer lo sucedido: “Estamos a la espera de los partes médicos sobre los privados de la libertad y se realice la investigación pertinente para que se arroje los resultados de la misma”.

Este llamado se une a la preocupación de los familiares que exigen esclarecer si existieron agresiones previas al incendio, mientras las autoridades penitenciarias avanzan en el proceso investigativo sobre lo ocurrido en la celda del pabellón 11.

