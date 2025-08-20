Colombia

Sathya es la nueva eliminada del ‘Desafío 2025’: no escuchar a sus compañeros la dejó fuera del ‘reality’ por segunda vez

En una prueba ‘a muerte’ entre las cuatro mujeres del equipo Omega, la bailarina urbana omitió los consejos que le gritaban los demás participantes y no completó el circuito: Katiuska se disculpó con ella antes de despedirla

Danny Barros

Por Danny Barros

Sathya se despidió por segunda
Sathya se despidió por segunda vez del 'Desafío Siglo XXI' en una contienda entre sus compañeras Omega - crédito @desafiocaracol/Instagram

Sathya Díaz fue eliminada por segunda vez del Desafío Siglo XXI tras perder el Desafío a Muerte en el sexto ciclo del reality, una competencia que enfrentó exclusivamente a las cuatro mujeres del equipo Omega en el exigente Box Negro.

La salida de la participante, quien ya había abandonado la competencia en el primer ciclo y regresó tras la lesión de Cami, marcó un momento de alta tensión y emotividad en el capítulo 33 del programa.

La prueba de eliminación reunió a Katiuska, excapitana de Omega, junto a María C., Miryan y Sathya, todas decididas a mantener su lugar en el reality. Desde el inicio, la presión se sintió entre las competidoras y sus compañeros, quienes observaban atentos desde las gradas. Katiuska se destacó en la pista, dominando cada estación y ampliando la diferencia con sus rivales.

Sathya confesó si realmente sintió el apoyo de Omega en su segunda oportunidad dentro del 'Desafío 2025' en donde perdió el reto a muerte nuevamente - crédito @desafiocaracol/Instagram

Aunque María C. logró tomar ventaja sobre Miryan en un tramo de la competencia, la puntería favoreció a esta última, invirtiendo los puestos finales. Finalmente, Sathya no logró superar a sus compañeras y quedó fuera de la competencia.

El recorrido de Sathya en la competencia de Caracol Televisión ha estado marcado por segundas oportunidades y cambios de equipo. Tras su primera eliminación en el ciclo inicial, la joven regresó al programa cuando Cami, integrante de Alpha, debió abandonar el juego por una lesión en el tobillo. Sathya pasó una temporada en Alpha antes de ser seleccionada para Omega, donde fue recibida como parte de la familia, aunque también enfrentó críticas sobre su desempeño en las pruebas.

Una vez abandonó la ciudad de las cajas, Sathya afirmó que no desaprovechó esta segunda oportunidad, pero si confesó que no sintió el apoyo de su segundo equipo Omega: “Di lo máximo, pero las pruebas requieres más allá de la resistencia física la sicológica, mis compañeros desmeritaron mi aporte y mi personalidad no va con la de Katiuska”.

Después de haber sido la primera eliminada del Desafío Siglo XXI, Sathya volvió a la competencia como reemplazo de Cami, quien abandonó por lesión - crédito @alm_575/TikTok

Así reaccionó Sathya a su salida del ‘Desafío 2025′

Al momento de la despedida, Sathya asumió la derrota con serenidad y compartió una reflexión sobre la fortaleza de las mujeres en el programa. “La verdad me dejaron súper sorprendida porque realmente las personas que vienen a este Desafío no son solo modelitos, sino que también son unas guerreras que de verdad en cada pista la han dado toda”, expresó.

Sathya Diaz, exparticipante de 'El
Sathya Diaz, exparticipante de 'El desafío siglo XXI' reveló difícil capítulo de su vida - crédito Caracol Televisión/Youtube

La salida de Sathya generó reacciones inmediatas entre sus compañeros. Juan, uno de los más cercanos a la participante, manifestó su tristeza por la eliminación y destacó el vacío que dejaría en el equipo, al tiempo que le deseó éxito en sus próximos retos.

En un gesto inesperado, Katiuska, quien había tenido diferencias con Sathya durante la competencia, le ofreció una disculpa pública antes de su partida. Reconoció que los roces y malentendidos quedaron atrás, subrayando la importancia de dejar las tensiones en el pasado.

Por su parte, la presentadora Andrea Serna recordó a Sathya que, en su video de inscripción, había declarado su intención de enfrentarse a las “princesitas” del reality, y le preguntó cómo veía ahora esa afirmación. Sathya respondió con firmeza, destacando la transformación de su percepción sobre las mujeres en el programa y el respeto que le generaron sus compañeras.

En su última intervención, Sathya evocó el ejemplo de Grecia, a quien conoció durante su paso por Alpha, como muestra de que la belleza y la fuerza pueden coexistir en la competencia, dejando así un mensaje de admiración hacia las mujeres que desafían los estereotipos en el Desafío Siglo XXI.

“Este desafío a muerte fue bien lento y aburrido”, “Katiuska podrá ser bocona, gritona y cansona, pero jamás mala competidora”, “una eliminación esperada”, “tanto que habló de las ‘princesitas’ y vea”, “de esta prueba aprendimos que Katiuska como atleta calla bocas”, “Sathya merecía salir por lenta en el reto y lenta en toda la competencia”, “este desafío a muerte fue bien lento y aburrido”, “Sathya y Mencho se dan la mano en quedadas”, son parte de las reacciones de los internautas a esta eliminación.

