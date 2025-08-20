Colombia

Revelan identidades de las víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio: habría sido un ajuste de cuentas

Las autoridades afirman que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en Bogotá. Las víctimas tenían antecedentes penales

Por Francy Agudelo

El caso es objeto de investigación y preocupa a los residentes y turistas - crédito Colprensa / JEP

Tres personas fueron asesinadas en horas de la tarde del martes 19 de agosto de 2025 al interior de una finca turística en la vereda San Ramón, a dos horas del casco urbano del municipio de Mesitas del Colegio, departamento de Cundinamarca. El ataque armado se presentó alrededor de las 2:30 p. m. en la finca Villa Claudia.

De acuerdo con el coronel Mauricio Herrera, comandante de la Policía de Cundinamarca, dos hombres que se transportaban en una motocicleta irrumpieron en el lugar de descanso donde se encontraban varias personas y, de manera indiscriminada, activaron sus armas de fuego.

Dos mujeres y un hombre fueron las víctimas fatales por heridas que fueron causadas por proyectiles de las armas, mientras que otras tres personas resultaron lesionadas en medio de la masacre.

Según la información suministrada por El Tiempo, los fallecidos fueron identificados como Sol Margarita Morales Lara, de 67 años (con herida en el pómulo derecho), Anguel Natalia Vaca Santamaría, de 24 años (herida en la cabeza) y Jobany Javier Chivata Daza, de 44 años (herida en el pómulo derecho).

El brutal ataque tiene a las autoridades tras la pista de los criminales, que lograron huir - crédito Facebook

Así mismo, el medio comunicó los nombres de los lesionados: Jhon Jairo Vélez Rodríguez, de 36 años, recibió un disparo en el antebrazo izquierdo; Luis Alberto Rodríguez, de 68 años, herido en el cuello con orificio de salida en el hombro y espalda; y Claudia Rodríguez, de 49 años, baleada en el abdomen con orificio de entrada y salida. Todos fueron ingresados en el hospital Nuestra Señora del Carmen de El Colegio.

Diego Andrés López Suárez, alcalde del municipio, habló sobre la masacre en esa población y los primeros indicios de los responsables del crimen.

En conversación con La FM, reveló que: “Ya se iniciaron las pesquisas para establecer los móviles: no es un grupo al margen de la ley; se trata de bandas delincuenciales que operan en Bogotá y se refugian por momentos en esta zona. Todas las personas tenían antecedentes penales y problemas con la justicia. Estamos frente a un tema de venganza o ajustes de cuentas, según las autoridades”.

Dos mujeres y un hombre fueron las víctimas fatales por heridas que fueron causadas por proyectiles de las armas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También comentó que tienen plena certeza que no fue un acto de violencia en contra de viajeros, señalando que los asesinos tenían un objetivo claro: “Este es un hecho aislado, no fue un ataque contra turistas. En esta zona reina la paz; este hecho no tiene relación con la dinámica habitual del municipio”.

Pronunciamiento del Gobernador de Cundinamarca

Jorge Emilio Rey Ángel, Gobernador del departamento, se refirió por medio de su cuenta de X, canal constante de su comunicación con la ciudadanía, a la situación ocurrida, asegurando que la Policía recibió un llamado de emergencia: “He solicitado la atención directa del comandante de la Policía Cundinamarca, con la presencia de personal de la Sijín, Sipol y Gaula, quienes ya adelantan la inspección del sitio. Se ha activado el plan candado, ordenando proteger a los heridos y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, afirmó el mandatario.

Este fue el pronunciamiento oficial del gobernador - crédito X

Mientras avanza la investigación, las autoridades insistieron en la importancia de que la ciudadanía aporte información relevante para esclarecer este violento episodio. Se destacó que quienes deseen colaborar pueden hacerlo con la tranquilidad de que recibirán absoluta reserva respecto a su identidad.

Para que los resultados sean positivos, los canales dispuestos incluyen la línea de emergencia 123, así como las sedes de la Policía o la Alcaldía local. Las entidades encargadas reiteraron: “Pueden denunciar con la tranquilidad de que se les garantice absoluta reserva”, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad ciudadana y permitir avances efectivos en el esclarecimiento del caso.

Temas Relacionados

Identidades masacre Mesitas del Colegiomasacre en Mesitas del ColegioMesitas del ColegioBandas criminalesCundinamarcaColombia-Noticias

