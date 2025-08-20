Colombia

Petro revela la razón de su inasistencia a la reunión que tenía programada con la Unión Sindical Obrera: “No me despertaron”

El mandatario explicó ante su gabinete los motivos detrás de su ausencia al encuentro con la USO y reconoció el impacto de este contratiempo en las conversaciones clave con el sector energético y social

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El jefe del Ejecutivo colombiano
El jefe del Ejecutivo colombiano reconoció ante su equipo que no asistió a varios compromisos programados, incluido un encuentro sindical, acción que generó especulaciones sobre su agenda y prioridades - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro dirigió un nuevo Consejo de Ministros transmitido por televisión la noche del martes 19 de agosto desde la Casa de Nariño.

Durante el encuentro, el mandatario abordó diversos asuntos nacionales y, entre sus declaraciones, sorprendió al público al revelar el motivo por el cual no cumplió con parte de su agenda oficial durante la jornada.

Petro indicó que tenía programada una reunión con representantes de la Unión Sindical Obrera (USO), pero no asistió a la cita. Frente a sus ministros, explicó: “Hoy tenía cita con la USO, compañera, terminé dormido y no me despertaron”. La revelación del presidente quedó registrada en la transmisión pública del encuentro, generó varias reacciones negativas en redes sociales.

En su intervención, Petro subrayó la necesidad de reprogramar el encuentro con los trabajadores de la USO, al considerar fundamental abordar temas clave para el país. “Hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, afirmó el mandatario. El presidente remarcó que el diálogo con el sindicato es relevante para analizar el crecimiento de la agricultura y la industria.

