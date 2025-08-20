Novia de Fredy Guarín respondió comentarios de que quiere imitar a Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

El exfutbolista Fredy Guarin dejó ver a su novia en sus redes sociales y sus seguidores se enloquecieron - crédito @mariajoserojas03 - @fguarin13/Instagram

La reciente confirmación de la relación entre Fredy Guarín y la médica y creadora digital María José Rojas generó entre sus seguidores reacciones en redes sociales y diferentes programas en los que se habló de la nueva oportunidad que se dio el exfutbolista.

El nombre de la nueva dueña del corazón de Guarín tomó mayor relevancia en los últimos días, luego de que Rojas respondiera de forma pública a los comentarios sobre su parecido físico con otras figuras del entretenimiento, especialmente en Sara Uribe, expareja de Guarín, y Karina García, reconocida por su participación en el programa La casa de los famosos Colombia.

María José Rojas, originaria de Medellín, es médica y también ha tenido presencia en el modelaje - crédito @mariajoserojas03/Instagram

Según compartió imágenes el deportista en sus redes sociales, los dos disfrutaron de su compañía en el desierto de La Tatacoa, confirmando de manera oficial que el romance iba viento en popa.

Esto provocó incluso que la modelo y presentadora Sara Uribe, se pronunciara sobre este nuevo noviazgo que tenía el padre de su hijo, dejando de lado algún tinte de celos como se llegó a especular en algún momento.

Recientemente, la médica aprovechó la exposición para publicar una fotografía acompañada de un texto en la que aclaró su posición frente a las comparaciones, afirmando su identidad profesional y personal.

“No me parezco a nadie. Soy doctora, trabajo duro por mis sueños, soy noble, auténtica y transparente. Tengo metas claras, amor propio y la certeza de quién soy. No vivo de comparaciones porque mi esencia no se repite”, redactó Rojas en una historia de Instagram.

La médico y novia de Fredy Guarín respondió a los comentarios que la comparan con otras dos mujeres - crédito @rechismes/IG

La respuesta de la profesional de la salud surge tras la difusión de comentarios comparativos en redes sociales, donde su imagen fue relacionada con la de dos celebridades ligadas al mundo digital y de la televisión colombiana, ambas con una fuerte presencia mediática y trayectorias propias.

Además, la postura de Rojas se interpretó como una forma de marcar distancia ante la presión de la exposición pública y reafirmar su trayectoria independiente.

María José Rojas se graduó como médica en enero de 2025 en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.

Además de su trabajo en salud, ha incursionado en el modelaje y la creación de contenido digital, sumando seguidores en diversas plataformas. En la segunda parte del mensaje que compartió en sus redes, profundizó sobre la percepción que tiene de sí misma:

“Y sí, además de todo eso, soy hermosa: no solo por fuera, sino porque la fuerza, la disciplina y la paz con la que vivo también se reflejan en mí. Y con esa misma convicción sé que soy un regalo en la vida de quienes me tienen :)”, escribió.

La pareja se ha dejado ver de vacaciones - crédito @mariajoserojas03/ Instagram

A pesar de que la médica fue contundente con el mensaje, los internautas siguieron con las críticas y comparativas, con mensajes como: “Pero si es idéntica a Karina, la misma nariz, la misma boca, el pelo, se mandan a hacer donde el mismo cirujano”; “hermosa si es, pero le encuentro un leve parecido a Sarita, no sé por qué”; “leyendo el mensaje, pensé que era Karina por un momento”, entre otros.

Qué dijo Fredy Guarín sobre su nueva relación

La nueva publicación de Fredy Guarín en la que compartió un mensaje reflexivo que muchos han interpretado como una señal del buen momento personal que estaría atravesando, dejó ver lo enamorado que se siente de Rojas, con quien se muestra muy entusiasmado.

“No tengo título académico, simplemente tengo la mejor experiencia que puede vivir un hombre, aceptar y vivir conforme a la voluntad de Dios. Quizás sea más lento, pero más seguro”, escribió el exfutbolista en una historia posterior a la imagen, dejando entrever una faceta más espiritual y serena de su vida actual.