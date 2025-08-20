Colombia

Mano de joven quedó atrapada entre las puertas de un contendedor de una tractomula en Santa Marta: todo quedó en video

El incidente fue grabado en video en una vía alterna a la ciudad, a la altura del barrio San Jorge, cuando dos jóvenes intentaron subirse al camión

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Testigos indicaron que en realidad se trataba de dos jóvenes que pretendían robar la mercancía del vehículo pesado - crédito Colprensa/Captura video

A través de las redes sociales se viralizó el momento exacto cuando dos jóvenes resultaron atrapados al intentar acceder a un contendedor en movimiento en el barrio San Jorge, una zona periférica de Santa Marta (Magdalena).

La situación dejó a uno de ellos al borde de perder la mano, luego de que esta quedara atrapada entre las puertas metálicas del contenedor.

Según el video difundidos, el incidente se produjo en una vía alterna a la ciudad, donde los jóvenes pretendían abordar una tractomula que transportaba mercancía.

Uno de los presentes relató: “Eran dos jóvenes que pretendían robar la mercancía del vehículo pesado”, apuntando a que la acción no fue accidental, sino parte de un intento de hurto al transporte de carga.

Un joven casi pierde la mano al quedar atrapada entre las puertas de un container cuando intentó subir a una tractomula en Santa Marta - crédito @ColombiaOscura_/X

Otra versión recogida por testigos en el lugar coincide en que la intención era sustraer objetos del interior del contenedor.

Tras lo ocurrido, integrantes de la Policía acudieron rápidamente a la escena, donde intervinieron y capturaron a los dos individuos involucrados. Las autoridades no han confirmado la gravedad de la lesión en la mano del joven, pero el video y los testimonios recogidos reflejan la peligrosidad de estos actos.

Este episodio pone nuevamente en foco los riesgos y las consecuencias de intentar acceder ilícitamente a vehículos de transporte pesado, además de resaltar la respuesta de las fuerzas policiales ante este tipo de incidentes en las vías de la ciudad.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “le hubieran colaborado a ese angelito y lo hubiese halado entre todos, hasta que la manito le quedara libre pero al otro lado de la puerta. Esa gente no merece más que plomo- cilina, y se acaba el problema”; “No necesitan tomarle fotos, ahí van a quedar las huellas digitales impresas por años y hasta la mano queda ahí”; “Bien hecho…“; ”Pónganle mantequilla en el brazo"; “Justicia divina”; “A eso le llamo custodiar un contenedor”; “Eso debería pasarle a todos los ladrones, perder sus manos y si en el intento de robo comenten un ataque con armas blancas y homicidio deberían perder las dos”: fueron algunos de los comentarios.

