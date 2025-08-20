Johana Velandia habló sobre las relaciones en ‘La casa de los famosos’: “Hasta me amenazaron de muerte”

Johana Velandia se sincera sobre el lado oscuro de La casa de los famosos Colombia y el valor de la amistad - crédito @unagordaahi2/IG

La comediante Johana Velandia, una de las concursantes de La casa de los famosos Colombia en la primera temporada, abrió su corazón en una reciente entrevista y habló sin filtros sobre lo que representó para ella estar dentro de ee reality, el impacto que tuvo al salir de la casa estudio y la relación que mantiene con sus compañeros de la competencia.

Velandia aseguró que, tras su eliminación, atravesó momentos complejos debido a las fuertes críticas y mensajes que recibió en redes sociales por su participación.

Incluso, relató que la ola de comentarios negativos fue tan intensa que llegaron amenazas en contra de su integridad, lo que la hizo dudar de su futuro profesional.

“Yo soy muy extremista. O sea, yo dije: ‘No, se me acabó, la cagué’. O sea, yo todo el tiempo en la cabeza decía: ‘La cagué’. Como a mí me escribían tantas vainas tratándome mal, hasta me amenazaron de muerte y todo, yo dije: ‘¡Marica! quién sabe qué putas habré dicho allá adentro o qué habré hecho como para que la gente...’”, expresó.

Ese choque con la realidad le generó un bajón emocional que, según confesó, duró varios días: “Me refiero al shock de salir, porque, claro, yo duré como diez días deprimida”, agregó.

Sin embargo, con el tiempo la situación se aclaró y actualmente ve el panorama diferente, pues también reconoció que su experiencia dentro de la casa le permitió crecer en su carrera, ganar reconocimiento y, lo más importante para ella, tejer lazos valiosos con otros concursantes, especialmente con aquellos que, como ella, llegaron desde el mundo digital.

A pesar de que son los integrantes “groseros”, según Velandia, en comparación con los otros participantes que eran “más decentes”, la comediante destacó que el grupo que conformó en el programa del Canal RCN continuó afuera de la competencia, se ha convertido en una fuerte amistad y el apoyo mutuo han prevalecido, incluso, varios fanáticos se han sumado a sus seguidores y esto se ha visto reflejado en sus carreras.

“Pero claro, eso aportó. Además que las amistades que quedaron son muy bacanas, son amistades muy chéveres. Por ejemplo, a mí me parece que así seamos... Porque el team, el otro team es el decente, el de los actores. Ellos son así, mientras que nosotros somos la mierdita que no tapó el gato. Los influencers, sí. Pero es una amistad muy bacana porque todos nos hemos apoyado con todos”, relató con el humor que la caracteriza.

Velandia detalló que ese respaldo lo ha sentido en diferentes ciudades del país, donde ha recibido acompañamiento no solo de sus colegas, sino también de las familias de estos.

“Por ejemplo, yo fui a Cali y toda la familia de Karen Sevillano, todos fueron a verme. En Medellín fueron un pocotón también a verme. Juan David, todos, el paisa, un pocotón de gente fue a verme allá en Medellín. Acá en Bogotá, todos”, contó.

Para la comediante, esa red de apoyo representa un capital invaluable que trasciende la competencia televisiva: “Entonces, siento que esa unión es chévere, porque hay unos que tenemos menos seguidores, otros que tienen más seguidores, pero ese apoyo entre todos va a hacer que más gente nos conozca, que es lo que uno quiere para uno poder camellar mejor”, señaló.

Con estas declaraciones, Johana Velandia no solo mostró el lado humano de su paso por La casa de los famosos Colombia, también dejó ver la importancia que tienen las conexiones y la solidaridad entre colegas en un medio que, como reconoció, puede ser tan hostil como gratificante.

La humorista concluyó que, más allá de la exposición mediática, lo más valioso que se lleva de su experiencia es la amistad y la posibilidad de trabajar en equipo con quienes, como ella, buscan abrirse camino en el entretenimiento digital y en la televisión colombiana.

