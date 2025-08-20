Denuncian nepotismo y prevaricato al interior de nueva unidad de la Fiscalía General de la Nación

Las fuentes informaron que desconocen si la fiscal general tiene conocimiento de lo que están haciendo los funcionarios - crédito Fiscalía General de la Nación

Desde la llegada de la fiscal Adriana Camargo a su cargo se han registrado varios cambios al interior de la Fiscalía General de la Nación, lo que ha incluido comentarios positivos sobre la nueva gestión, pero también denuncias sobre accionar indebido.

Precisamente, Infobae Colombia recibió información sobre la labor de la nueva Unidad de Neuropsicología Forense, que fue presentada de manera oficial en abril de 2025 con el objetivo de analizar el actuar criminal de abusadores sexuales.

En la resolución con la que se creó aparece la firma de Fulton Franco Vélez, mencionado como asesor oficial de la Fiscalía General de la Nación, más específicamente de la unidad, sobre la que hasta el momento no se han expuesto informes de su trabajo en casos puntuales.

Sin embargo, en el mismo tiempo, Franco ha sido protagonista de varios congresos de la fiscalía, en los que utiliza logos e información de la entidad, aunque estas charlas no hacen parte de sus funciones, sino de labores externas, que, en teoría, no podrían ser autorizadas por el Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación.

En ese sentido, la fuente informó que Franco Vélez y algunos miembros de su grupo de trabajo han sido parte de comitivas en viajes oficiales para hacer capacitaciones de funcionarios, aunque los que reciben estas charlas no tienen cargos en los que se requiera conocimiento sobre neuropsicología forense.

Coincidencialmente, esos viajes han coincidido con congresos o eventos en los que Franco ha expuesto su conocimiento; además, estarían buscando viajar a España para hacer parte de un proyecto que no está vinculado a la unidad.

“Hace unos meses les negaron un viaje a México, por lo que le tocó cancelar lo de los viáticos que iban a recibir y las charlas que iba a dar allá, hablamos de dinero público con el que paga mientras trabaja en otros espacios”, mencionó la fuente de Infobae Colombia al respecto.

En la denuncia se incluye que estarían aumentando las cifras de informes para presentarlos como parte del trabajo realizado en los cuatro meses que lleva en función ese grupo de trabajo.

Otro aspecto que ha generado molestia al interior de la unidad es que Franco estaría utilizando su cargo para gestionar en la contratación de personas que no están capacitadas para las funciones, lo que sería un caso de nepotismo.

Entre los señalados estaría Ever Lopez Cantero, que aparece como doctor en psicología, aunque no cuenta con los títulos en la especialidad o maestría como psicólogo en neuropsicología forense

De la misma forma, señalan a Micaela Castelblanco, que tiene funciones como psicóloga jurídica y forense, que, además, estaría próxima a recibir un ascenso.

Fuentes de Infobae Colombia indicaron que buscan exponer esta situación luego de que conocieron que en las próximas semanas comenzarán las vacaciones de la fiscal general, lo que sería utilizado por algunos funcionarios para “aprovechar ese cuarto de hora”.

Al interior de la unidad se estaría hablando de promociones y ascensos para los cercanos del asesor mencionado, que se presentaría públicamente como un hombre de confianza de la fiscal Camargo.

Cabe mencionar que en las charlas y congresos en los que trabaja, Franco es presentado como: neuropsicólogo clínico y forense, se menciona su especialización en psicología jurídica y neuropsicología forense y una maestría en neuropsicología clínica.

De esa forma, denuncian que Franco estaría violando el Código de Ética de la Fiscalía General de la Nación, que establece lineamientos claros sobre la relación de sus servidores con los medios de comunicación y el manejo de información confidencial.

Respecto a la confidencialidad, el código exige ser cuidadoso y responsable con la información sobre personas, organizaciones y la propia Fiscalía. Esto implica custodiar la documentación conforme a las normas, no compartir información sin autorización expresa, y evitar emplearla para fines personales o externos a la función institucional.