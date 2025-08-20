Colombia

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 20 de agosto de EUR a COP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
En el mercado de divisas
En el mercado de divisas colombiano la moneda europea se vende más cara que el dólar. (Infobae)

El euro se paga al arranque de sesiones a 4.692,39 pesos colombianos en promedio, de modo que implicó un cambio del 1,13% con respecto a los 4.640 pesos de la jornada previa.

En relación a la última semana, el euro anota una subida 0,71%, por ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 1,68%.

Con respecto a días previos, pone fin a dos sesiones de racha negativa. La volatilidad referente a la última semana es inferior a la acumulada en el último año, así que está teniendo un comportamiento más estable de lo esperado en las últimas fechas.

Cuáles son las perspectivas económicas de Colombia para este año

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Euro en ColombiaPrecio del euro hoy en ColombiaValor del euro hoy en Colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Alfredo Saade insistió en la reelección para que Álvaro Uribe y Gustavo Petro sean candidatos en 2026: “Que el pueblo decida”

Alfredo Saade, exjefe de Despacho de la Presidencia, aseguró que en caso de que no se acepte la propuesta, él será candidato presidencial

Alfredo Saade insistió en la

La Dian ofrece descuento del 25% en renta: estos son los requisitos y documentos clave y para quienes aplica

Más de seis millones de personas naturales deberán presentar su declaración de renta este año, según la Dian, que exige soportes válidos para acceder a descuentos tributarios en el impuesto de trabajadores independientes

La Dian ofrece descuento del

Revelan identidades de las víctimas de la masacre en Mesitas del Colegio, Cundinamarca

Las autoridades afirman que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos criminales que operan en Bogotá. Las víctimas tenían antecedentes penales

Revelan identidades de las víctimas

La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

El volante verdolaga fue expulsado en la celebración del gol del empate en el estadio Morumbi y desperdició dos penaltis en el partido de ida, jugado en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín

La insólita expulsión de Edwin

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 20 de agosto de USD a COP

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Colombia: cotización de apertura del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Sara, líder

Quién es alias Sara, líder de las disidencias capturada por segunda vez en Antioquia: es pareja de uno de los cabecillas más buscados

Revelan posible motivo detrás del ataque armado en finca recreativa de Mesitas del Colegio

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

ENTRETENIMIENTO

Novia de Fredy Guarín respondió

Novia de Fredy Guarín respondió a los comentarios del parecido que guarda con Sara Uribe y Karina García: “No me parezco a nadie”

Participantes de ‘Masterchef Celebrity’ enojaron a Jorge Rausch y salieron regañados por el jurado, que los castigó

Johana Velandia habló sobre los amigos que hizo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y por qué pensó que su carrera se iba a acabar

Camilo Trujillo, exparticipante de ‘La casa de los famosos’, opinó sobre la condena de Epa Colombia: “Contra las injusticias no podemos pelear”

Sathya es la nueva eliminada del ‘Desafío 2025’: por no escuchar a sus compañeros quedó fuera del ‘reality’ por segunda vez

Deportes

La insólita expulsión de Edwin

La insólita expulsión de Edwin Cardona por la que es señalado hasta por hinchas y compañeros de Atlético Nacional

Los mejores memes tras las eliminaciones de Atlético Nacional de la Copa Libertadores y América de Cali de la Copa Sudamericana

Dayro Moreno es el máximo goleador de la Copa Sudamericana: así va la tabla de anotadores del torneo internacional

Atlético Nacional le dijo adiós a la Copa Libertadores: São Paulo lo eliminó en los penales por 4-3

Este será el rival de Once Caldas en los cuartos de final en la Copa Sudamericana: viajará a Ecuador