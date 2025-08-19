Tarzán y Arandú, exparticipantes del ‘Desafío’ se fueron a los golpes para arreglar sus diferencias: así fue la pelea

Tarzán y Arandú, exparticipantes del ‘Desafío’ se reencontraron en el ring de boxeo donde solucionaron sus problemas del pasado - crédito @tarzandelasierra/Instagram

Andrés Alfonso Miranda Mendoza, mejor conocido como Tarzán por su participación en el Desafío, luego de salir de prisión por su escándalo con las tiendas Ara, sorprendió a sus seguidores tras protagonizar combate de boxeo profesional en el que además, enfrentó a Arandú, también exparticipante del reality de supervivencia de Caracol Televisión.

Los exdesafiantes hicieron parte de un nuevo evento que le hace competencia al concurso creado por el streamer paisa Westcol en el que lleva al ring a reconocidas figuras del entretenimiento digital.

“Tremenda experiencia, aquí las cosas quedaron muy parejas y se vivió un muy buena contienda. Así se arreglan las diferencias, buen combate Arandú“, escribió Tarzán en una de las publicaciones que compartió en su cuenta personal de Instagram.

Montería, Córdoba fue la ciudad que acogió esta pelea que se presentó como un espectáculo al que asistió el público con boletería paga y en el que se vivió una pelea real, pues tanto Tarzán como Arandú aceptaron el reto de hacer parte del show Rottweiller Boxing Fest que reúne a varias figuras del ámbito digital y la televisión.

Iván Andrés Arteaga Martínez, más recordado como Arandú tras su paso por la competencia de supervivencia resultó ser el vencedor, pese a que en los videos publicados en redes sociales mostraron una contienda pareja.

“A mí me faltó mucho entrenamiento, me faltó entrenar más técnica en este lado. Pues quiero decirle a Arandú que estuvo muy bien porque él fue muy técnico. Yo, por, por lo contrario, cometí muchas faltas, incluso se me salieron algunas patadas por los reflejos porque, pues yo he entrenado bastante el tema de patadas y pues se me salían algunos reflejitos“, relató Tarzón acerca de por qué considera que perdió el encuentro y pidió una revancha.

Esta fue la razón por la que Tarzán estuvo en prisión

El atleta, que permaneció varios meses en detención domiciliaria como medida preventiva, compartió en sus redes sociales el 17 de junio de 2025 que obtuvo su boleta de libertad y que ya no hace parte de la investigación que lo involucró en una millonaria estafa.

Cabe mencionar que el caso que llevó a Miranda ante la justicia comenzó en noviembre de 2023, cuando las autoridades lo vincularon a una investigación por fraude. Tarzán explicó que todo se originó porque prestó su cuenta bancaria a un amigo, que terminó involucrándolo en el ilícito.

“Yo le presté mi cuenta de banco a un amigo y ese amigo me metió en ese problema. Ellos se habían robado una suma grande de dinero y a mí me involucraron por haber confiado”, declaró el exconcursante, según el medio CL Noticias.

De acuerdo con la información sobre el caso, los responsables del fraude suplantaron la cuenta bancaria de un proveedor, con la colaboración de empleados del banco y utilizando un correo electrónico adquirido en el extranjero. El objetivo era que el supermercado transfiriera fondos a la cuenta suplantada, lo que finalmente ocurrió.

“Suplantaron el correo electrónico original por eso para que les enviaran el dinero que habían suplantado. Era una cuenta del proveedor que estaba bloqueada y la desbloquearon. Allí el supermercado consigna los $2.300 millones”, relató Tarzán en una entrevista con el programa La Red, en 2024.

El exparticipante del Desafío The Box 2022 explicó que, como parte de la operación, a él le giraron 20 millones de pesos desde la cuenta suplantada por los estafadores. Por este motivo, las autoridades lo incluyeron en la investigación.

El reconocido participante aseguró que en marzo de 2024 conoció al sujeto que lo involucró en esta situación: “Dentro de la empresa me hice amigo de un trabajador. Esa persona, ese amigo, se ganó mi confianza, éramos ‘bro’. En el mes de mayo, él me hace una llamada y me pidió el favor de recibirle un dinero porque él no tenía la cuenta de ese banco al que le iban a mandar el dinero (…) Fueron $20 millones en total. Yo le hice el favor. Él me dijo envía estos $10 millones a esta cuenta, saca $8 y los mandas a estas cuentas (…) Me dijo que era de un negocio que él había hecho”, narró.

Tras varios meses, el proceso judicial contra Andrés Miranda se resolvió por vencimiento de términos, lo que permitió que recuperara su libertad. Cabe mencionar que el atleta nunca fue condenado y, tras la decisión judicial, fue absuelto de los cargos y excluido de la investigación. En sus declaraciones públicas, Tarzán agradeció el apoyo recibido y manifestó su deseo de retomar su vida y enfocarse en nuevos proyectos personales: “Ya estoy trabajando en lo mío y retomando mi vida. Gracias a todos los que creyeron en mí”, expresó en sus redes sociales.