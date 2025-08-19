‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda de alias Tirofijo, desató la furia en redes tras fuerte acusación a papá de Miguel Uribe: “Escalofriante”

La senadora del partido Comunes Sandra Ramírez desató indignación frente a sus comentarios sobre el padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay - crédito REUTERS - @sandraramirezcomunes/Instagram

La participación de Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que a cuatro días de haber enterrado a su hijo participó en el conversatorio virtual con los demás aspirantes del Centro Democrático, y se puso a disposición del partido para ganar los comicios de mayo del 2026, generó una fuerte reacción de una de las integrantes del Senado de la República; como parte del partido Comunes, como la de “Sandra Ramírez”.

La congresista, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo, y que fue la compañera sentimental del excabecilla de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), alias Manuel Marulanda Vélez, se expresó con dureza en sus redes sociales frente a la participación del empresario y político en el evento del partido de oposición; justo cuando acaba de perder a su heredero, víctima de un atentado el 7 de junio que le costó la vida el 11 de agosto.

Con este mensaje, la senadora Sandra Ramírez se despachó en sus críticas a Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado Miguel Uribe Turbay - crédito @SandraComunes/X

“¿Por qué Miguel Uribe (padre) sigue politizando la muerte de su hijo? ¿Por qué le sigue haciendo campaña a una persona que está condenada en estos momentos? ¿Acaso la muerte de Miguel Uribe Turbay la están usando como trofeo para engañar incautos? Escalofriante lo que hacen", expresó Ramírez en su publicación en la red social X, en la que citó un artículo periodístico de las declaraciones dadas por Uribe Londoño en esta conversación virtual.

La parlamentaria completará su segundo periodo en el legislativo tras verse favorecida por el Acuerdo de Paz con la agrupación insurgente, pues en uno de los puntos se otorgó representación política a los desmovilizados de esta organización delictiva, tanto en el Senado como en la Cámara, justamente por ocho años, sin necesidad de recoger votos para ello. No obstante, tal parece que este tipo de apreciaciones dificultarían su permanencia en su curul.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado a los 39 años, en un barrio de la localidad de Fontibón en Bogotá - crédito @ABarriosBernal/X

¿Por qué “Sandra Ramírez” se despachó en contra de Miguel Uribe Londoño? Estas fueron las declaraciones que la llevaron a reaccionar

Su molestia radica frente al pronunciamiento de Uribe Londoño, que fue tenido en cuenta por el expresidente Álvaro Uribe para definir si, en reemplazo de su hijo, autoriza que se inscriba un quinto precandidato por el Centro Democrático, y que se sume así a los senadores Andrés Guerra, María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia, que están listos para participar en la escogencia previsto para octubre; a través de una encuesta hecha por una firma internacional.

“Gracias por la propuesta, presidente Uribe. Una vez más, usted honra a Miguel con su confianza.Cuente con el legado de mi hijo para lograr este propósito de ganar las elecciones y que con quien resulte favorecido en estas consultas, salvemos a Colombia”, dijo el progenitor del asesinado congresista, que durante más de ocho minutos expresó sus postulados y reafirmó, en cierto modo, su compromiso con esta colectividad para que logre el éxito en los comicios.

El padre del asesinato senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a cuatro días del entierro de su hijo, decidió participar en el conversatorio virtual entre los precandidatos del Centro Democrático y el expresidente Álvaro Uribe - crédito @cedemocratico/X

En otro de los apartes de su intervención, Uribe Londoño destacó las cualidades del Centro Democrático para recuperar, desde su perspectiva, el rumbo del país. “Tenemos un partido que representa honestidad, lucha. Han trabajado mucho como oposición desde el día uno de este Gobierno... Un partido que sale a la calle, va a las regiones, no hace la política desde las oficinas”, señaló el empresario, que ha tenido una postura fuerte frente al Gobierno de Gustavo Petro.

Y remarcó que el asesinato de su hijo, lejos de fracturar al movimiento, ha sido visto como una especie de catalizador frente al dolor. “Quisieron silenciarlo sin darse cuenta de que cometiendo ese homicidio lograron todo lo contrario. Consiguieron que ahora sus ideas sean más potentes y estén diseminadas por toda Colombia y el mundo, convirtiendo la causa de Miguel en un gran movimiento que conquistó a la inmensa mayoría del país”, puntualizó.