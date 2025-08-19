Colombia

Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

El hecho ocurrió durante la jornada del martes y tiene en alerta a la comunidad

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

Guardar
Las autoridades intentan esclarecer el
Las autoridades intentan esclarecer el caso - crédito Colprensa

Hay preocupación tras un ataque armado en una finca recreativa de Mesitas del Colegio, municipio cundinamarqués. Al parecer, los afectados serían personas de una misma familia que estarían disfrutando de un día de sol en el momento en el que ocurrió la tragedia.

Este hecho, se llevó a cabo en un centro vacacional al que habrían ingresado sujetos que llegaron armados y en motocicleta al lugar, en el que abrieron fuego contra los presentes, dejando un saldo preliminar de tres víctimas fatales y tres personas heridas. Además, las autoridades señalaron que al menos dos integrantes de la familia permanecen desaparecidos tras el ataque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La información disponible indica que se trataría de un posible caso de sicariato; sin embargo, esta es solo una hipótesis que se maneja sobre el caso y las autoridades de Cundinamarca ya iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer los motivos detrás del brutal acto de violencia y dar con el paradero de los responsables, así como para ubicar a los desaparecidos.

El ataque, ocurrido en una zona rural de Mesitas del Colegio está siendo atendido por las fuerzas de seguridad, que trabajan por reforzar la presencia policial en la región ante la gravedad de este y otros actos violentos, en los que la modalidad empleada por los agresores ha llevado a las autoridades a considerar diversas hipótesis sobre el ataque, mientras se recopilan testimonios y evidencias en el lugar.

Los ciudadanos están preocupados por
Los ciudadanos están preocupados por la seguridad del sector tras este brutal ataque armado - crédito Ernesto Guzmán Jr./EFE

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada, y se mantiene la reserva sobre los detalles específicos del caso para no entorpecer las labores de investigación que están avanzando con el apoyo de los testigos del caso.

Entre tanto, las autoridades reiteraron un enfático llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en el esclarecimiento de este violento episodio, teniendo en cuenta que pueden denunciar con la tranquilidad de que se les garantice absoluta reserva y, para este fin, pueden comunicarse a la línea 123 o dirigirse a las sedes de la Policía o la Alcaldía local.

Se pronunció Jorge Emilio Rey

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel se refirió a la situación ocurrida a las 2:30 del martes 19 de agosto, asegurando que la Policía recibió un llamado de emergencia: “He solicitado la atención directa del comandante de la Policía Cundinamarca, con la presencia de personal de la Sijín, Sipol y Gaula, quienes ya adelantan la inspección del sitio. Se ha activado el plan candado, ordenando proteger a los heridos y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, afirmó el gobernador.

Este fue el pronunciamiento oficial
Este fue el pronunciamiento oficial del gobernador - crédito X

Otra masacre en límites con el territorio nacional

Agresores encapuchados irrumpieron en un billar de Santo Domingo, armados con fusiles y dispararon contra los presentes. El ataque, que dejó siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego, se suma a una serie de episodios violentos que han sacudido a Colombia y Perú, que son calificados como los dos mayores exportadores de cocaína del mundo.

El brutal acto de violencia se presentó el 17 de agosto en la zona de bares de Santo Domingo, una ciudad situada a unos 160 km al oeste de Quito. De acuerdo con la policía nacional, las autoridades se encuentran en “tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables”.

Las autoridades trabajan por esclarecer
Las autoridades trabajan por esclarecer el caso - crédito César Muñoz/AP

Ante la gravedad de los hechos, los medios locales señalaron que las primeras pesquisas apuntan a una posible vinculación de los asesinatos con el crimen organizado que opera en la región. La violencia en Ecuador ha experimentado un repunte notable en los últimos meses, impulsada por la disputa entre bandas criminales que mantienen lazos con carteles de México y Colombia, por lo que las autoridades locales están aportando a las labores investigativas.

Esta dinámica ha transformado al país vecino en un escenario de enfrentamientos armados y asesinatos masivos. Y es que cabe reiterar que la masacre del billar no es un hecho aislado, teniendo en cuenta que a tan solo 30 km de Santo Domingo, en la comunidad rural de La Valencia, hombres armados asesinaron a 12 personas en una gallera durante abril, según reportes oficiales.

Temas Relacionados

Mesitas del ColegioMasacreMuertos MesitasEl TriunfoFinca recreativaCentro vacacionalBalaceraColombia-NoticiasColombia-Violencia

Más Noticias

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las producciones más populares de

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

El equipo dirigido por Gabriel Raimondi deberá remontar el 1-2 que propinó el cuadro de Río de Janeiro en la ida disputada en el estadio Pascual Guerrero

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

El cuadro antioqueño empató 0-0 ante los brasileños en Medellín y ahora se juega la temporada en el mítico estadio de Morumbí, en la ciudad paulista

EN VIVO São Paulo vs.

Mujer incendió la moto de su expareja en Antioquia, después de que este terminara la relación

La viralización de las imágenes del incidente reabrió el debate sobre los límites de las reacciones emocionales en conflictos personales y la respuesta de la comunidad

Mujer incendió la moto de

El Centro Democrático rechazó el presupuesto nacional propuesto por Gustavo Petro: “No hay ningún esfuerzo para corregir el rumbo”

El desacuerdo entre oficialismo y oposición expondría la preocupación por el crecimiento del gasto público y la falta de consensos en el Congreso de la República, con miras a los recursos con los que contaría el Ejecutivo para la vigencia entrante

El Centro Democrático rechazó el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Las producciones más populares de

Las producciones más populares de Disney+ en Colombia para engancharse este día

Festival Salsa al Parque 2025 cambia de fecha y se celebrará en octubre en el Parque Simón Bolívar

Sebastián Caicedo de nuevo arreció contra el Gobierno Petro: “Pendejos e incautos”

Boda de Sara Corrales: estos fueron los lujosos vestidos que utilizó en su matrimonio

Marbelle reaccionó a la arenga del público “Fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

Deportes

EN VIVO l Fluminense vs.

EN VIVO l Fluminense vs. América: los Escarlatas caen en el Maracaná por la Copa Sudamericana

EN VIVO São Paulo vs. Atlético Nacional, octavos de final en la Copa Libertadores 2025: el Verdolaga está cayendo en Brasil

Si hay penal, “ojalá lo patee”: leyenda de Nacional y su ‘espaldarazo’ a Edwin Cardona para el duelo definitivo ante São Paulo en Brasil

ExNacional, vigente en el fútbol europeo, estaría en carpeta de uno de los grandes de Portugal

Once Caldas sigue llenándose los bolsillos en la Copa Sudamericana: este fue el premio económico por clasificar a cuartos