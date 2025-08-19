Reportan masacre en una finca recreativa de Mesitas del Colegio: gobernador confirmó tres muertos

Las autoridades intentan esclarecer el caso - crédito Colprensa

Hay preocupación tras un ataque armado en una finca recreativa de Mesitas del Colegio, municipio cundinamarqués. Al parecer, los afectados serían personas de una misma familia que estarían disfrutando de un día de sol en el momento en el que ocurrió la tragedia.

Este hecho, se llevó a cabo en un centro vacacional al que habrían ingresado sujetos que llegaron armados y en motocicleta al lugar, en el que abrieron fuego contra los presentes, dejando un saldo preliminar de tres víctimas fatales y tres personas heridas. Además, las autoridades señalaron que al menos dos integrantes de la familia permanecen desaparecidos tras el ataque.

La información disponible indica que se trataría de un posible caso de sicariato; sin embargo, esta es solo una hipótesis que se maneja sobre el caso y las autoridades de Cundinamarca ya iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer los motivos detrás del brutal acto de violencia y dar con el paradero de los responsables, así como para ubicar a los desaparecidos.

El ataque, ocurrido en una zona rural de Mesitas del Colegio está siendo atendido por las fuerzas de seguridad, que trabajan por reforzar la presencia policial en la región ante la gravedad de este y otros actos violentos, en los que la modalidad empleada por los agresores ha llevado a las autoridades a considerar diversas hipótesis sobre el ataque, mientras se recopilan testimonios y evidencias en el lugar.

Hasta el momento, la identidad de las víctimas no ha sido revelada, y se mantiene la reserva sobre los detalles específicos del caso para no entorpecer las labores de investigación que están avanzando con el apoyo de los testigos del caso.

Entre tanto, las autoridades reiteraron un enfático llamado a la ciudadanía para que aporte información que permita avanzar en el esclarecimiento de este violento episodio, teniendo en cuenta que pueden denunciar con la tranquilidad de que se les garantice absoluta reserva y, para este fin, pueden comunicarse a la línea 123 o dirigirse a las sedes de la Policía o la Alcaldía local.

Se pronunció Jorge Emilio Rey

El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel se refirió a la situación ocurrida a las 2:30 del martes 19 de agosto, asegurando que la Policía recibió un llamado de emergencia: “He solicitado la atención directa del comandante de la Policía Cundinamarca, con la presencia de personal de la Sijín, Sipol y Gaula, quienes ya adelantan la inspección del sitio. Se ha activado el plan candado, ordenando proteger a los heridos y desplegar toda nuestra capacidad de investigación criminal”, afirmó el gobernador.

Otra masacre en límites con el territorio nacional

Agresores encapuchados irrumpieron en un billar de Santo Domingo, armados con fusiles y dispararon contra los presentes. El ataque, que dejó siete personas fallecidas a causa de impactos de arma de fuego, se suma a una serie de episodios violentos que han sacudido a Colombia y Perú, que son calificados como los dos mayores exportadores de cocaína del mundo.

El brutal acto de violencia se presentó el 17 de agosto en la zona de bares de Santo Domingo, una ciudad situada a unos 160 km al oeste de Quito. De acuerdo con la policía nacional, las autoridades se encuentran en “tareas investigativas para esclarecer el hecho violento y dar con los responsables”.

Ante la gravedad de los hechos, los medios locales señalaron que las primeras pesquisas apuntan a una posible vinculación de los asesinatos con el crimen organizado que opera en la región. La violencia en Ecuador ha experimentado un repunte notable en los últimos meses, impulsada por la disputa entre bandas criminales que mantienen lazos con carteles de México y Colombia, por lo que las autoridades locales están aportando a las labores investigativas.

Esta dinámica ha transformado al país vecino en un escenario de enfrentamientos armados y asesinatos masivos. Y es que cabe reiterar que la masacre del billar no es un hecho aislado, teniendo en cuenta que a tan solo 30 km de Santo Domingo, en la comunidad rural de La Valencia, hombres armados asesinaron a 12 personas en una gallera durante abril, según reportes oficiales.