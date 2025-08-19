Luisa Fernanda W confesó que es lo más duro de haberse mudado de Colombia

La creadora de contenido reveló el impacto personal y profesional de su mudanza a México - crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido y empresaria paisa Luisa Fernanda W, junto al cantante Pipe Bueno y sus dos hijos, dejó Colombia a inicios de julio de 2025 para establecerse en México, una decisión que, aunque anunciada con anticipación, generó reacciones entre sus seguidores.

Ya instalada en Ciudad de México, Luisa Fernanda W recurrió a una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fanáticos los desafíos de esta transición.

Ante la consulta de un seguidor sobre lo más difícil de dejar su vida en Colombia, la influencer paisa respondió con sinceridad: “Yo estoy muy bien, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio ‘duro’, por llamarlo así, fue soltar, soltar proyectos”.

La ‘influencer’ confirmó que dejar Colombia e instalarse en Ciudad de México junto a Pipe Bueno y sus hijos implicó renunciar a proyectos laborales que la entusiasmaban, aunque considera que este cambio representa una apuesta por mayores oportunidades y el crecimiento profesional de ambos - crédito @superlike_rcn/Instagram

La empresaria detalló que, para acompañar a su familia en este nuevo ciclo, debió rechazar varias propuestas profesionales que le generaban entusiasmo. “Me tocó decirle no a varios proyectos en los que tenía mucha ilusión en estar, pero obviamente por la distancia no se puede”, explicó, destacando que la distancia se convirtió en un obstáculo para participar en proyectos en Colombia.

Sin embargo, Luisa Fernanda W mostró una actitud positiva frente al cambio, convencida de que “vamos por cosas más grandes. A uno le toca soltar para poder recibir otras oportunidades”, una filosofía que ahora guía su enfoque ante los nuevos retos.

La decisión de mudarse a México no fue improvisada. Tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno han abordado el tema en entrevistas y a través de sus redes sociales, dejando claro que el traslado responde a una estrategia de crecimiento profesional.

La decisión de Luisa Fernanda W de mudarse implicó rechazar proyectos laborales en Colombia que le generaban ilusión - crédito @luisafernandaw/Instagram

El cantante de música popular busca ampliar su alcance y conectar con nuevos públicos, además de colaborar con artistas locales, motivado por la afinidad que siente con la escena musical mexicana. Por su parte, la creadora de contenido aspira a fortalecer su presencia digital y conquistar nuevas audiencias, siempre con el respaldo de su pareja e hijos.

Así es el nuevo hogar de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en Ciudad de México

La llegada de la influencer paisa Luisa Fernanda W y el cantante caleño Pipe Bueno a Ciudad de México no solo significó un nuevo comienzo en lo profesional, sino también el inicio de una vida cotidiana en un entorno diseñado para ofrecer seguridad y confort a su familia.

La pareja, reconocida por su influencia en redes sociales, se instaló en una vivienda de dos pisos ubicada dentro de un condominio privado, caracterizado por sus zonas verdes, acceso controlado y áreas dedicadas al esparcimiento familiar.

La pareja eligió un condominio privado en Ciudad de México para garantizar seguridad y bienestar a sus hijos - crédito captura de La Red - Caracol Televisión/YouTube

El primer contacto de los hijos de la pareja, Máximo y Domenic, con el nuevo hogar fue positivo, ya que el lugar ofrece parques y un club recreativo en el que encuentran otros niños con quienes compartir.

“Yo estoy tranquila si mis hijos están felices, cuando llegamos ellos amaron el lugar porque acá hay parque, hay un club, entonces ellos están felices porque tienen con quién jugar”, contó Luisa Fernanda W en una entrevista publicada por La Red.

El primer piso cuenta con una sala amplia decorada en tonos neutros, un sofá en L y mesas de centro de madera, además de una cocina moderna con mesón central y despensa oculta. Este espacio fue planeado para servir como punto de encuentro familiar y facilitar la organización diaria.

La nueva casa destaca por su diseño moderno, espacios amplios y áreas verdes para el esparcimiento familiar - crédito captura de La Red - Caracol Televisión/YouTube

En el segundo piso se distribuyen las habitaciones. Los hijos comparten un cuarto decorado con motivos infantiles, estantes repletos de juguetes y ventanas por donde entra el sol. Por su parte, la habitación principal es funcional, incluye un vestidor espacioso para ropa, calzado y accesorios.

Durante las primeras semanas en el nuevo país, la pareja experimentó algunos inconvenientes técnicos, principalmente relacionados con la instalación de servicios como gas y agua caliente. Relataron a La Red que fue necesario acudir a la propietaria para entender el funcionamiento del sistema y resolver contratiempos.