Colombia

Luisa Fernanda W confesó que es lo más duro de haberse mudado de Colombia

La ‘influencer’ paisa compartió que dejar proyectos que la ilusionaban fue el mayor reto del traslado, pero aseguró que apostar por el crecimiento requiere soltar parte del pasado

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
La creadora de contenido reveló
La creadora de contenido reveló el impacto personal y profesional de su mudanza a México - crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido y empresaria paisa Luisa Fernanda W, junto al cantante Pipe Bueno y sus dos hijos, dejó Colombia a inicios de julio de 2025 para establecerse en México, una decisión que, aunque anunciada con anticipación, generó reacciones entre sus seguidores.

Ya instalada en Ciudad de México, Luisa Fernanda W recurrió a una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fanáticos los desafíos de esta transición.

Ante la consulta de un seguidor sobre lo más difícil de dejar su vida en Colombia, la influencer paisa respondió con sinceridad: “Yo estoy muy bien, pero sí tengo que aceptar que una de las cosas que me dio ‘duro’, por llamarlo así, fue soltar, soltar proyectos”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La ‘influencer’ confirmó que dejar Colombia e instalarse en Ciudad de México junto a Pipe Bueno y sus hijos implicó renunciar a proyectos laborales que la entusiasmaban, aunque considera que este cambio representa una apuesta por mayores oportunidades y el crecimiento profesional de ambos - crédito @superlike_rcn/Instagram

La empresaria detalló que, para acompañar a su familia en este nuevo ciclo, debió rechazar varias propuestas profesionales que le generaban entusiasmo. “Me tocó decirle no a varios proyectos en los que tenía mucha ilusión en estar, pero obviamente por la distancia no se puede”, explicó, destacando que la distancia se convirtió en un obstáculo para participar en proyectos en Colombia.

Sin embargo, Luisa Fernanda W mostró una actitud positiva frente al cambio, convencida de que “vamos por cosas más grandes. A uno le toca soltar para poder recibir otras oportunidades”, una filosofía que ahora guía su enfoque ante los nuevos retos.

La decisión de mudarse a México no fue improvisada. Tanto Luisa Fernanda W como Pipe Bueno han abordado el tema en entrevistas y a través de sus redes sociales, dejando claro que el traslado responde a una estrategia de crecimiento profesional.

La decisión de Luisa Fernanda
La decisión de Luisa Fernanda W de mudarse implicó rechazar proyectos laborales en Colombia que le generaban ilusión - crédito @luisafernandaw/Instagram

El cantante de música popular busca ampliar su alcance y conectar con nuevos públicos, además de colaborar con artistas locales, motivado por la afinidad que siente con la escena musical mexicana. Por su parte, la creadora de contenido aspira a fortalecer su presencia digital y conquistar nuevas audiencias, siempre con el respaldo de su pareja e hijos.

Así es el nuevo hogar de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en Ciudad de México

La llegada de la influencer paisa Luisa Fernanda W y el cantante caleño Pipe Bueno a Ciudad de México no solo significó un nuevo comienzo en lo profesional, sino también el inicio de una vida cotidiana en un entorno diseñado para ofrecer seguridad y confort a su familia.

La pareja, reconocida por su influencia en redes sociales, se instaló en una vivienda de dos pisos ubicada dentro de un condominio privado, caracterizado por sus zonas verdes, acceso controlado y áreas dedicadas al esparcimiento familiar.

La pareja eligió un condominio
La pareja eligió un condominio privado en Ciudad de México para garantizar seguridad y bienestar a sus hijos - crédito captura de La Red - Caracol Televisión/YouTube

El primer contacto de los hijos de la pareja, Máximo y Domenic, con el nuevo hogar fue positivo, ya que el lugar ofrece parques y un club recreativo en el que encuentran otros niños con quienes compartir.

“Yo estoy tranquila si mis hijos están felices, cuando llegamos ellos amaron el lugar porque acá hay parque, hay un club, entonces ellos están felices porque tienen con quién jugar”, contó Luisa Fernanda W en una entrevista publicada por La Red.

El primer piso cuenta con una sala amplia decorada en tonos neutros, un sofá en L y mesas de centro de madera, además de una cocina moderna con mesón central y despensa oculta. Este espacio fue planeado para servir como punto de encuentro familiar y facilitar la organización diaria.

La nueva casa destaca por
La nueva casa destaca por su diseño moderno, espacios amplios y áreas verdes para el esparcimiento familiar - crédito captura de La Red - Caracol Televisión/YouTube

En el segundo piso se distribuyen las habitaciones. Los hijos comparten un cuarto decorado con motivos infantiles, estantes repletos de juguetes y ventanas por donde entra el sol. Por su parte, la habitación principal es funcional, incluye un vestidor espacioso para ropa, calzado y accesorios.

Durante las primeras semanas en el nuevo país, la pareja experimentó algunos inconvenientes técnicos, principalmente relacionados con la instalación de servicios como gas y agua caliente. Relataron a La Red que fue necesario acudir a la propietaria para entender el funcionamiento del sistema y resolver contratiempos.

Temas Relacionados

Luisa Fernanda WLuisa Fernanda W y Pipe BuenoLuisa Fernanda W en MéxicoLuisa Fernanda W se mudó a MéxicoLuisa Fernanda W se mudó de ColombiaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Gerard Piqué es salpicado por pullas que lanzó empresaria del balompié femenino en su contra: “Shakira tenía razón”

La expareja de la colombiana está de nuevo en el ojo del huracán tras recibir amenaza de Sonia López, presidenta de equipo de la Queens League, que advirtió con destapar escándalo que revelaría la verdadera cara de Piquet

Infobae

Bruce Mac Master le contesta a Antonio Sanguino por críticas al congreso de la Andi: “Acá un ministro político, en problemas”

El ministro Antonio Sanguino criticó el enfoque del evento, mientras Bruce Mac Master respondió con un mensaje que evidencia el distanciamiento entre el gremio y la administración nacional

Bruce Mac Master le contesta

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Bogotá este 19 de agosto

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima hoy en Colombia: temperaturas

Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

La preparación del actor, recordado por su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, tuvo algunas críticas de parte de los jueces que decidieron dejarlo fuera

Los memes y reacciones que

Así fue la caminata de búsqueda por la menor Valeria Afanador el fin de semana

El fin de semana festivo del 16 al 18 de agosto de 2025 se registraron marchas en Cajicá para pedir por la ubicación de la pequeña que lleva desaparecida una semana

Así fue la caminata de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hombres armados mataron a un

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Los memes y reacciones que

Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

Feid hizo gran festejo por su cumpleaños en Japón después de festival musical junto a J Balvin y Yandel: estrenó canción para celebrar

Jorge Herrera es el séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’: esta fue la razón de su salida

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

Deportes

Fluminense vs. América de Cali

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali: tomó drástica decisión

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires