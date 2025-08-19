Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

El actor fue castigado por los jurados con Luis Fernando Hoyos por llevar una mala preparación al atril - crédito cortesía canal RCN

Jorge Herrera, recordado por su participación en Yo soy Betty, la fea, se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia de Masterchef Celebrity.

Su preparación de unos ñoquis con papa no fue del agrado del exigente jurado, pues uno de los ingredientes quedó crudo, lo que le costó su salida.

El reto, que consistió en presentar un plato de sal con sesenta minutos de tiempo para su ejecución, la despensa abierta, jugó a favor y en contra de los participantes, que además del actor, estuvo acompañado de Valentina Taguado, Nicolás Montero, Luis Fernando, Raúl Ocampo y Julián Zuluaga.

Los memes que dejó la salida de Jorge Herrera de 'Masterchef Celebrity' - crédito X/Redes Sociales

Las reacciones en la cocina estuvieron cargados de nostalgia, ya que tanto jueces como participantes expresaron su tristeza por el hecho de que Herrera abandonara la competencia.

Sumado a esto, en redes sociales los seguidores del programa de cocina también expresaron su tristeza por la salida del que llamaron siempre “el papá de Betty” en la producción del Canal RCN.

Mensajes como:

Sacaron a Don Jorge… Me mataron doña Catalina, me mataron. Que acompañaron con la icónica escena de Yo soy Betty, la fea.

David, diciéndole “Te quiero” a Don Jorge.

Ver a David llorando por la salida de Don Jorge. Ayyyy no.

¿Podemos dar como tributo a Violeta por René, Yepes y Don Jorge? No aguanto una salida más que me ponga triste.

Bueno chicos, se va Don Jorge, el que os hacía reír con sus comentarios crudos y honestos, pero que muchas veces estaban en lo correcto, odiado por muchos, amado por otros. Un genio incomprendido.

