Colombia

Los memes y reacciones que dejó la salida de Jorge Herrera de ‘Masterchef Celebrity’: “Al final, el diablo fue puerco”

La preparación del actor, recordado por su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, tuvo algunas críticas de parte de los jueces que decidieron dejarlo fuera

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
El actor fue castigado por
El actor fue castigado por los jurados con Luis Fernando Hoyos por llevar una mala preparación al atril - crédito cortesía canal RCN

Jorge Herrera, recordado por su participación en Yo soy Betty, la fea, se convirtió en el séptimo eliminado de la competencia de Masterchef Celebrity.

Su preparación de unos ñoquis con papa no fue del agrado del exigente jurado, pues uno de los ingredientes quedó crudo, lo que le costó su salida.

El reto, que consistió en presentar un plato de sal con sesenta minutos de tiempo para su ejecución, la despensa abierta, jugó a favor y en contra de los participantes, que además del actor, estuvo acompañado de Valentina Taguado, Nicolás Montero, Luis Fernando, Raúl Ocampo y Julián Zuluaga.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Los memes que dejó la
Los memes que dejó la salida de Jorge Herrera de 'Masterchef Celebrity' - crédito X/Redes Sociales
Los memes que dejó la
Los memes que dejó la salida de Jorge Herrera de 'Masterchef Celebrity' - crédito X/Redes Sociales
Los memes que dejó la
Los memes que dejó la salida de Jorge Herrera de 'Masterchef Celebrity' - crédito X/Redes Sociales

Las reacciones en la cocina estuvieron cargados de nostalgia, ya que tanto jueces como participantes expresaron su tristeza por el hecho de que Herrera abandonara la competencia.

Sumado a esto, en redes sociales los seguidores del programa de cocina también expresaron su tristeza por la salida del que llamaron siempre “el papá de Betty” en la producción del Canal RCN.

Mensajes como:

  • Sacaron a Don Jorge… Me mataron doña Catalina, me mataron. Que acompañaron con la icónica escena de Yo soy Betty, la fea.
  • David, diciéndole “Te quiero” a Don Jorge.
  • Ver a David llorando por la salida de Don Jorge. Ayyyy no.
  • ¿Podemos dar como tributo a Violeta por René, Yepes y Don Jorge? No aguanto una salida más que me ponga triste.
  • Bueno chicos, se va Don Jorge, el que os hacía reír con sus comentarios crudos y honestos, pero que muchas veces estaban en lo correcto, odiado por muchos, amado por otros. Un genio incomprendido.
Los memes que dejó la
Los memes que dejó la salida de Jorge Herrera de 'Masterchef Celebrity' - crédito X/Redes Sociales
Los memes que dejó la
Los memes que dejó la salida de Jorge Herrera de 'Masterchef Celebrity' - crédito X/Redes Sociales

Temas Relacionados

Memes Masterchef CelebrityMasterChef Celebrity 2025MasterChef ColombiaJorge HerreraEliminación MasterChef CelebrityColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Saque cuentas: esta es la cifra que deberá recibir si trabajó el lunes festivo 18 de agosto

La Ley 2466 de 2025 introduce un esquema de recargos que aumenta el pago por hora en días festivos, que beneficia a quienes cumplieron su jornada durante el puente de la Asunción de la Virgen

Saque cuentas: esta es la

Pronóstico del tiempo en Colombia advierte nubosidad y lluvias en amplias zonas hoy 19 de agosto 2025

El Ideam reporta condiciones meteorológicas inestables con lluvias de distinta intensidad en regiones como Caribe, Orinoquia, Amazonia y áreas andinas

Pronóstico del tiempo en Colombia

Jefe jurídico de la Cancillería acusó a Alfredo Saade de presunta agresión durante una reunión sobre el nuevo modelo de pasaportes: “Yo lo sentí personal”

Camilo Andrés Escobar aseguró que Alfredo Saade manifestó molestia cuando le informaron que no era posible implementar el nuevo modelo de pasaportes a partir del 1 de agosto de 2025

Jefe jurídico de la Cancillería

Gerard Piqué es salpicado por pullas que lanzó empresaria del balompié femenino en su contra: “Shakira tenía razón”

La expareja de la colombiana está de nuevo en el ojo del huracán tras recibir amenaza de Sonia López, presidenta de equipo de la Queens League, que advirtió con destapar escándalo que revelaría la verdadera cara de Piquet

Gerard Piqué es salpicado por

Bruce Mac Master le contesta a Antonio Sanguino por críticas al congreso de la Andi: “Acá un ministro político, en problemas”

El ministro Antonio Sanguino criticó el enfoque del evento, mientras Bruce Mac Master respondió con un mensaje que evidencia el distanciamiento entre el gremio y la administración nacional

Bruce Mac Master le contesta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hombres armados mataron a un

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Gerard Piqué es salpicado por

Gerard Piqué es salpicado por pullas que lanzó empresaria del balompié femenino en su contra: “Shakira tenía razón”

Feid hizo gran festejo por su cumpleaños en Japón después de festival musical junto a J Balvin y Yandel: estrenó canción para celebrar

Luisa Fernanda W confesó que es lo más duro de haberse mudado de Colombia

Jorge Herrera es el séptimo eliminado de ‘Masterchef Celebrity’: esta fue la razón de su salida

Apple Colombia: las 10 canciones más sonadas hoy

Deportes

Fluminense vs. América de Cali

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali: tomó drástica decisión

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires