Colombia

Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

El atleta y modelo que se radicó en Medellín reapareció para esclarecer las verdaderas razones por las decidió alejarse de la modelo webcam con la que le fue infiel a la madre de su hijo dentro del reality de Caracol Televisión: “Hay cosas que no se pueden dejar pasar”

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Kevyn Rúa, ganador del 'Desafío
Kevyn Rúa, ganador del 'Desafío XX' reapareció con nuevas declaraciones en contra de su expareja la modelo webcam Natalia Rincón a la que conoció en la competencia de Caracol Televisión - crédito @diaadiacaracoltv y @kevynrua75/Instagram

Kevyn Rúa, el guarda de seguridad boyacense que conquistó la anterior temporada del Desafío en la que además, acaparó los comentarios tras serle infiel a su pareja con Natalia Rincón, excompañera de competencia a la que conoció dentro del reality, dio nuevos detalles de la razón por la que se alejó de la modelo webcam.

Si bien, en un inicio al atleta no le importó que la joven bogotana se dedicara a la creación de contenido para adultos, finalmente este trabajo fue el que los separó, pues de acuerdo a lo que contó, descubrió cosas que iban más allá de lo que ella le había contado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me ocultaron unas cosas, sí, pero bueno, lo del contenido va y viene, ¿cierto? No es la primera persona que lo hace y si lo hace, bueno, es usted, su cuerpo, cada quien con su vida, pero es que de ahí para allá hay cosas que la gente no sabe”, afirmó Kevyn, el reciente ganador del Desafío 2024, al referirse a los motivos que lo llevaron a distanciarse de Natalia, su compañera en el reality de Caracol Televisión.

Kevyn Rúa destapó nueva versión sobre por qué terminó con Natalia Rincón a la que conoció en el 'Desafío XX' - crédito @ditu.tv/Instagram

Con esta declaración, el campeón no solo reconoció la existencia de secretos que influyeron en su decisión, sino que también dejó entrever que el vínculo entre ambos fue mucho más complejo de lo que se percibía en pantalla.

La noticia principal surge a partir de la entrevista concedida por Kevyn al creador de contenido ditu, donde el deportista abordó abiertamente la naturaleza de su relación con Natalia y los motivos que lo llevaron a considerar ese acercamiento como un error.

Según relató en el espacio digital, el lazo que formaron durante la competencia trascendió la simple camaradería, aunque ambos insistieron en que nunca formalizaron un noviazgo. “Éramos más que compañeros de equipo”, explicó el ganador, quien también admitió que la convivencia en el encierro del programa propició situaciones que, en retrospectiva, no volvería a repetir.

El contexto de la relación entre Kevyn y Natalia estuvo marcado por la controversia, ya que el deportista mantenía una relación sentimental fuera del reality. Esta circunstancia generó críticas entre los seguidores del programa, quienes cuestionaron la autenticidad de sus sentimientos y la ética de sus acciones.

Kevyn y Natalia, Desafío XX
Kevyn y Natalia, Desafío XX estarían continuando su amistad fuera de la competencia - crédito cortesía Caracol Televisión y Freepik

Frente a estos señalamientos, Kevyn defendió la sinceridad de sus emociones durante su estancia en el concurso: “Por mi parte digo sí, uno empezó a vivir cosas por allá, por mi parte fue real hasta el momento allá dentro y ya ahí la otra persona pues yo no sé, caras vemos corazones no sabemos”. Con esta frase, el campeón subrayó la dificultad de conocer las verdaderas intenciones de los demás, especialmente en un entorno tan particular como el de un reality show.

Kevyn Rúa habló del contenido que causó sus problemas con Natalia Rincón

Durante la conversación, los presentadores del formato, incluida Guajira, indagaron sobre las razones específicas que motivaron el distanciamiento entre ambos. Aunque Kevyn evitó entrar en detalles explícitos, sí reveló que la modelo le ocultó información relevante, lo que resultó determinante para su decisión.

Kevyn y Natalia tuvieron un
Kevyn y Natalia tuvieron un amorío en el Desafío 2024 - crédito Canal Caracol

“Se cometieron errores, cosas que uno no tiene que volver a repetir (...) Es que uno encerrado allá hace tantas cosas, pues hubo una chica con la cual pues nos involucramos allá”, reconoció el deportista, aludiendo a la intensidad emocional que caracteriza la experiencia de los participantes en el programa.

El campeón también relativizó la importancia de uno de los secretos que le ocultó Natalia, al referirse a un “contenido” que, según sus palabras, no constituye un hecho aislado ni exclusivo. No obstante, dejó claro que existieron otros elementos, desconocidos para el público, que influyeron de manera decisiva en su percepción de la relación. Esta afirmación sugiere que la ruptura no se debió únicamente a factores superficiales, sino a una acumulación de situaciones que, desde su perspectiva, resultaron insalvables.

La entrevista de Kevyn con ditu permitió conocer una faceta más introspectiva del ganador del Desafío 2024, quien reconoció abiertamente los errores cometidos y la necesidad de no repetirlos en el futuro. Al mismo tiempo, sus declaraciones aportaron nuevos matices a la historia que compartió con Natalia, evidenciando que la convivencia en el reality no solo pone a prueba la resistencia física, sino también la emocional y la capacidad de gestionar relaciones personales bajo presión.

Temas Relacionados

Kevyn RúaKevyn Rúa y su noviaKevyn Rúa exesposaNatalia RincónNatalia Rincón OnlyFansColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Cabalgata con caballos inflables: la alternativa a la actividad sin maltrato animal que realizaron en Norte de Santander

En una feria, en Norte de Santander reemplazó la presencia de animales vivos por figuras inflables y fue aplaudido por su enfoque en la protección animal

Cabalgata con caballos inflables: la

Asesinato en un billar el sur de Bogotá quedó captado en cámaras de seguridad: sicario atacó por la espalda a la víctima

El delincuente ingresó al establecimiento ubicado en el barrio La Fortaleza y sin palabras disparó al un hombre de 40 años

Asesinato en un billar el

José Félix Lafaurie respaldó a su esposa María Fernanda Cabal sobre el cierre de inscripciones de precandidatos del Centro Democrático: “Las reglas del juego son claras”

El presidente de Fedegán insiste en que el partido debe limitar la competencia interna a los candidatos ya inscritos y respetar los acuerdos de Llanogrande

José Félix Lafaurie respaldó a

Récord de colombianos que pidieron asilo en el exterior en el 2024: cientos de miles salieron del país afirmando que eran perseguidos, según Naciones Unidas

El fenómeno ha crecido de manera constante durante el gobierno de Gustavo Petro

Récord de colombianos que pidieron

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Más de 3.000 hinchas de Atlético Nacional llegarán en al menos 70 buses al estadio Morumbí, sede del partido contra São Paulo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hinchas de São Paulo amenazaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

El actor Jorge Herrera, eliminado

El actor Jorge Herrera, eliminado de ‘MasterChef Celebrity‘, habló de su paso por el ‘reality’: “No fue fácil”

“Twisted Metal” y más, estas son las series de HBO Max Colombia que no te puedes perder hoy

Yina Calderón se refirió a la millonaria deuda que tendría en finca que compró: “Nadie que deba mil y pico de millones tiene escrituras”

Altafulla puso fin a los rumores de ruptura con Karina García: le hizo videollamada en medio de un concierto

Jean Carlos Centeno aclaró su relación con Marbelle: “Me enamoré de ella”

Deportes

Hinchas de São Paulo amenazaron

Hinchas de São Paulo amenazaron a los aficionados de Atlético Nacional en la previa del partido de Copa Libertadores: “¡Narconal, Racista!"

Filtraron detalles de la camiseta de la selección Colombia para el Mundial de 2026

Fluminense vs. América de Cali: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

São Paulo vs. Atlético Nacional: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana