Kevyn Rúa, ganador del ‘Desafío XX’ destapó nuevos detalles de su ruptura con Natalia Rincón: “Fue un error”

Kevyn Rúa, el guarda de seguridad boyacense que conquistó la anterior temporada del Desafío en la que además, acaparó los comentarios tras serle infiel a su pareja con Natalia Rincón, excompañera de competencia a la que conoció dentro del reality, dio nuevos detalles de la razón por la que se alejó de la modelo webcam.

Si bien, en un inicio al atleta no le importó que la joven bogotana se dedicara a la creación de contenido para adultos, finalmente este trabajo fue el que los separó, pues de acuerdo a lo que contó, descubrió cosas que iban más allá de lo que ella le había contado.

“Me ocultaron unas cosas, sí, pero bueno, lo del contenido va y viene, ¿cierto? No es la primera persona que lo hace y si lo hace, bueno, es usted, su cuerpo, cada quien con su vida, pero es que de ahí para allá hay cosas que la gente no sabe”, afirmó Kevyn, el reciente ganador del Desafío 2024, al referirse a los motivos que lo llevaron a distanciarse de Natalia, su compañera en el reality de Caracol Televisión.

Con esta declaración, el campeón no solo reconoció la existencia de secretos que influyeron en su decisión, sino que también dejó entrever que el vínculo entre ambos fue mucho más complejo de lo que se percibía en pantalla.

La noticia principal surge a partir de la entrevista concedida por Kevyn al creador de contenido ditu, donde el deportista abordó abiertamente la naturaleza de su relación con Natalia y los motivos que lo llevaron a considerar ese acercamiento como un error.

Según relató en el espacio digital, el lazo que formaron durante la competencia trascendió la simple camaradería, aunque ambos insistieron en que nunca formalizaron un noviazgo. “Éramos más que compañeros de equipo”, explicó el ganador, quien también admitió que la convivencia en el encierro del programa propició situaciones que, en retrospectiva, no volvería a repetir.

El contexto de la relación entre Kevyn y Natalia estuvo marcado por la controversia, ya que el deportista mantenía una relación sentimental fuera del reality. Esta circunstancia generó críticas entre los seguidores del programa, quienes cuestionaron la autenticidad de sus sentimientos y la ética de sus acciones.

Frente a estos señalamientos, Kevyn defendió la sinceridad de sus emociones durante su estancia en el concurso: “Por mi parte digo sí, uno empezó a vivir cosas por allá, por mi parte fue real hasta el momento allá dentro y ya ahí la otra persona pues yo no sé, caras vemos corazones no sabemos”. Con esta frase, el campeón subrayó la dificultad de conocer las verdaderas intenciones de los demás, especialmente en un entorno tan particular como el de un reality show.

Kevyn Rúa habló del contenido que causó sus problemas con Natalia Rincón

Durante la conversación, los presentadores del formato, incluida Guajira, indagaron sobre las razones específicas que motivaron el distanciamiento entre ambos. Aunque Kevyn evitó entrar en detalles explícitos, sí reveló que la modelo le ocultó información relevante, lo que resultó determinante para su decisión.

“Se cometieron errores, cosas que uno no tiene que volver a repetir (...) Es que uno encerrado allá hace tantas cosas, pues hubo una chica con la cual pues nos involucramos allá”, reconoció el deportista, aludiendo a la intensidad emocional que caracteriza la experiencia de los participantes en el programa.

El campeón también relativizó la importancia de uno de los secretos que le ocultó Natalia, al referirse a un “contenido” que, según sus palabras, no constituye un hecho aislado ni exclusivo. No obstante, dejó claro que existieron otros elementos, desconocidos para el público, que influyeron de manera decisiva en su percepción de la relación. Esta afirmación sugiere que la ruptura no se debió únicamente a factores superficiales, sino a una acumulación de situaciones que, desde su perspectiva, resultaron insalvables.

La entrevista de Kevyn con ditu permitió conocer una faceta más introspectiva del ganador del Desafío 2024, quien reconoció abiertamente los errores cometidos y la necesidad de no repetirlos en el futuro. Al mismo tiempo, sus declaraciones aportaron nuevos matices a la historia que compartió con Natalia, evidenciando que la convivencia en el reality no solo pone a prueba la resistencia física, sino también la emocional y la capacidad de gestionar relaciones personales bajo presión.