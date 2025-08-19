Colombia

El Festival Estéreo Pícnic 2026 ya tiene fecha: atendió los llamados de los asistentes

El Estéreo Pícnic hace parte de los festivales más importantes de la región, compitiendo directamente con el Lollapalooza de Argentina y Chile

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El FEP anunció las fechas de su edición 2026 - crédito @Festereopicnic_/x

El Festival Estéreo Pícnic (FEP) confirmó las fechas y el lugar en la que se desarrollará su edición 2026, que además será la 15 versión del evento que se ha convertido en el festival de música más importante del país. La organización anunció un cambio en la organización del evento, en respuesta a una de las solicitudes de los asistentes de las ediciones anteriores.

El evento que además es uno de los más importantes de la temporada de festivales en la región, divulgó que vuelve a desarrollarse a lo largo de tres días en los que artistas nacionales e internacionales se presentaran en las tarimas distribuidas en el parque Simón Bolívar el 20, 21 y 22 de marzo de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de sus canales digitales, el FEP publicó un video, con panorámicas de la ciudad e imágenes de lugar donde se desarrollará, anunció las fechas de su edición 2026 que celebra los 15 años del festival y que desde 2024 se desarrolla dentro de la ciudad, lo que marcó un hito que terminó de posicionarlo como uno de los eventos más importantes de la capital del país.

Las nuevas fechas son una respuesta a las solicitudes de los asistentes de ediciones pasadas, que se desarrollaron en cuatro días, que pedían que se volviera a los tradicionales tres días, dado el desgaste físico que suscitaban los cuatro días de conciertos hasta altas horas de la madrugada que, adicionalmente, generaba una exposición prolongada a los fenómenos climáticos que terminaban por afectar la salud de los ciudadanos.

El evento reúne varios géneros
El evento reúne varios géneros musicales - crédito @etjusticepourtous/Instagram

En redes sociales, el retorno a los tres días fue recibido con opiniones divididas por parte de los seguidores que celebraron el anuncio y, asimismo, manifestaron su descontento con quienes argumentaron que el desgaste físico y las afectaciones de salud no permitía disfrutar a cabalidad de todos los artistas que se presentaron en cada uno de los escenarios de las ediciones pasadas.

“No, el Estéreo Pícnic haciendo caso a los suavecitos que no aguantan cuatro días. Pero bueno, ojalá lo que no meten en el cuarto día, lo inviertan en los tres que quedan“, escribió un internauta de la red social X.

No obstante, la revelación de que el evento se desarrollara por tercer año consecutivo en el emblemático parque de Bogotá fue bien recibida entre los usuarios, que destacaron las virtudes que esto suscita para la llegada al festival y posterior retorno a sus respectivas viviendas.

En redes el anuncio fue
En redes el anuncio fue recibido con opiniones divididas - crédito @miloyall/x

Entre 2019 y 2023 el festival se desarrolló en el Campo de Golf Briceño 18, lo que generaba traumatismo a sus asistentes que tenían que someterse a largos trancones en la llegada al evento y trayectos prolongados en el retorno a sus hogares, dado la gran cantidad de personas que llegaban allí desde la capital del país.

Así fueron las ediciones previas del FEP

Las últimas ediciones del FEP mostraron una notable expansión en convocatoria, diversidad artística y enfoque incluyente. En 2025, el evento reunió cerca de 170,000 personas en cuatro días, de los cuales más de 51,000 fueron turistas nacionales e internacionales, destacando el impacto cultural y económico del festival en la ciudad.

En 2025 el festival reunió
En 2025 el festival reunió más de 170.000 personas - crédito Lina Gasca/Colprensa

Adicionalmente, el cartel de 2025 incluyó más de 70 artistas, con figuras internacionales como Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, Tool, y The Black Keys, además de estrellas latinoamericanas como Mon Laferte, Bomba Estéreo y Arde Bogotá. Se resalta la fuerte presencia de talento colombiano con 34 artistas nacionales, apostando por géneros como electrónica, reggaetón y pop, con exponentes emergentes como Funk Tribu y Ela Minus.

Entre las novedades de esta edición destacaron el espacio exclusivo para menores de edad y la consolidación de zonas temáticas como el Club Budweiser, enfocado en música electrónica, lo que termino de posicionar al FEP como uno de los eventos musicales más relevantes de América Latina, combinando música, convivencia y cultura urbana diversificada.

Temas Relacionados

Festival Estéreo PícnicFEPBogotáFestival musicalParque Simón BolívarLollapaloozaFestivales América LatinaColombia-entretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

El conjunto Tiburón se impuso a los Leopardos en un final polémico, que estuvo marcado por los múltiples desórdenes y discusiones por parte de los dos cuerpos técnicos

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

El cuadro Albo permanece en territorio argentino en la previa de lo que será el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con Huracán

Jugadores de Once Caldas fueron

‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda de alias Tirofijo, desató la furia en redes tras fuerte acusación a papá de Miguel Uribe: “Escalofriante”

La firmante del Acuerdo de Paz del 2016, cuyo nombre de pila es Griselda Lobo y que fue compañera sentimental de alias Manuel Marulanda Vélez, excabecilla de las extintas Farc, atacó al progenitor del senador y precandidato presidencial, al que acusó de politizar el magnicidio de su hijo

‘Sandra Ramírez’, senadora y viuda

Secretario de Seguridad de Nariño admitió control armado en Leiva: “La comunidad asiste por temor”

Fredy Gámez se pronunció sobre la entrega de un polideportivo liderada por las disidencias en Leiva y explicó las limitaciones estatales ante estos escenarios dominados por el miedo

Secretario de Seguridad de Nariño

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este 19 de agosto

Para que no te tome por sorpresa, conoce donde serán los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Cortes de la luz en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército desmantela laboratorio de cocaína

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

ENTRETENIMIENTO

La Liendra hizo inesperado anuncio

La Liendra hizo inesperado anuncio que dejó preocupados a sus seguidores: “No me nace”

Entre lágrimas, Yina Calderón reveló que perdió millonaria suma por causa de Westcol

Las series favoritas del público en Netflix Colombia

Aida Victoria Merlano emocionó a sus seguidores al contar cómo fue el parto de su primer hijo: “Quedé en shock”

El influencer argentino Jero Freixas tuvo la ayuda de Juanes para salvar su matrimonio: así fue el momento

Deportes

Hinchas de Junior y Bucaramanga

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas

Jugadores de Once Caldas fueron gaseados cuando Policía dispersó banderazo de sus hinchas en Buenos Aires

Juan Pablo Vargas salió en defensa de David González en medio de crisis en Millonarios: “Acá no es de echar la culpa”

Periodista argentino propuso a Mackalister Silva como reemplazo de David González en Millonarios: “¿Ya es técnico?"

Falcao García integra lista de “fracasados” de uno de los clubes más importantes de Inglaterra