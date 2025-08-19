Colombia

Adriana Bottina recordó el fallecimiento de su padre que murió de VIH: “Las especulaciones de la gente eran muy fuertes”

La cantante y actriz compartió el impacto que tuvo en su vida la pérdida de su padre a causa del VIH en los años noventa, y cómo la enfermedad provocó discriminación y rechazo a su familia

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

La cantante relató su proceso de perdón tras la discriminación por la muerte de su padre con VIH

La cantante y actriz Adriana Bottina revivió uno de los capítulos más complejos de su vida al hablar públicamente sobre la muerte de su padre a causa del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en los años noventa.

La artista vallecaucana compartió este testimonio en el pódcast ¡Amiga, ya pasó!, conducido por Johana Arroyave y Daniela Morales, donde abordó sin reservas el impacto que tuvo este episodio en su vida y en la de su familia.

Bottina relató que su padre falleció como portador de VIH, un hecho que no solo desestabilizó emocionalmente a su familia, sino que también los expuso a una serie de situaciones de rechazo social durante los años noventa: “Eso despierta muchas inseguridades, tristezas, uno no sabe vivir con eso y, sobre todo, porque estamos hablando de los años 90, las especulaciones de la gente eran muy fuerte”.

La artista vallecaucana reveló el impacto del estigma social y familiar en su vida durante los años noventa

La cantante describió cómo el diagnóstico de su padre generó un ambiente de especulación y estigmatización: “Éramos una familia promedio, de buenos principios y muy linda: papá, mamá, tres hijos, muy unidos siempre (...) Mi papá muere de VIH, eso despierta muchas incógnitas... ¿Qué sucedió?, ¿por qué, si éramos tan perfectos? No necesitábamos a nadie más, éramos el uno para el otro, rodábamos como un relojito. ¿VIH positivo mi papá, qué, por qué? (...) ¿Si estábamos tan seguros, entonces quién era realmente mi papá, qué pasó con mi mamá?”.

El relato de Bottina revela que la discriminación no se limitó al ámbito externo, sino que se infiltró en la cotidianidad de su familia. Bottina recordó episodios en los que su hermana debía abandonar las clases en el colegio entre lágrimas, mientras que su hermano menor era acusado de “contagiar” a otros niños tras sufrir heridas jugando.

La hostilidad social se manifestó también en espacios religiosos. La actriz recordó el rechazo que experimentaron en algunas congregaciones, donde la sola presencia de su familia provocaba que los fieles se retiraran de sus asientos. “Íbamos a una iglesia, mi mamá se sentaba y las hermanas devotas salían huyendo”, relató la artista, destacando la profundidad del aislamiento que vivieron.

Bottina narró cómo la enfermedad de su padre desató rechazo en la escuela y la iglesia

A pesar de la adversidad, la familia Bottina intentó preservar su unidad. La cantante utilizó una metáfora para describir ese esfuerzo: “Nosotros tratando como un barquito que se mueve entre las olas, tratando de tener una familia, la que siempre habíamos tenido y sacando el agua que se iba metiendo”.

El impacto de la pérdida y el rechazo social llevó a Adriana Bottina a tomar una decisión radical en su juventud. Con apenas 18 años, optó por dejar Palmira Valle y mudarse a Bogotá, impulsada por el deseo de reconstruir su vida lejos de los prejuicios que la rodeaban.

Según relató en el pódcast, su vocación artística se forjó desde la infancia, participando en los espectáculos de su padre, quien trabajaba como payaso y mago, mientras su madre se encargaba de los trajes. “Yo nunca tuve tiempo de decidir si quería o no ser artista, yo trabajo siendo artista desde los cinco años, siempre en un escenario”, afirmó.

La experiencia de discriminación llevó a Bottina a mudarse de Palmira a Bogotá para reconstruir su vida

Bottina insistió en que la palabra “familia” sigue siendo el eje que la define, a pesar de que la muerte de su padre y las circunstancias que la rodearon la llevaron a “huir” de su tierra natal.

La artista vallecaucana reconoció que el proceso de perdón no fue sencillo, pero finalmente logró reconciliarse con su historia y con la sociedad que la marginó: “Ya perdoné (...) a mi cultura de mente pequeña, cómoda, una fraternidad, una hermandad, una comunidad donde todos son perfectos y se quieren”.

Adriana Bottina es reconocida en el país por su trayectoria artística tanto en la actuación como en la música. Alcanzó popularidad gracias a su participación en la telenovela Nadie es eterno en el mundo y desarrolló una carrera musical interpretando música popular y ranchera con éxitos como No te debo nada, Ella, Yo me rindo, La oveja negra, entre otros.

