Joven enfrentó a ladrones en medio de violenta modalidad de robo en Bogotá: “Era su primer día de trabajo”

Una joven relató cómo se salvó de un robo con ayuda de su intuición, pese al temor que sintió al ver el arma de fuego que tenía el criminal. La víctima es María Juliana Guerrero, una joven que compartió su experiencia a través de TikTok y relató cómo sospechó de las intenciones de los asaltantes que, según su percepción, eran inexpertos: “El primer día de trabajo de los ladrones”.

Su testimonio, que fue publicado el 17 de agosto de 2025, rápidamente se viralizó en las plataformas digitales y se convirtió en ejemplo de una modalidad de robo con intimidación directa y manipulación psicológica, lo que desató toda una conversación en las plataformas digitales sobre la vulnerabilidad de aquellos que transitan por las calles de la capital colombiana.

La joven aseguró que se encontraba en la calle a la espera de una amiga para dirigirse juntas a la universidad, pero el vehículo de su compañera se retrasó, así que dos hombres que la vieron sola decidieron acercarse. Pese a que la actitud de los sujetos le resultó sospechosa, intentó restar importancia a la situación; ellos le hicieron varias preguntas y ella tomó una actitud cortante: “Me hice como la grosera para que no me hablaran”.

Los hombres exhibieron un teléfono móvil, un iPhone, aunque la joven tuvo la percepción de que el dispositivo era robado y los delincuentes siguieron intentando entablar una conversación, por lo que le vieron el reloj que portaba. En ese momento, uno de ellos se ubicó frente a la víctima, bloqueando cualquier posibilidad de escape, mientras que el otro vigilaba el entorno y su compañero le mostró lo que parecía ser un arma de fuego, le ordenó a María Juliana que se levantara y los acompañara hacia un potrero cercano.

“Prefiero que me roben todo a yo irme al potrero y que quién sabe qué me hagan”, expresó Guerrero, asegurando que pese a la intimidación y la exhibición de la supuesta pistola, se negó repetidamente a obedecer. La insistencia de los asaltantes se mantuvo, acompañada de insultos y amenazas directas: “Si no, le meto un pepazo”, le dijo el criminal mientras ella intentaba mantener la calma frente a ellos.

Finalmente, llegó el vehículo de su amiga: “Yo les dije: llegaron por mí”, los delincuentes retrocedieron y desafiaron a Guerrero a que intentara levantarse: “Párese a ver si es capaz y le metemos un pepazo”. La víctima, decidida, abrió la puerta y se subió al carro, mientras sus amigas, alarmadas, le preguntaban por lo ocurrido, pero ella solo les pidió que arrancaran y se puso a llorar al llamar a su madre para contarle lo sucedido.

Al llegar a la universidad, Guerrero se encontró con otra estudiante que, entre lágrimas, relató un intento de robo idéntico y que fue perpetrado por los mismos individuos, hecho del que se percataron al describir su ropa y rasgos faciales. Afortunadamente, ninguna de las dos fue despojada de sus pertenencias: “A ella tampoco la lograron atracar. Así que yo creo que era el primer día de los ladrones”, declaró la joven.

La publicación en TikTok generó una ola de comentarios, entre los que se destacaron: “Esas pistolas que tienen son falsas, solo son para dar miedo, pero aún así no sería capaz de enfrentarlos”; otros calificaron a la joven como “Demasiado valiente, yo me desmayo en el momento”.

Pese a que en este caso no se llevó a cabo el robo ni la víctima resultó lesionada, se realizó un nuevo llamado a la importancia de reforzar la seguridad en la capital del país.