Colombia

Tragedia en el Zoológico de Cali: Indira, la tigresa bengala blanca, falleció tras un enfrentamiento territorial contra su propia cría

Un enfrentamiento territorial en el hábitat de los tigres resultó en la muerte de Indira, una de las hembras más antiguas del zoológico. El animal agresor está bajo observación

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
La muerte de Indira impactó
La muerte de Indira impactó a cuidadores y visitantes del parque caleño, luego de que fuera atacada - crédito @FelipeAcevedoM/ X

La muerte de Indira, la tigresa que habitó el Zoológico de Cali durante más de 21 años, ha generado consternación en la ciudad.

El fallecimiento se produjo tras un enfrentamiento territorial dentro del recinto, protagonizado por varios tigres del zoológico. Indira resultó mortalmente herida por los ataques de su agresor, que sería su propio hijo, Canú, según informaron los encargados del parque.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El incidente ocurrió en las últimas horas, cuando los animales disputaron los límites de su espacio. “Nuestro corazón se encuentra muy triste, muy afligido. Hubo un enfrentamiento en el recinto de Tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para poder trasladar a Indira, la hembra, a zona de manejo y poder darle las atenciones médicas necesarias para poder salvar su vida”, indicó una de las cuidadoras en redes sociales.

El fallecimiento de Indira generó
El fallecimiento de Indira generó impacto entre cuidadores y visitantes, quienes no habían presenciado antes una disputa similar entre felinos en el zoológico - crédito @zoologicodecali/ Instagram

Pese a los esfuerzos del equipo de bienestar animal y de los médicos veterinarios del zoológico, Indira no logró sobrevivir debido a la gravedad de las heridas. Los veterinarios llevaron a la tigresa al centro médico especializado de la institución para intentarle salvar la vida, pero la atención resultó infructuosa.

Actualmente, Canú, el tigre involucrado, permanece bajo observación veterinaria para prevenir nuevas conductas violentas. El zoológico expresó que en todos los años que los dos felinos convivieron en el lugar nunca se había presentado un episodio similar. “Canú, que nació aquí en el zoológico de Cali, hijo de Indira, lleva alrededor de 13 años y este comportamiento nunca se había presenciado mientras ellos estuvieron acá con nosotros”, afirmó la médico veterinaria.

El Zoológico de Cali atraviesa un proceso de evaluación para determinar los pasos a seguir con el manejo de los animales y sus recintos, mientras se confirma el bienestar del resto de los ejemplares.

El equipo de bienestar animal intentó salvar la vida de Indira luego de trasladarla a la zona de manejo, pero las heridas fueron fatales - crédito @zoologicodecali/ Instagram

Asia Fantástica, la nueva exhibición del Zoológico de Cali que transporta a los visitantes al sudeste asiático

El Zoológico de Cali presentó una renovada experiencia para sus visitantes con la inauguración de un espacio llamado Asia Fantástica, una exhibición que rinde homenaje a la biodiversidad y la cultura del sudeste asiático.

La muestra, que abrió sus puertas el 17 de julio de 2025, permite a caleños y turistas acercarse a emblemáticas especies de la fauna asiática sin salir de la ciudad, consolidando al zoológico como un referente de conservación, educación y bienestar animal en la región.

En el recorrido por Asia Fantástica, los asistentes pueden observar de cerca animales como tigres de Bengala, dragones de Komodo, gibones de manos blancas, cálaos bicorne y antílopes de las Indias, entre otros. Destaca especialmente el diseño arquitectónico de la exhibición, planificado para simular los ecosistemas naturales de estas especies.

De acuerdo con la Fundación Zoológica de Cali, los entornos fueron concebidos para promover el comportamiento natural de los animales y facilitar su adaptación, respetando altos estándares internacionales de manejo ético y conservación.

Asia Fantástica permite conocer de cerca tigres de Bengala, dragones de Komodo y otras especies originarias del sudeste asiático, en espacios diseñados para su bienestar - crédito @zoologicodecali/ Instagram

La llegada de especies como el dragón de Komodo y el gibón de manos blancas a Cali fue posible gracias a la colaboración con organizaciones internacionales certificadas. Estas alianzas han sido clave en la misión del zoológico de continuar ampliando su oferta educativa y de sensibilización hacia la protección de especies amenazadas y la promoción de la biodiversidad mundial.

“Asia Fantástica invita a los visitantes a recorrer los paisajes, la arquitectura y la biodiversidad emblemática del sudeste asiático, en un entorno diseñado bajo los más altos estándares de bienestar animal y que promueve aprendizajes significativos”, explicó la entidad en un comunicado.

El nuevo espacio puede visitarse todos los días de la semana, de 9:00 a 16:30 horas, como parte de la estrategia para incentivar el turismo local y fortalecer la conciencia ambiental en la comunidad caleña.

Temas Relacionados

Zoológico de CaliTigresa Zoológico de CaliTigresa Zoológico de Cali muertaTigresa Zoológico de Cali fallecióEnfrentamiento territorialCaliMuerte de animalesColombia-Noticias

Más Noticias

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Las autoridades destacaron que este fue el tercer intento en que el grupo armado busca establecer sus operaciones en el departamento

Golpe a las disidencias en

Envían a prisión preventiva a hombre por asesinato de un líder indígena en La Plata, Huila: la víctima defendía a un familiar cuando le disparó

La Fiscalía dio a conocer que Jesús David Liz Ramos presenta también antecedentes por otro homicidio ocurrido el 26 de abril de 2009 en Cauca

Envían a prisión preventiva a

Tensión máxima en Nariño por inminente ruptura en disidencias de las Farc: se crearía una nueva estructura delincuencial

El intento de tomar el control de las rentas ilícitas por parte de alias Yimmi amenaza con desencadenar enfrentamientos armados y una crisis de seguridad en la región, según fuentes de inteligencia

Tensión máxima en Nariño por

Este fue el elogio que recibió Álvaro Uribe de una mujer que se encontró al expresidente cabalgando: “Usted es nuestro ídolo”

En un video que circula redes sociales, la mujer dio un mensaje positivo mientras el expresidente estaba montado en uno de sus caballos

Este fue el elogio que

Enrique Gómez dijo que Carlos Ramón González “debe estar vendiendo los secretos de Estado e inteligencia” a Nicaragua

El excandidato presidencial Enrique Gómez señaló que el exfuncionario Carlos Ramón González podría estar compartiendo información confidencial con el régimen Daniel Ortega tras su estadía en la embajada colombiana en Managua

Enrique Gómez dijo que Carlos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indignación por niños que habrían

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Él es José Villafañe, el

Él es José Villafañe, el médico de la sierra en el que Gustavo Petro confió su salud por recomendación de Alfredo Saade

Ela Conem habló de su debut ‘Solsticio’ y su nominación a los Premios Nuestra Tierra

Las 10 producciones más populares de Disney+ Colombia para engancharse este fin de semana largo

Grupo Firme encabezará festival de regional mexicano en El Campín: ya hay fecha definida

Jhovanoty juntó a Petro y ‘El Chavo’ en una de sus rutinas: “La vecindad, es el reflejo del pueblo colombiano”

Deportes

David Alonso era podio en

David Alonso era podio en el Gran Premio de Austria de Moto2, pero se cayó a falta de cinco vueltas: así fue el accidente

Richard Ríos prendió las alarmas en la selección Colombia: sufrió golpe en la cabeza con el Benfica

Así se jugarán los octavos de final en la Copa Colombia: hay dos equipos que no tienen rival

La danza de los millones en la Liga BetPlay: este fue el equipo que más dinero ganó en el mercado de fichajes

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”