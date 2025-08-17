Melgar eligió alcalde: Francisco Bermúdez es el nuevo mandatario del municipio tolimense

La jornada electoral fue atipica- crédito Colprensa

Las elecciones atípicas del 17 de agosto de 2025 en Melgar, Tolima, tuvieron como ganador a Francisco Antonio “Pacho” Bermúdez Espinosa, que aspiró al despacho municipal con el aval del Partido de la U y obtuvo 6.532 votos, lo que equivale al 38,57% de los sufragios de los habitantes de ese municipio frente al 37,05% de la candidata del Partido Conservador, Yolanda Pérez, que logró 6.276 votos.

El último boletín de la Registraduría, emitido cerca de una hora y media después del cierre de las urnas, revela que la diferencia entre los dos aspirantes es de apenas 256 votos, equivalente al 1.52% del total de los votos depositados. Sumado a esto, el candidato Gentil Gómez Oliveros, del movimiento ciudadano Melgar Volverá a Ser Grande, obtuvo 3.761 votos, lo que lo ubico muy por detrás de sus contrincantes, con apenas el 22,21% de los sufragios de los ciudadanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

No obstante, los comicios en ese municipio dejaron ver la indiferencia de los habitantes frente al proceso lectoral. Según con la entidad encargada de liderar la logística de las elecciones atípicas, solo el 51,05% de los ciudadanos habilitados para votar ejercieron su derecho en algunas de las 89 mesas desplegadas para este fin.

A su vez, la entidad también informó que eran 33.177 ciudadanos que podían ejercer su derecho, de los cuales solo 16.937 lo hicieron. Adicionalmente, preciso que 193 de los sufragios fueron en blanco y 153 fueron calificados como votos nulos.

Por otro lado, las autoridades destacaron que la jornada electoral se desarrolló sin alteraciones del orden público ni reportes de delitos electorales que afectaran la eficiente entrega de los resultados.

No obstante, la jornada electoral estuvo marcada por el toque de queda decretado por el alcalde encargado Iván Darío López Sánchez entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. las dos noches previas al desarrollo de los comicios, lo que restringió la movilidad de los ciudadanos en todo el municipio.

Él es el nuevo alcalde de Melgar

Francisco Antonio “Pacho” Bermúdez Espinosa recibió el aval del Partido de la U, la Alianza Social Independiente (ASI) y la Alianza Democrática Amplia (ADA) para aspirar al primer cargo del municipio tolimense.

La aspiración del nuevo mandatario estuvo marcada por un estilo de liderazgo que prioriza el diálogo y la escucha activa. De acuerdo con medios de comunicación locales, quienes lo conocen subrayan su capacidad de gestión y su vocación de servicio, atributos que lo distinguen en sus anteriores cargos como concejal de Melgar, secretario de planeación y directivo en entidades departamentales.

Bermúdez llegó a la administración municipal bajo el aval del Partido de la U - crédito @franciscoantoniobermudez/Instagram

De acuerdo con sus redes sociales, el nuevo alcalde del municipio es hijo de un miembro retirado de las fuerzas militares y de una líder social del municipio, lo que le valió para que desde muy temprana edad le fuera inculcado el amor por su población, así como la buena conducta en el servicio público.

Sin embargo, la victoria de Bermúdez también significa la consolidación de una estructura política en el municipio. El nuevo mandatario hace parte de la estructura liderada por el exalcalde de Ibagué Andrés Hurtado (2020-2023) procesado por el delito de peculado por uso y ocultamiento, alteración y destrucción de pruebas, por presuntamente autorizar el ingreso de más de 50 vehículos para el desarrollo de piques ilegales sobre la pista de aterrizaje del Aeropuerto Perales.

Melgar eligió su nuevo mandatario en una jornada electoral atípica - crédito redes sociales

Sumado a esto, el padrino político del nuevo mandatario de los habitantes de Melgar fue suspendido en 2022 por la Procuraduría por presuntamente haber participado en política al pronunciar la frase “Yo me identifico” en apoyo al entonces candidato presidencial Federico Gutiérrez. En su momento, Hurtado acató el fallo y argumentó que siempre ha sido respetuoso de las instituciones.