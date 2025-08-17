Colombia

Colombiano condenado en Italia huyó y cayó en el Valle: obligaba a su prima, menor de 14 años, a realizar actos sexuales

Gracias a la acción conjunta entre las oficinas de Interpol entre ambos países se logró ubicar a Hernán Mauricio Cortés Mosquera en el municipio de Restrepo, luego de que huyó tras la condena por parte de un juez del Tribunal de Mantova, un poblado ubicado en el norte del país mediterráneo por la región de Lombardía

Sebastián Vargas Rueda

Por Sebastián Vargas Rueda

Guardar
Cortés Mosquera amenazaba a su
Cortés Mosquera amenazaba a su prima menor de 14 años para poder realizar actos sexuales con ella - crédito @DirectorPolicia/X

Uno de los hombres más buscados por las autoridades italianas por delitos sexuales contra menores de edad, resultó siendo detenido en Colombia.

Además, este sujeto también resultó ser colombiano, tal y como lo indicó a través de un mensaje en su cuenta de X el director de la Policía Nacional de Colombia, el brigadier general Carlos Fernando Triana, que destacó el trabajo conjunto de la Oficina Central Nacional de la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) y el Programa de Asistencia contra el crimen transnacional organizado (conocido como “El Paccto 2.0”).

“El Paccto 2.0” se le conoce a un programa de cooperación internacional que financia la Unión Europea y tiene como fin apoyar la seguridad y la justicia en América Latina mediante el apoyo (recursos económicos) a la lucha contra estas estructuras criminales de corte internacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gracias a esta iniciativa se logró dar con el hoy detenido, requerido en el país Mediterráneo por un aberrante caso: obligaba a su familiar, una menor de 14 años, a realizar actos sexuales. Lo peor de todo esto era que el colombiano amenazaba a la pequeña si no accedía a cumplir sus peticiones.

La Interpol, a través de
La Interpol, a través de su oficina central y el trabajo coordinado desde Roma (Italia) hasta Colombia, permitió dar con el connacional - crédito @INTERPOL_HQ/X y @DirectorPolicia/X

Detalles tras la caída en Colombia de Hernán Mauricio Cortés Mosquera: requerido por la justicia italiana

Tras el mensaje publicado por el alto oficial colombiano, un video acompañó el reporte, en el que se precisó que la detención de Cortés Moquera se desarrolló en el municipio de Restrepo, Valle del Cauca.

Sobre Cortés Mosquera pesa una condena del tribunal de Mantova (ciudad ubicada en el norte de Italia, en la región de Lombardía) por el delito de violación sexual y amenazas.

“La acción conjunta se logró gracias al intercambio de información en tiempo real con la Oficina Central Nacional de INTERPOL de Roma, labores de verificación en terreno, análisis de información y administración de fuentes”, explicó en su mensaje el general Triana.

Por último, se indicó que el hoy capturado permanecerá detenido y a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que tendrá la misión de finiquitar los detalles del papeleo de rigor, tras la emisión de la circular de búsqueda internacional que se da en estos casos, y que antecede a la solicitud formal de extradición, que es este ejemplo es por parte del Gobierno de Italia a Colombia.

La Interpol publicó en sus
La Interpol publicó en sus redes sociales la confirmación e imágenes del operativo que permitió dar con Cortés Mosquera - crédito @interpolwanted/X y @DirectorPolicia/X

Se espera que en los próximos días se avance con esta procedimiento para que Cortés Mosquera sea enviado en un vuelo rumbo a Europa y que pague por todos los daños físicos y psicológicos que le provocó a su prima, debido a sus pensamientos depravados.

Por último, el general Triana cerró diciendo que con esta captura, el colombiano se convierte en “el objetivo número 18 capturado por Colombia (...) posicionándose así como el segundo país con más retenciones, después de España”.

Informe de la Interpol dejó Colombia como uno de los países con más capturas durante 2024

Colombia se consolidó en 2024 como uno de los países con mayor número de capturas de criminales internacionales de alto perfil, según un informe de Interpol.

El país ocupó el segundo lugar en América Latina, el Caribe y Europa, dentro del marco del programa de cooperación internacional “El Pacto 2.0”, impulsado por la Unión Europea y coordinado por Interpol.

En el departamento del Meta
En el departamento del Meta cayó Cristian Daniel Huérfano Julio, alias el Mico - crédito Dijín e Interpol | Policía Nacional

Durante 2024, se realizaron 62 detenciones bajo esta estrategia. Siete de ellas tuvieron lugar en Colombia y la República Dominicana. Otras capturas relevantes se registraron en España (13), Italia y Perú (6 en cada país), Argentina (5), además de Brasil, Ecuador, Costa Rica, Francia, Portugal, El Salvador, Bolivia y Estados Unidos.

En total, 58 capturados fueron considerados de alto riesgo y se ubicó a 28 prófugos adicionales, y Los objetivos incluyeron personas buscadas por homicidio (15 capturados), tráfico de drogas (14), delitos contra menores (18), además de ladrones especializados y expertos en delitos informáticos. Todos los detenidos tenían notificaciones rojas de Interpol.

El coronel Hebert Noe Mejía Castro, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, destacó el impacto del trabajo conjunto mediante el intercambio de información en tiempo real para capturar a estos criminales que evadían la justicia internacional.

Esta fue la foto en
Esta fue la foto en la tumba de Pablo Escobar que delató al capo italiano Luigi Belvedere, detenido en Medellín - crédito @poliziadistato/X

Entre los casos relevantes figuran la captura en Meta de Cristian Daniel Huérfano Julio, requerido por Argentina; la detención en Bogotá de David Espinosa Gallego, alias El Mico, solicitado por Brasil; y el arresto de Luis Belvedere, alias El Colombiano, en Medellín, buscado en 196 países por la Fiscalía Antimafia de Nápoles por tráfico de cocaína.

El balance confirma a Colombia como un actor clave en la cooperación internacional contra el crimen organizado, respaldando la capacidad de respuesta conjunta en la región como parte esencial del programa apoyado por la Unión Europea.

Temas Relacionados

Captura de colombianoCondenado en ItaliaHernán Mauricio Cortés MosqueraValle del CaucaRestrepoEl Paccto 2.0InterpolTribunal de MantovaActos sexuales con menor de edadPrima del colombianoMenor de 14 añosActos sexuales con una menorPolicía Nacional de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Este es el jugador que Luis Díaz más admira en el Bayern Munich: “Es especial, un fenómeno”

El atacante colombiano fue la figura del equipo en la Supercopa de Alemania, en la que marcó gol para vencer al Stuttgart por 2-1 y celebrar su primer título con el club

Este es el jugador que

El tatuaje que hizo caer en Colombia a uno de los líderes del Tren de Aragua, era buscado en Chile: había sido liberado por error

La detención de Alberto Carlos Mejía Hernández se concretó en Barrancabermeja (Santander), tras la emisión de una notificación roja de la Interpol, que permitió identificar al prófugo venezolano

El tatuaje que hizo caer

Michelle Char, la nueva reina del carnaval: el legado familiar que conquista Barranquilla en 2026

La soberana número 90 apuesta por la innovación y la inclusión. Su liderazgo busca proyectar la cultura local a nivel internacional

Michelle Char, la nueva reina

Super Astro Sol resultado del 16 de agosto 2025; combinación ganadora

Como todos los sábado, la lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Super Astro Sol resultado del

La mamá de Harold Aroca reveló que por un mensaje en una red social fue que logró encontrar el cadáver de su hijo: la Policía descartó la zona

El cuerpo del adolescente de 16 años presentaba signos de tortura y varios impactos de bala, además de haber sido despojado de su teléfono móvil

La mamá de Harold Aroca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Homicidio de líder social en

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Zoé, Carlos Vives, Aterciopelados, La-33

Zoé, Carlos Vives, Aterciopelados, La-33 y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

Kylie Minogue en Colombia: este sería el setlist de la australiana en el Movistar Arena

Oh My Drag Fest!: artistas internacionales, oferta cultural y todo lo que debe saber del evento que se realiza en Bogotá

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

Deportes

Nairo Quintana recibe dura noticia

Nairo Quintana recibe dura noticia del Movistar para la Vuelta a España: vea de qué se trata

Néiser Villarreal arriesgaría su carrera por escándalo en Millonarios: estas son las implicaciones por usar camiseta de América

El “Arriero” Herrera, técnico del Once Caldas, estuvo muy cerca de ser impactado por un rayo, su reacción quedó en video

Nueva polémica en León por nivel de James Rodríguez: lo acusan por la crisis y el director deportivo se pronunció

Luis Díaz le da la Supercopa de Alemania al Bayern Munich: así fue su primer gol ante el Stuttgart