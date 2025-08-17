Colombia

Carolina Cruz despidió un ser querido que acompañó durante años a su mamá y dedicó emotivas palabras: “Era hora de partir”

La pérdida dejó un gran vacío en la familia y el dolor que embargó a su mamá al perder su perrita llamada Loca, dedicando un sentido mensaje de despedida

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

La madre de la reconocida
La madre de la reconocida presentadora lamentó lo ocurrido con su mascota - crédito pódcast ‘Mi Mundo, Mis Huellas, Mi Verdad’/ YouTube - @carolinacruzosorio/Instagram

Las mascotas se han convertido en parte esencial de las familias en diferentes partes del mundo, como en Colombia, que han llegado a acompañar a aquellas personas que optaron por tener perros o gatos en lugar de hijos. Sin embargo, en otros casos también son compañía como fue el caso de Luz María Osorio, mamá de Carolina Cruz.

La presentadora de Día a día, conmovió a sus seguidores al anunciar en redes sociales el fallecimiento de su perrita Lola a quien le dedicó unas emotivas palabras después de años de acompañarla en diferentes etapas de su vida. Al parecer, la mascota ya presentaba algunos quebrantos de salud por lo que recibieron la recomendación de dejarla descansar tranquilamente.

La mamá de la presentadora
La mamá de la presentadora también lamentó lo ocurrido con su mascota - crédito @lumaosofe/IG

Las palabras de despedida de Carolina Cruz hacia su mascota fallecida reflejaron el dolor y la sensibilidad con las que la presentadora enfrenta la pérdida en su entorno familiar. La comunicadora escribió:

“¿Cómo explicarle a tu hijo que su mascota ya no estará más? Hacerles entender que soltar también es un acto de amor nunca será fácil, pero sí necesario para comprender la vida y sus matices. Mati ha llorado, sus ojitos por la partida de Lolita… pero aquí estamos para ser su soporte y hombro donde llorar ahora y siempre”.

Así narró, desde la intimidad de su hogar, los efectos que la muerte de la perra ha tenido sobre su hijo Matías, acompañando el mensaje con una imagen en la que ambos aparecen descansando.

Carolina Cruz lamentó la pérdida
Carolina Cruz lamentó la pérdida de Lolita y cómo podrá explicárselo a su hijo mayor - crédito @carolinacruzosorio/IG

A través de sus redes sociales, en las historias de Instagram donde cuenta con más de 8 millones de seguidores, Carolina Cruz hizo público su homenaje a “Lolita”, mostrando fotos y mensajes en los que destacó el cariño recibido. En una de las publicaciones, la periodista manifestó:

“Ya era la hora de partir al cielo de los perritos y encontrar angelitos como tú. Ya era hora de tu descanso y de irte feliz porque así viviste. Me siento feliz de haberte dado una familia tan amorosa como la mía, donde mis nietos fueron tus niños para cuidar y proteger”.

La despedida reunió expresiones de gratitud y afecto hacia la mascota, a la que describió como una presencia fundamental en la familia. “Te amamos, Negra. Nos diste tanto y solo mereces paz y descanso”, expresó la presentadora, envolviendo la despedida en un tono emotivo que fue compartido y replicado por sus seguidores.

En un video que rápidamente
En un video que rápidamente se difundió en redes, Osorio expresó su apoyo al aspirante - crédito @lumaosofe / IG

La reacción de Carolina Cruz ante la muerte de su perro puso sobre la mesa el papel de los animales de compañía en el núcleo familiar y el proceso de duelo que atraviesan los niños.

Mediante sus declaraciones, la conductora abordó la importancia de ofrecer acompañamiento a los más pequeños en la comprensión y aceptación de la pérdida, señalando que soltar representa una muestra de amor y madurez emocional.

Mamá de Carolina se disculpó por “aprovecharse” de su dinero

Su cercanía con Carolina permite
Su cercanía con Carolina permite que participe activamente en el cuidado de sus nietos y que se convierta en una figura importante tanto en la vida cotidiana de la familia como en su entorno público - crédito @lumaosofe / X

Luz María Osorio explicó que esta situación se originó cuando el padre de Carolina perdió su empleo, lo que llevó a la familia a depender económicamente de la joven presentadora. Luz admitió que tanto ella como su esposo, que actualmente padece alzhéimer, se aprovecharon de la estabilidad económica que Cruz había logrado gracias a su carrera en los medios.

A él lo sacaron del trabajo y empezó Cristo a padecer. Aquí esta muchachita empezó a proveer, a pagar y a pagar. Y yo creo que, que uno como papá no debe (...) no es justo que uno, como papá, se aproveche de una situación para que los hijos tengan que proveer y pagar, pudiendo uno como adulto solucionar el problema”, expresó Luz María entre lágrimas.

