Amparo Grisales recordó a su hermano fallecido con un mensaje bastante emotivo: “Seguro estás con mamá”

La actriz publicó un mensaje lleno de amor para recordar a su hermano, que falleció hace diez años y sigue presente en su corazón

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

La famosa no pierde oportunidad
La famosa no pierde oportunidad para recordar a sus seres queridos - crédito Amparo Grisales / Instagram

Amparo Grisales dedicó un mensaje a su hermano fallecido que, más allá de la nostalgia, se convierte en un ejemplo de la importancia del lazo familiar que la une a él y a su madre, teniendo en cuenta que ya no están en este mundo. La actriz eligió el aniversario de la muerte de su hermano, durante la jornada de 16 de agosto de 2025 para compartir en redes sociales una fotografía del pasado y unas palabras que demuestran la permanencia del recuerdo a pesar del tiempo.

En su publicación, la artista expresó: “Hermano amoroso bendecido entre todas las mujeres de la casa (mamá hermosa y tus 4 hermanas), partiste hace 10 años (cómo pasa el tiempo) siempre te guardamos en nuestros corazones… recordándote y dándote gracias por tantos mimos que siempre nos diste!!! Seguro estás con mamá… pues eras su niño consentido! Siempre recordándote hermano precioso!! Qué el Señor Dios me los tenga juntos y felices en su presencia y la de la Virgen divina!!💕💕💕💕💕🙏🙏🙏 Solo amor en nuestros corazones!!”, puntualizó.

El mensaje, publicado en la cuenta de Instagram de la famosa, se convirtió en un relevante homenaje que Amparo Grisales rindió a su hermano José Fernando Grisales Patiño, fallecido en febrero de 2015. Al cumplirse una década de su partida, la actriz eligió la jornada del 16 de agosto de 2025 para recordar públicamente a aquel que fue el único varón entre cuatro hermanas y el segundo hijo del hogar.

El hermano de la actriz
El hermano de la actriz falleció hace 10 años - crédito Amparo Grisales / Instagram

Cabe mencionar que José Fernando, reconocido en el entorno familiar como Nando, permanece entre sus allegados con el recuerdo de su carisma y amor por su familia, lo que se demuestra en las publicaciones realizadas en su memoria a una década de su partida, no solo por Amparo Grisales, sino por sus demás seres queridos, que lo recuerdan con la imagen de un hombre cercano, protector y profundamente querido por sus hermanas y su madre, Delia Patiño de Grisales.

En cuanto al fallecimiento de la madre de la famosa, se sabe que ocurrió el 13 de octubre de 2016 a los 85 años tras una infección pulmonar que la mantuvo hospitalizada durante ocho días en la Clínica del Country en Bogotá y se ha convertido en un tema recurrente en las declaraciones de la actriz.

En una entrevista publicada en el programa matutino Día a Día, Amparo Grisales relató entre lágrimas: “Para mí lo peor que le pudo haber pasado a mi mamá fue haber perdido a su hijo”, lo que demostró el impacto devastador que la muerte de Nando tuvo en la vida de Delia Patiño, así como en el de sus hermanas.

La publicación se viralizó ampliamente,
La publicación se viralizó ampliamente, dando mensajes de apoyo a la actriz - crédito Amparo Grisales / Instagram

Según la actriz, la tristeza se apoderó de su madre hasta el final, y ella misma está convencida de que fue su hermano el que la acompañó en sus últimos momentos de vida.

Esta visión espiritual se encuentra presente en los homenajes que Amparo Grisales suele dedicar a sus seres queridos a través de las diferentes plataformas digitales, en las que demuestra en sus mensajes una mezcla de dolor y esperanza, que se convierten en un ejemplo de que la memoria y el amor familiar son un refugio ante la ausencia de sus allegados.

Delia Patiño junto a sus
Delia Patiño junto a sus cinco hijos - crédito @patgrisales / Instagram

A pesar del tiempo transcurrido, la actriz continúa rindiendo tributo a la memoria de su madre y su hermano, así como manteniendo vivo su recuerdo a través de palabras cargadas de afecto y espiritualidad, compartiendo con sus seguidores la huella imborrable que sus familiares dejaron en su vida y la importancia de recordarlos para continuar con fortaleza en su paso por la vida.

