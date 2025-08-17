Colombia

Abelardo de la Espriella le salió al paso a declaraciones de Álvaro Uribe y reveló detalles de cómo se descartó su llegada al Centro Democrático

El precandidato de derecha, que inscribirá su aspiración por firmas, dio su versión frente a la polémica que causaron las declaraciones del expresidente de la República, que reveló cómo el abogado intentó llegar a la colectividad para aspirar a los comicios de mayo de 2026

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Guardar
Las afirmaciones del expresidente Álvaro
Las afirmaciones del expresidente Álvaro Uribe obligaron a Abelardo de la Espriella a dar explicaciones sobre su reunión con el ex jefe de Estado - crédito DE LA ESPRIELLA Style/YouTube

En un nuevo capítulo en la controversia en las redes sociales, que tiene como protagonista el domingo 17 de agosto de 2025 al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, el abogado se vio obligado a aclarar de forma pública su relación con el partido Centro Democrático y la figura de su líder natural, el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Lo anterior, luego de que se conociera que sí buscó meterse a esta colectividad.

Todo comenzó cuando, durante una conversación pública entre los aspirantes del Centro Democrático, Uribe Vélez confesó que habló con De la Espriella, que estuvo interesado en aterrizar en el partido de oposición para hacer parte del proceso de escogencia del candidato del partido para los comicios del 31 de mayo de 2026. Y le expresó que no podría tener en cuenta esta posibilidad, por respeto a los ya inscritos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“El doctor Abelardo de la Espriella, hace más o menos mes y medio, me preguntó si podía ser candidato por el Centro Democrático, que tenía dos opciones o por firmas. Yo le dije: ‘Doctor Abelardo, con todo el respeto, con todo el aprecio, el partido les ha dicho a los propios militantes que desde hace muchos meses se cerró el proceso de inscripción de precandidatos’”, afirmó el expresidente en su declaración.

Pese a las conversaciones tenidas por el abogado con el exmandatario, Uribe Vélez negó el ingreso del precandidato, en respeto por sus precandidatos ya inscritos - crédito @cedemocratico/X

La afirmación fue suficiente para que se reencaucharan las pasadas afirmaciones De la Espriella, que había negado su deseo de entrar al partido de oposición. Y, de esta manera, alimentar especulaciones sobre sus verdaderas intenciones políticas, mientras se retoma de parte de esta representatividad su actividad proselitista, tras consumarse el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

“Vamos por partes, como dijo Jack, el destripador. Lo que acabas de decir primero es falso, porque yo estoy recogiendo firmas. Soy uribista y nunca he sido del Centro Democrático, tengo vuelo propio, autonomía de vuelo y voy a recoger con la ayuda de Dios y de mis compatriotas más de tres millones de firmas, porque eso me sirve a mí para hacer una precampaña”, expresó el precandidato presidencial en RCN Radio.

En entrevista con La FM, que compartió la periodista D'Arcy Quinn, De la Espriella negó en su momento que hubiera tocado las puertas del partido de oposición al Gobierno; versión desmentida por el expresidente Álvaro Uribe - crédito @darcyquinnr/X

De La Espriella se sacudió del impacto de las palabras de Álvaro Uribe

Como era de imaginarse, De la Espriella no tardó en responder y, al reaccionar a la periodista D’Arcy Quinn, de la misma cadena radial y a la que le había aclarado al aire esta situación, defendió su postura y matizó el papel del exmandatario en sus aspiraciones. En otras palabras, quiso bajarle la temperatura al asunto, por más del fuerte impacto de lo dicho por el exmandatario, que tuvo repercusiones en las plataformas digitales.

“Darcy, te explico en detalle: mi gran consejero y referente político es el presidente Uribe, eso lo sabe todo el mundo y lo digo con orgullo. En una de nuestras muchas conversaciones, hablamos de lo que siempre ha sido mi intención desde que decidí aspirar a la Presidencia: una candidatura por firmas. En esa misma conversación analizamos varios posibles caminos, y su consejo fue que continuara por mi senda independiente", dijo.

En ese orden de ideas, agregó que el diálogo no fue presencial, sino que se dio por vía telefónica. Y que, inicialmente, la primera indicación que le dio el expresidente fue la de retirar su aspiración, a lo que no accedió. “Bien se lo puedes preguntar a él. Y otro de los muchos que me ha dado ha sido reafirmar mi independencia en la aspiración mediante firmas. No hay lío con eso, créeme”, reiteró De la Espriella.

Con este mensaje, el abogado
Con este mensaje, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella dio a conocer su respuesta a la periodista D'arcy Quinn - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Sin embargo, lo que parece haber molestado a la comunicadora sería la mención a su compañero sentimental, el empresario Alberto Ríos Velilla, dedicado al negocio de los servicios públicos. “Abrazo y saludos a Albert (Ríos)”, concluyó el abogado, a lo que Quinn no tardó en responder, exigiendo respeto por su labor como periodista, pues en su momento también fue tildada su afirmación como mentirosa.

En efecto, el intercambio subió de tono cuando la periodista dejó en claro su molestia por el trato recibido durante la discusión mediática. “Yo no voy a aguantar maltratos de candidatos ni la derecha, ni de la izquierda ni del centro... la prensa se respeta”, declaró en sus redes sociales, con lo que reflejó la tensión que este tipo de debates puede ocasionar a medida que avanza el camino hacia la presidencia.

Con este mensaje, la periodista
Con este mensaje, la periodista D'arcy Quinn dejó en claro su respuesta al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @darcyquinnr/X

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaÁlvaro Uribe VélezCentro DemocráticoPrecandidatos Centro DemocráticoElecciones presidenciales 2026Elecciones Colombia 2026D'arcy QuinnColombia-Noticias

Más Noticias

El narcotráfico puede arruinar una empresa de un día para otro: estas son las advertencias que nadie puede ignorar

Un informe de Control Risks advierte que la cadena de suministro es vulnerable a la infiltración de grupos ilegales mediante compañías fachada o la creación de vínculos comerciales con organizaciones criminales

El narcotráfico puede arruinar una

Festival del Terror cumple diez años con precios especiales y nuevas experiencias: estos son los valores de los pasaportes

La décima edición del evento en Salitre Mágico promete superar expectativas con siete casas del terror, espectáculos en vivo y una nueva área inspirada en leyendas europeas

Festival del Terror cumple diez

Maltrato animal en Santander: un caballo murió tras una cabalgata en Sabana de Torres; Alcaldía se pronunció

La administración local atribuyó el hecho al manejo inadecuado del jinete, mientras defensores piden eliminar estas prácticas de las ferias y fiestas en Colombia

Maltrato animal en Santander: un

Alias Mataperro se fugó durante un procedimiento médico: es procesado por tentativa de homicidio

Las autoridades intensifican la búsqueda tras la huida de un detenido clasificado como peligroso

Alias Mataperro se fugó durante

María Carolina Hoyos despidió a Miguel Uribe Turbay con emotiva carta: “Nunca imaginé tener que enterrar a mi hermano”

En la misiva, María Carolina Hoyos repasó momentos clave de su vida, como la despedida de su madre, Diana Turbay, asesinada tras seis meses de secuestro

María Carolina Hoyos despidió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Estos son los artistas más

Estos son los artistas más reproducidoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

La película más reproducida en Netflix Colombia HOY

Amparo Grisales recordó a su hermano fallecido con un mensaje bastante emotivo: “Seguro estás con mamá”

Deisy del ‘Desafío Siglo XXI’ fue nombrada la mejor cola del Valle del Cauca y estrella del fisicoculturismo

Hija de Kaleth Morales se comprometió: así fue la romántica pedida de mano a la joven artista vallenata

Deportes

Juan Guillermo Cuadrado debutó en

Juan Guillermo Cuadrado debutó en el Pisa con clasificación en la Copa Italia

El codazo de Jhon Durán en Turquía por el que se salvó de ser expulsado en el debut con Fenerbahçe

Este fue el mensaje de Luis Díaz tras su primer título con Bayern Múnich: “La mejor manera de iniciar”

El gol de Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania, le permitió ganar una millonada al Bayern Múnich

Catalina Usme fue confirmada como nueva jugadora de uno de los clubes más grandes de Perú: será dirigida por su hermano