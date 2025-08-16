Colombia

Muere niño de 8 años en piscina de hotel en Arboletes y autoridades revisan protocolos de seguridad

El menor, oriundo de Córdoba, murió tras un incidente en un establecimiento turístico. Su comunidad lo recuerda por su talento deportivo

Por Mauricio Villamil

Imagen de una piscina privada.
Imagen de una piscina privada. (Adobe)

Una visita turística al municipio de Arboletes, en el norte de Antioquia, terminó en tragedia para una familia proveniente de Los Córdobas, Córdoba.

El jueves 14 de agosto, un niño de ocho años perdió la vida tras un incidente en la piscina de un hotel de la zona, generando conmoción entre los habitantes locales y en su lugar de origen.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El menor fue identificado como Samuel Cogollo Fuentes, residente del barrio Arriba de Los Córdobas. Según versiones preliminares, se encontraba en la piscina del establecimiento cuando sufrió un accidente por inmersión. Personal presente en el sitio intentó auxiliarlo de inmediato, y posteriormente fue trasladado al hospital municipal de Arboletes, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

De acuerdo con las autoridades locales, aunque la hipótesis inicial apunta a un caso de ahogamiento, el suceso continúa bajo investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias. Las pesquisas buscan determinar si existieron fallas en los protocolos de seguridad, omisiones en la supervisión o factores externos que hayan podido influir en el desenlace.

Samuel era conocido en su comunidad por su carácter alegre y su cercanía con vecinos y amigos. Desde temprana edad mostró gran interés por el deporte, en especial por el boxeo. Entrenadores y compañeros de disciplina recuerdan su dedicación en los entrenamientos y su participación en eventos regionales, donde dejó ver disciplina y talento.

Los relatos de quienes lo conocieron lo describen como un niño lleno de energía, carismático y generoso. La noticia de su muerte ha provocado una profunda tristeza entre quienes compartieron con él dentro y fuera del ring.

La piscina de un hotel
La piscina de un hotel (Freepik)

El accidente también ha encendido nuevamente las alertas de organismos de socorro y autoridades en la región, que han insistido en la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad en espacios acuáticos, especialmente en temporada de alta afluencia turística. Voceros de entidades locales recordaron que la vigilancia permanente de menores de edad en piscinas y playas es fundamental para prevenir este tipo de sucesos.

En ese sentido, se reiteró la importancia de contar con personal capacitado para la supervisión, así como con señalización visible sobre profundidades y riesgos, barreras de acceso controlado y disponibilidad de equipos de rescate. Estos elementos, sumados a la atención oportuna de cualquier señal de peligro, pueden ser determinantes para evitar emergencias.

Tras el fallecimiento, familiares, amigos y vecinos se han acercado a la vivienda de los padres de Samuel, Olga y Pablo, para expresarles su apoyo. Mensajes de solidaridad han llegado también desde el Urabá antioqueño, donde varias personas conocían al menor por su participación en actividades deportivas.

Piscina comunitaria en Almería.
Piscina comunitaria en Almería.

La comunidad de Los Córdobas ha manifestado su intención de rendirle un homenaje póstumo, reconociendo su esfuerzo y compromiso en el boxeo y su contribución a la vida social del municipio. De igual manera, entrenadores han destacado que su ejemplo servirá para motivar a otros niños y jóvenes a seguir practicando deporte.

Mientras avanza la investigación, las autoridades de Arboletes trabajan en conjunto con las del departamento de Córdoba para recopilar todos los testimonios y evidencias que permitan esclarecer los hechos. El reporte final buscará establecer responsabilidades y, si es necesario, implementar acciones correctivas para reforzar la seguridad en establecimientos turísticos que cuentan con piscinas.

El lamentable suceso se suma a otros casos recientes de incidentes en zonas acuáticas, lo que ha llevado a entidades de prevención y socorro a intensificar campañas sobre autocuidado y vigilancia infantil. En estas recomendaciones se enfatiza que los menores deben estar siempre acompañados por un adulto cuando se encuentren en áreas con agua, independientemente de que sepan o no nadar.

En Arboletes, autoridades municipales han informado que se revisará el cumplimiento de las normas vigentes para el funcionamiento de piscinas en hoteles y centros recreativos, incluyendo los requisitos de salvavidas, capacitación del personal y señalización de zonas profundas. La medida pretende minimizar riesgos y garantizar condiciones adecuadas para los visitantes.

