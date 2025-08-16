Ministerio de Justicia pidió a la Fiscalía tramitar la extradición de Carlos Ramón González, que se encuentra en Nicaragua

Carlos Ramón González está siendo investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos - crédito Colprensa

Ante el escándalo que surgió por la renovación de la residencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González en Nicaragua, el Gobierno nacional anunció que pedirá a la administración de ese país que entregue al hoy procesado. Pues, tiene una orden de captura vigente por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En consecuencia, según informó W Radio, el Ministerio de Justicia, a cargo de Eduardo Montealegre, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la Nación que tramite la extradición del exfuncionario, para que sea trasladado a Colombia para que se ejecute la orden de captura y la medida de aseguramiento que hay en su contra.

Estas actuaciones del Gobierno surgen luego de que se fuera señalado de estar ayudando al exfuncionario, debido a que, según documentos revelados por Noticias RCN, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó la renovación de su residencia en ese país. La petición se hizo el 21 de mayo de 2025, fecha en la que González fue imputado por la Fiscalía.

El procesado está siendo investigado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado en favor de terceros y lavado de activos.

