Colombia

María Carolina Hoyos contó cómo ha sido la ausencia en su familia tras la muerte de su hermano Miguel Uribe senador y precandidato presidencial

María Carolina aceptó que no se han podido hacer al hecho de que no volverán a ver a su hermano, pero ahora intenta encontrarle la razón a su dolor

Francy Agudelo

Francy Agudelo

Guardar
Hermana de Miguel Uribe pidio un milagro por su recuperación - crédito redes sociales

El 16 de agosto de 2025 se cumplen seis días del fallecimiento de Miguel Uribe, hombre que se destacaba por ser uno de los precandidatos presidenciales por el Centro Democrático, y un senador de la república que encaminaba su trabajo para ser el próximo jefe de Estado de Colombia.

María Carolina Hoyos, hermana del parlamentario, conversó con Semana y relató cómo ella y su círculo familiar han enfrentado este difícil momento.

Aseguró que han sido los momentos más complicados de su vida: “Las peores horas que nadie imaginó que fueran a ocurrir”.

Reveló que en sus oraciones y las peticiones por el milagro de devolverles a Miguel, estaba que volviera a reunirse con su hijo de 4 años, fruto del amor con María Claudia Tarazona, su esposa.

“Han pasado muy pocas horas desde este desenlace que realmente no esperábamos. De rodillas. De rodillas, literalmente, le pedíamos a Dios nuestro milagro. Y el milagro era que Miguel saliera caminando, cargando a Alejandro y que esta pesadilla concluyera de esa manera”.

María Carolina Hoyos, hermana del parlamentario, conversó con Semana y relató cómo ella y su círculo familiar han enfrentado este difícil momento - crédito Semana

Reconoció que no era el resultado que se esperaba luego de poner toda la fe en el ser supremo, pero ahora intenta encontrarle la razón a su dolor: “Ahora la reflexión es: yo no estoy dispuesta a pelear con Dios y, y quiero seguir pegadita a él, pero entender, entonces, cómo fue el milagro”.

El sábado 9 de agosto, la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución médica donde permaneció Miguel internado más de dos meses luego de su atentado, entregó un nuevo parte médico en el que se informaba a la ciudadanía sobre el retroceso de la salud del senador, lo que puso en alerta nuevamente a todo un país. Sin embargo, María Carolina nunca perdió la fe.

María Carolina Hoyos despidió a su hermano con sentidas palabras - crédito mcarolinahoyost/Instagram

“Yo muchas veces hablé con usted que ni siquiera me concentraba en el tema médico. No soy médica, no manejo bien los términos. No, no, no, no, no, no estuve todo el santo día mirando esto. Y en mi menú de posibilidades solamente había una: era esperar a que Miguel esté bien. Las últimas horas, después de ese comunicado, aunque mi esperanza seguía en pie, pues me di cuenta de que la situación de Miguel volvía a estar crítica. Pero nunca, ni siquiera después del comunicado, me imaginé que esto iba a pasar”.

En medio de una conversación con su hijo, María Carolina aceptó que no se han podido hacer al hecho de que no volverán a ver a Miguel, sin embargo, es algo en lo que desde ya tienen que empezar a trabajar, comparando el proceso con el ascenso al monte Everest.

La esposa de Miguel Uribe y su padre fueron captados llorando encima del ataúd del congresista - crédito Infobae Colombia

“Ayer mi hijo me decía: «Me cuesta trabajo entender. No, dimensionado, qué significa vivir sin tío Miguel, ¿no?». Y yo le decía: «Es cierto, pero tenemos que hacernos a la idea de que Miguel murió, de que no vamos a volverlo a ver, porque nos está costando trabajo entender que esto es real, ¿no?». Pero, pero bueno, con, con la fe, con el tiempo, pues entender que esto nos tocó vivir es un Everest a conquistar. Es una nueva-- un nuevo reto”.

Así se despidió María Claudia Tarazona de Miguel Uribe Turbay durante sus honras fúnebres

El funeral de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial asesinado tras un atentado, se desarrolló en Bogotá y reunió a políticos, familiares y amigos para rendir homenaje a su figura. Durante la ceremonia, su esposa, María Claudia Tarazona, destacó la integridad y la generosidad de Uribe Turbay, afirmando que “en él, nunca existió ni odio, ni rencor, ni venganza”.

Recordó los dos meses que el dirigente pasó en terapia intensiva, luego del ataque recibido en junio, y agradeció especialmente al equipo médico por el empeño demostrado. La familia y los allegados despidieron a Uribe Turbay resaltando su perfil multifacético que abarcaba desde la música y el deporte hasta su faceta de humanista y estadista, subrayando tanto su calidad de padre como su deseo de un país más justo para las futuras generaciones.

Palabras de María Claudia Tarazona en exequias de Miguel Uribe Turbay - crédito Canal del Congreso

El mensaje central trazado por su esposa insistió en renunciar a la venganza y en defender los valores de justicia y democracia como camino para evitar la violencia. La familia también reconoció la importancia del acompañamiento recibido durante el duelo y reiteró su decisión de continuar el legado político y ético de Uribe Turbay.

El cierre del homenaje enfatizó la huella emocional y vital que dejó el senador, instando a las nuevas generaciones y a las instituciones a mantener vivo su compromiso con la paz y la solidaridad. “El propósito de Miguel para Colombia, un país sin violencia, por eso entregó su vida”, resumió María Claudia Tarazona.

