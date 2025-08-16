Esta fue la grave enfermedad que padeció Fernando Varón, locutor que dejó huella en la radio colombiana tras su muerte

Fernando Varón, el llamado 'El hombre del vacilón', murió a causa de un cáncer de garganta - crédito Fernando Varón/Facebook

Tras varios meses hospitalizado en la clínica Clinaltec de Ibagué, Tolima, donde pasó sus últimos días, el periodista Fernando Varón perdió la lucha contra un cáncer de garganta que le había impedido continuar ejerciendo su profesión.

El conocido como “el hombre del vacilón” dejó una huella en la radio colombiana tras su paso por importantes estaciones radiales como Olímpica Stereo, Radio Policía Nacional, La Voz del Tolima y la que fue su más reciente casa Radio Uno, emisora de la que fue director hasta que su grave enfermedad se lo permitió.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El descenso del locutor tolimense se registró el 14 de agosto, pero su fallecimiento se hizo público hasta el día sábado de 16 de agostos cuando sus colegas compartieron mensajes de despedida desde su sepelio.

Fernando Varón, el llamado 'El hombre del vacilón' fue recordado por sus colegas y excompañeros de trabajo en 'Radio Uno' - crédito @lavozfemenina_/Instagram

La salud de Fernando Varón se vio afectada de manera irreversible por un cáncer de garganta que lo aquejó durante varios meses, hasta causarle la muerte en la capital tolimense. Quienes lo conocieron destacan la fuerza con la que afrontó la enfermedad.

Durante su trayectoria en Radio Uno, Varón ocupó puestos de liderazgo dirigiendo las emisoras en Ibagué, Girardot y Fusagasugá. Además, su voz acompañó cotidianamente a miles de oyentes a través de diferentes programas radiales. Su excompañera Lorena Ospina expresó: “En RCN siempre fue el primero en llegar y el último en irse, como si quisiera que la radio nunca se apagara”.

A lo largo de su carrera, “El hombre del vacilón” transmitió un estilo espontáneo y alegre, inspirador para quienes daban sus primeros pasos en el medio. Muchos lo consideran un mentor ejemplar, cuya disciplina y entusiasmo resultaban contagiosos incluso en las jornadas más extensas.

“Tenía un corazón tan grande que no cabía en un solo abrazo, y una alegría que contagiaba hasta en los días grises. Amigo de verdad, de esos que la vida ya no fabrica. Te vas, Fer, pero tu voz y tu esencia quedarán eternamente en nuestras memorias”, escribió en sus redes su colega conocida como “la voz femenina” en el periodismo deportivo.

De qué murió Fernando Varón, el locutor que se dio a conocer como “El hombre del vacilón”

“Con el corazón roto y las lágrimas en los ojos... esta es la mejor forma de hacerte un homenaje y de despedirte como los grandes de la radio”. La frase, pronunciada en directo por Karen Londoño, directora de Radio Uno Tunja, sintetizó el sentimiento de una comunidad radial que, el 16 de agosto en Ibagué, se reunió para despedir a Fernando Varón. El locutor, cuya voz y carisma marcaron a generaciones de oyentes, falleció tras una larga batalla contra el cáncer de garganta, dejando una huella indeleble en la radio tolimense.

Emisoras y colegas rindieron homenaje póstumo al fallecido locutor Fernando Varón - crédito @RCNRADIO/Instagram

La noticia de su muerte movilizó a colegas, oyentes y familiares, quienes se congregaron en la capital del Tolima para rendirle tributo. Las exequias, celebradas en Ibagué, Tolima la ciudad donde forjó su carrera, reunieron a quienes compartieron con él cabina, micrófono y amistad. El homenaje no se limitó al ámbito presencial: en redes sociales, la comunidad radial multiplicó los mensajes de despedida y gratitud.

Mauricio Vargas, de La Cariñosa, expresó: “Fercho, has descansado en la paz del Señor. Esa alegría que le daba a uno al saludarlo era única”. Las palabras de Vargas, difundidas en plataformas digitales, reflejaron el aprecio y la admiración que despertaba Varón entre sus pares.

La noche del jueves, seguidores y amigos organizaron una velatón en Ibagué. El acto, espontáneo y multitudinario, evidenció el impacto de Varón más allá de los estudios de grabación. En Facebook y otras redes, abundaron los relatos de anécdotas y gestos de generosidad, consolidando la imagen de un profesional cercano y entrañable. Su lema, “acompañar a la gente con una sonrisa y una buena canción”, se convirtió en consigna para quienes lo recordaron en mensajes y publicaciones.

El deterioro progresivo causado por el cáncer de garganta no logró apagar el entusiasmo ni las ganas de trabajar de Varón. Hasta el final, mantuvo la energía y la pasión que lo caracterizaban, convirtiéndose en ejemplo para nuevas generaciones de comunicadores. La reacción de las emisoras, que interrumpieron su programación para rendirle homenaje, evidenció el vacío que deja su partida en el panorama radial regional.

Emisoras y colegas rindieron homenaje póstumo al fallecido locutor Fernando Varón - crédito @tropicanaibague/Instagram

La memoria de Fernando Varón permanecerá ligada a la historia de la radio en el Tolima. Su voz, su carisma y su forma de entender el oficio seguirán presentes en la memoria colectiva de quienes lo escucharon y compartieron con él la pasión por la comunicación.