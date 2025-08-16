Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

El operativo quedó registrado en redes sociales, donde se observa a los oficiales sacando a Martínez de su vehículo y sujetándola a la fuerza - crédito @danyhurtado_2/ X

La influencer colombiana Tatiana Martínez fue arrestada el 15 de agosto en Los Ángeles, California, durante una transmisión en vivo por TikTok, donde documentó un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Martínez, reconocida entre comunidades migrantes y con más de 30.000 seguidores, se había destacado por alertar sobre redadas y denunciar abusos cometidos por autoridades migratorias.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El video del arresto, compartido ampliamente en redes sociales, muestra a oficiales sacando a Martínez de su vehículo, un Tesla, mientras ella gritaba. Pese a que afirmó en varias oportunidades que no se iba a resistir, los agentes la sujetaron con fuerza y la bajaron al suelo, generando angustia entre los testigos.

“Ella gritaba que no se iba a resistir al arresto, pero igual la esposaron y la bajaron a la fuerza”, relataron testigos citados por El Tiempo. La situación llegó al punto en que la joven terminó desmayándose y debió ser trasladada en ambulancia a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia.

Tatiana Martínez, influencer colombiana, fue arrestada en Los Ángeles durante una transmisión en vivo por TikTok, mientras informaba sobre un operativo migratorio - crédito @danyhurtado_2/ X

Tras este procedimiento, Martínez fue trasladada a un centro de detención. Hasta el momento, sus seguidores desconocen su paradero exacto y si enfrentará un proceso de deportación. El caso provocó una ola de mensajes de solidaridad y preocupación en redes sociales, donde usuarios le enviaron mensajes de apoyo.

Varios creadores de contenidos que también informan sobre redadas migratorias manifestaron inquietud por la detención, al considerar que el episodio representa un mensaje de advertencia para quienes divulgan información o denuncias sobre la situación de inmigrantes en Estados Unidos. Cuestionaron la violencia del operativo, ya que según videos de testigos la joven no ofreció resistencia.

Durante el arresto, los agentes incautaron el vehículo de Tatiana Martínez, que fue llevado en grúa mientras ella era trasladada en ambulancia. Hasta ahora, ICE no ha emitido ningún comunicado sobre el caso y la familia de la joven colombiana continúa sin información clara sobre su situación migratoria.

La creadora de contenido colombiana suene compartir en sus redes sociales cómo es su vida en Estados Unidos - crédito @martineztatiana_02 / Instagram

El actor colombiano John Leguizamo arremete contra Dean Cain, protagonista de ‘Superman’ tras sumarse al ICE: “Qué imbécil, perdedor”

John Leguizamo criticó públicamente a Dean Cain, conocido por interpretar a Superman en la serie Lois & Clark: las nuevas aventuras de Supermán, luego de que el estadounidense anunciara su integración como voluntario al Departamento de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La noticia, difundida por el propio Cain en sus redes sociales y confirmada a través de distintas entrevistas, desató un debate sobre el papel del ICE y el respaldo de figuras del entretenimiento a las políticas migratorias en ese país.

“¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente de ICE?”, escribió Leguizamo en Instagram. El actor colombiano añadió: “¡Qué imbécil! Dean Cain, tus pronombres son has/been (ha sido)”, y remató su publicación con el mensaje: “#DeanCain se ofreció como voluntario para ser agente de ICE. Tengo una palabra para ti: ¡PERDEDOR!”.

El colombiano criticó a Cain por unirse a las patrullas migratorias en Estados Unidos - crédito @johnleguizamo/ Instagram

Varias celebridades del cine y la televisión estadounidense se sumaron a las críticas. Frank Grillo, quien participó en una película de Superman, respondió: “Nunca lo fue”, en referencia a Cain como héroe. Tatum O’Neal, Lee Daniels y Apollonia Kotero respaldaron en sus propias plataformas el rechazo expresado por Leguizamo.

La polémica se intensificó en redes sociales, donde los seguidores del colombiano replicaron frases y memes: “Es el Superman de Temu”, “la empatía es su kriptonita”, “última hora: Dean Cain encontró trabajo por primera vez después de 30 años”, y “el peor Superman”, fueron algunos de los comentarios circulados.

Dean Cain defendió su decisión de sumarse al ICE señalando: “Para quienes no lo sepan, soy un agente del orden público juramentado, además de cineasta. Sentí que era importante sumarme a nuestros socorristas para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses”. El actor justificó su integración alegando que el ICE “está arrestando a los peores de los peores y sacándolos de las calles. Eso me gusta, por eso voté. Necesitan tu ayuda para proteger nuestra patria y nuestras familias”.

Dean Cain explicó que se unirá a ICE (Créditos: Captura de video/ Fox News)

Según lo previsto, Dean Cain jurará su cargo y será nombrado “agente honorario” del ICE a final de mes. En palabras del actor, se trata de “dar un paso al frente para proteger el país”. La controversia generó una ola de reacciones entre personalidades públicas y la opinión en redes sociales se mantiene dividida entre apoyos y rechazos a la decisión.