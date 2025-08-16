Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

Colombia

El operativo quedó registrado en redes sociales, donde se observa a los oficiales sacando a Martínez de su vehículo y sujetándola a la fuerza - crédito @danyhurtado_2/ X

La influencer colombiana Tatiana Martínez fue arrestada el 15 de agosto en Los Ángeles, California, durante una transmisión en vivo por TikTok, donde documentó un operativo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Martínez, reconocida entre comunidades migrantes y con más de 30.000 seguidores, se había destacado por alertar sobre redadas y denunciar abusos cometidos por autoridades migratorias.

El video del arresto, compartido ampliamente en redes sociales, muestra a oficiales sacando a Martínez de su vehículo, un Tesla, mientras ella gritaba. Pese a que afirmó en varias oportunidades que no se iba a resistir, los agentes la sujetaron con fuerza y la bajaron al suelo, generando angustia entre los testigos.

“Ella gritaba que no se iba a resistir al arresto, pero igual la esposaron y la bajaron a la fuerza”, relataron testigos citados por El Tiempo. La situación llegó al punto en que la joven terminó desmayándose y debió ser trasladada en ambulancia a un centro asistencial, donde quedó bajo custodia.

Tatiana Martínez, influencer colombiana, fue arrestada en Los Ángeles durante una transmisión en vivo por TikTok, mientras informaba sobre un operativo migratorio - crédito @danyhurtado_2/ X

Tras este procedimiento, Martínez fue trasladada a un centro de detención. Hasta el momento, sus seguidores desconocen su paradero exacto y si enfrentará un proceso de deportación. El caso provocó una ola de mensajes de solidaridad y preocupación en redes sociales, donde usuarios le enviaron mensajes de apoyo.

Varios creadores de contenidos que también informan sobre redadas migratorias manifestaron inquietud por la detención, al considerar que el episodio representa un mensaje de advertencia para quienes divulgan información o denuncias sobre la situación de inmigrantes en Estados Unidos. Cuestionaron la violencia del operativo, ya que según videos de testigos la joven no ofreció resistencia.

Durante el arresto, los agentes incautaron el vehículo de Tatiana Martínez, que fue llevado en grúa mientras ella era trasladada en ambulancia. Hasta ahora, ICE no ha emitido ningún comunicado sobre el caso y la familia de la joven colombiana continúa sin información clara sobre su situación migratoria.

La creadora de contenido colombiana suene compartir en sus redes sociales cómo es su vida en Estados Unidos - crédito @martineztatiana_02 / Instagram

