Colombia

Chat Yipiti: bebé recibe nombre inspirado en inteligencia artificial en Córdoba

El caso de una menor inscrita con un nombre vinculado a la inteligencia artificial destaca la tendencia de padres colombianos a optar por denominaciones poco convencionales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
En Cereté, Córdoba, una bebé
En Cereté, Córdoba, una bebé habría sido registrada oficialmente con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, en referencia a la inteligencia artificial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La llegada de la inteligencia artificial a la vida cotidiana ha marcado un nuevo hito en Cereté, Córdoba, donde se habría registrado oficialmente a una bebé con el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra, despertando todo tipo de reacciones en redes sociales y en la opinión pública del país.

El nombre, elegido por sus padres, hace clara referencia a la tecnología de IA y a los populares sistemas de chat impulsados por algoritmos, en especial por la fonética similar a “Chat GPT”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho, que trascendió el viernes 15 de agosto, según información extraoficial, ocurrió en la registraduría del municipio, cuando la niña fue inscrita a las 9:15 p. m. bajo un nombre que para muchos es una muestra de creatividad y de la influencia digital en las tendencias actuales. Chat Yipiti se suma así a la lista creciente de nombres inusuales que han sido registrados legalmente en Colombia en los últimos años.

Un registro en Cereté, Córdoba,
Un registro en Cereté, Córdoba, sorprendió al país al conocerse el nombre Chat Yipiti Bastidas Guerra para una recién nacida, inspirado en la inteligencia artificial y la era digital- crédito Pexels | Pixabay

El caso generó debate sobre los límites de la originalidad y la libertad de los padres a la hora de escoger cómo identificar a sus hijos. Si bien la ley colombiana permite a las familias elegir el nombre sin mayores restricciones, la Registraduría Nacional ha advertido en diferentes ocasiones que puede oponerse cuando el nombre atenta contra la dignidad del menor o puede propiciar situaciones de matoneo. Ejemplos de nombres que han sido vetados en el pasado incluyen Miperro, Satanás y Warnerbro.

Por el momento, Chat Yipiti sería la única persona con ese nombre en el país y, según registros conocidos, no hay algún tocayo en las bases de datos de la entidad. La historia plantea la cuestión de si este tipo de nombres “de tendencia tecnológica” crecerán entre los más aventureros o si quedará como una anécdota inusual en la historia del registro civil nacional.

El fenómeno también ha puesto sobre la mesa preguntas sobre identidad, fenómeno cultural y los efectos sociales que pueden tener los nombres poco comunes en el futuro de los menores.

Las autoridades recomiendan a los padres reflexionar sobre las consecuencias y posibles dificultades que puedan enfrentar los hijos por la elección de nombres inspirados en la actualidad digital, la tecnología y el lenguaje globalizado. Por ahora, el caso de Chat Yipiti ilustra el alcance de la inteligencia artificial en las decisiones familiares y deja abierto el debate sobre la flexibilidad y los límites del registro civil en Colombia.

Registraduría Nacional recordó que puede
Registraduría Nacional recordó que puede oponerse a nombres que atenten contra la dignidad del menor - crédito Colprensa

Bebé en Chigorodó es registrado como Luis Bensonbun en homenaje al cantante Benson Boone, pero con error de escritura

En el municipio de Chigorodó, Antioquia, un bebé fue registrado oficialmente con el nombre Luis Bensonbun Berrido Martínez, en homenaje al cantante estadounidense Benson Boone, aunque con un error ortográfico que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El documento de nacimiento, emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil y fechado el primer día de junio, muestra la inscripción del menor con un nombre que ha generado sorpresa, humor y todo tipo de comentarios en la opinión pública.

- crédito Reuters/Captura de Pantalla
- crédito Reuters/Captura de Pantalla Redes sociales

La historia salió a la luz gracias a una usuaria de redes sociales identificada como Maria Camila Duarte Berrido, sobrina del padre del niño, quien compartió la copia del documento acompañada de mensajes jocosos: “¿Pueden creer ustedes esta vaina? Nojoda mi tío Esaú no tiene ni y la Maria que se deja convencer que porque es su cantante favorito. Luis BENSONBUN Berrido Martínez. ¡Bienvenido primo!”. En efecto, los padres quisieron rendir tributo a su artista favorito, pero la transcripción quedó en “Bensonbun”, y no “Benson Boone”, como era la intención original.

La elección del nombre surgió luego de que la madre del niño quedara cautivada tras ver al cantante en un concierto televisado. La coincidencia en fechas aumentó el impacto: el recién nacido estuvo cerca de compartir cumpleaños con el artista, quien nació el 25 de junio.

Las reacciones en redes sociales han ido desde la ternura y la espontaneidad hasta memes y debates culturales sobre la creatividad y los posibles problemas de transcripción de nombres inspirados en figuras internacionales. Mónica Rodríguez, reconocida presentadora colombiana, sumó a la viralización: “Imagínense vivir en Suiza y perderse esto. Ya tuvimos a Brayan Spears, Maicol Yordan, Yesid Timberlake… y ahora a Luis Bensonbun, nombrado así por Benson Boone, el cantante de ‘Beautiful Things’. Aquí no copiamos, ¡colombianizamos!”.

Registro Civil Luis Bensonbun Berrido
Registro Civil Luis Bensonbun Berrido Martínez - crédito Redes sociales

Benson Boone, actualmente una de las jóvenes estrellas más prometedoras de la música global, ha alcanzado nominaciones al Grammy y éxitos mundiales como Beautiful Things. Colombia, según datos de la Registraduría, ha registrado más de 11.000 nombres inéditos en los últimos años, reforzando la tendencia de padres que buscan originalidad y vínculo emocional al nombrar a sus hijos.

El caso de Luis Bensonbun Berrido Martínez se une a la lista de nombres curiosos y viralizados en el país, y pone sobre la mesa el debate sobre las influencias contemporáneas en las decisiones familiares y los registros civiles.

Temas Relacionados

Chat Yipiti Bastidas Guerrabebé Chat YipitiChat YipitiBebé recibe nombre de Chat YipitiInteligencia Artificialnombres raros ColombiaRegistraduría NacionalNombres para bebésColombia-Noticias

Más Noticias

El fuerte regaño de Alfredo Arias a figura en el entrenamiento del Junior: “Después no escuchas”

El técnico uruguayo mantiene la autocrítica y la disciplina en el plantel, subrayando que el primer lugar en la tabla no es motivo para relajarse

El fuerte regaño de Alfredo

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

“Feliz de estar en casa” escribió la presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ que confirmó el acompañamiento a su amiga y colega que llegará al altar en su ciudad natal

Carla Giraldo presumió que fue

Epa Colombia sería trasladada de la cárcel El Buen Pastor a otro centro penitenciario en Bogotá : esto se sabe

La Corte Suprema y el juzgado responsable descartaron que la empresaria cumpla condena en su hogar, pero podría ser trasladada de El Buen Pastor a la Estación de Carabineros de Bogotá

Epa Colombia sería trasladada de

Gobierno confirmó que aplazó un año la adopción de reglamentos técnicos de la ONU para vehículos y remolques

Los ministerios de Comercio y Transporte confirmaron que se mantendrá la libre importación y comercialización de autos y autopartes estadounidenses en Colombia

Gobierno confirmó que aplazó un

Esta es la simbólica historia detrás de la llamativa ruana de mariposas que usó Gustavo Petro en Consejo de Ministros: fue hecha a mano en Boyacá

La prenda que lució el presidente Gustavo Petro, elaborada por artesanas de Tibasosa y decorada con mariposas multicolores, generó debate en redes sociales por su simbolismo cultural

Esta es la simbólica historia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc negaron

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo presumió que fue

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ denunció haber sido amenazado de muerte por parte de un conductor en Bogotá

Así fue el cumpleaños 22 de la novia de Yeferson Cossio: la ‘influencer’ tocó el piano y recibió sorpresa de Karina García

Confirmados los jurados y fecha de estreno del programa ‘Miss Universe Colombia, El reality’ que conduce Claudia Bahamón

Detienen a Tatiana Martínez en EE. UU. mientras hacía un ‘en vivo’: la influencer colombiana alertaba sobre redadas migratorias

Deportes

El fuerte regaño de Alfredo

El fuerte regaño de Alfredo Arias a figura en el entrenamiento del Junior: “Después no escuchas”

Jhon Arias debutó en la Premier League en la derrota del Wolverhampton ante Manchester City: así le fue al delantero colombiano

Eduardo Berizzo lanzó pulla por ausencia de James Rodríguez ante Necaxa: “Mi equipo tiene propia vida”

Video: Este fue el momento exacto del accidente de Rigoberto Urán que lo llevo nuevamente al quirófano

Estos son los colombianos que han jugado la final de la Supercopa de Alemania