Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Almacenes Éxito por vulnerar derechos de los consumidores: pagaría millonaria multa

El organismo comprobó infracciones en las tiendas físicas y en la plataforma digital de la cadena de supermercados, como la exigencia de pedir la factura cuando un cliente solicita la garantía legal de un producto

La Superintendencia comprobó faltas en la implementación de medidas que garanticen los derechos de los consumidores - crédito Luisa González/Reuters

Tras múltiples quejas de compradores por cuenta de falencias en servicios tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción económica de $691.456.512 a Almacenes Éxito S.A., por incumplimientos al régimen de protección al consumidor.

La medida se adoptó luego de inspecciones realizadas en los puntos Éxito Calle 80, Éxito Gran Estación y en la página web de la empresa durante los meses de julio y septiembre de 2024, informó la entidad en un comunicado.

Entre las infracciones identificadas, la SIC resaltó la ausencia de señalización visual del precio total de los productos, lo que afectó el derecho de los compradores a disponer de información básica y fiable necesaria para comparar ofertas y tomar decisiones ajustadas a sus necesidades y presupuesto.

Además, se determinó que la empresa exigió a los clientes la presentación de la tirilla de pago, factura o documento equivalente para hacer efectiva la garantía legal, un requisito no contemplado en la normativa vigente.

La autoridad confirmó, igualmente, que Almacenes Éxito realizó promociones sin indicar el número de productos o incentivos disponibles, lo que pudo generar equivocación o confusión sobre los términos de las ofertas.

Otro hallazgo fue la omisión del aviso relativo a la disponibilidad de vueltas exactas en las cajas registradoras, situación que dificultó la comprensión del derecho de los consumidores a recibir el cambio adecuado y pudo afectar su experiencia de compra.

La Superintendencia consideró el historial de reincidencias de Éxito como un factor agravante al momento de fijar la sanción.

El organismo enfatizó que su labor busca asegurar la transparencia y la seguridad jurídica en el ámbito comercial, permitiendo a los ciudadanos adoptar decisiones informadas y ejercer plenamente sus derechos como consumidores.

La SIC anunció, de la misma manera, que se mantendrá vigilante respecto al cumplimiento de las normas sobre información de precios, disponibilidad de vueltas, garantías y utilización responsable de promociones en tiendas físicas y canales electrónicos.

La decisión admite recurso de reposición ante la directora de Investigaciones y de apelación ante la superintendente delegada para la Protección al Consumidor.

Grupo Éxito alcanzó utilidades récord de $240.000 millones en el mejor semestre de los últimos 10 años

El grupo Éxito cerró el primer semestre de 2025 con utilidades netas de $240.012 millones, resultado que superó ampliamente el desempeño de los últimos diez años y revirtió pérdidas registradas en ejercicios previos.

Entre abril y junio, la utilidad llegó a $146.865 millones, mientras que el crecimiento trimestral frente a 2024 fue de $165.600 millones y el acumulado semestral aumentó $296.610 millones, comunicó el medio antioqueño El Colombiano.

Almacenes Éxito buscará fusionar algunas de las tiendas de su conglomerado corporativo - crédito Grupo éxito

El presidente de la compañía, Carlos Calleja, resaltó estos resultados. Dijo que “hemos cerrado el mejor primer semestre a nivel de margen de utilidad neta de la última década para Grupo Éxito. Este logro refleja el fruto de un proceso de transformación profundo, guiado por disciplina, visión de largo plazo y la convicción de construir una compañía más fuerte y eficiente”, expresó el directivo.

Los ingresos consolidados del grupo en el segundo trimestre ascendieron a $5,2 billones, lo que representó un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo del año pasado, y acumuló $10,6 billones en el semestre, un 4,7% más.

Carlos Calleja Hakker, el nuevo CEO del Grupo Éxito, aporta más de 25 años de experiencia - crédito Grupo Éxito

La operación en Colombia aportó el 76% de los ingresos, con un crecimiento de ventas de 6,9% en el segundo trimestre y 4,8 % semestral. Sobresalió el comportamiento de la categoría de no alimentos (+11,3%) y alimentos (+5,3%), superando la inflación de alimentos.

Durante estos seis meses, los canales digitales de la cadena facturaron más de $1 billón, representando el 13, % de las ventas nacionales. Más de 12 millones de órdenes fueron procesadas, con un alza del 6,7% en pedidos comparado con el mismo periodo de 2024. Estas cifras permitieron al grupo incrementar en 0,6 puntos su participación de mercado según Nielsen.

