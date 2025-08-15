Colombia

Funcionarios que habrían ayudado a Carlos Ramón González a obtener residencia en Nicaragua podrían ser sancionados: así se defendió el exembajador León Fredy Muñoz

El exdirector del Dapre obtuvo y renovó su residencia en Nicaragua mediante gestiones de la Embajada colombiana, justo antes de su imputación por la Fiscalía

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
León Fredy Muñoz, exembajador en
León Fredy Muñoz, exembajador en Nicaragua, y Óscar Muñoz, actual encargado de negocios, estuvieron al frente de la misión diplomática en los periodos en que se gestionó la residencia de Carlos Ramón González - crédito Óscar Muñoz/X

La controversia por la permanencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y señalado de ser el cerebro del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ahora salpica al cuerpo diplomático colombiano en ese país.

Documentos revelados por Noticias RCN muestran que la Embajada de Colombia en Managua intervino en dos ocasiones para tramitar la residencia y su prórroga a favor del hoy prófugo, buscado por la Fiscalía para responder por cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Aunque en los oficios no se mencionan nombres, en el periodo en que se hicieron las gestiones la misión diplomática estuvo encabezada, primero, por León Fredy Muñoz, hoy senador por la Alianza Verde, y luego por Óscar Muñoz, actual encargado de negocios.

Los funcionarios de la Embajada que habrían intervenido en estas gestiones podrían ser investigados por dos delitos, según la denuncia del político Daniel Briceño: prevaricato, que se configura cuando un servidor público dicta una resolución o actúa en contra de la ley con pleno conocimiento de su ilegalidad; y fraude a resolución judicial, en caso de comprobarse que ayudaron a evadir una orden judicial.

De acuerdo con el Código Penal colombiano, el prevaricato conlleva penas de 4 a 8 años de prisión, inhabilitación de 80 a 180 meses y multa; mientras que el fraude a resolución judicial puede acarrear entre 48 y 108 meses de prisión, además de inhabilitación y multas proporcionales al daño ocasionado.

Estas posibles consecuencias legales se suman a sanciones disciplinarias internas por incumplimiento de funciones o abuso de autoridad.

Si se comprueba que cualquier funcionario de la sede actuó sin autorización de la Cancillería, podrían enfrentar investigaciones penales y disciplinarias por entorpecimiento a la justicia.

El abogado Fabio Humar señaló que esa actuación podría configurar el delito de abuso de función pública, mientras que Julián Quintana advirtió que la cronología revela un posible plan para evadir la justicia: “Un embajador no está para urdir artimañas diplomáticas ni para burlar las decisiones de los jueces”. Ambos dieron sus declaraciones a El Tiempo.

Cédula de residencia de Carlos
Cédula de residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua, obtenida a través de gestiones de la Embajada de Colombia - crédito Noticias RCN

Según la Fiscalía, González está en Managua desde noviembre de 2024.

Obtuvo la residencia en diciembre y la renovó el 21 de mayo de este año, justo el día en que se adelantaba la audiencia de imputación en su contra.

Actualmente, la circular roja de Interpol para su captura internacional aún no ha sido emitida, lo que permitiría que siga en libertad si es detenido en el extranjero.

Carta oficial en la que
Carta oficial en la que se habría tramitado la prórroga de la residencia de Carlos Ramón González ante la Embajada de Colombia en Nicaragua - crédito Noticias RCN

El exembajador de Nicaragua afirmó que “Carlos Ramón González es un amigo”

León Fredy Muñoz se pronunció sobre la polémica. En declaraciones a W Radio, el senador y exembajador aseguró que Carlos Ramón González es “un amigo” y negó haberlo ayudado a evadir la justicia: “Yo no le ayudé a que escapara”.

Explicó que, en el momento de los trámites, González no tenía restricciones legales, y que su ingreso a Nicaragua no se permitió únicamente por el alto cargo que ocupaba.

Muñoz agregó que su único deseo es que González pueda ejercer su derecho a la defensa y que no intervino en ninguna gestión para favorecerlo.

“Si sigue haciéndose el pendejo, se va a quedar así”

Por su parte, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, hizo un llamado a que González enfrente la justicia en Colombia. Sobre la necesidad de responder ante las autoridades, afirmó:“Él tiene que defenderse aquí en Colombia, no por fuera.”

Carrillo también subrayó la importancia de respetar a los colombianos y a las instituciones:“Lo mínimo que tiene que hacer es respetar a los colombianos y al presidente.”

Finalmente, sobre la actitud de León Fredy Muñoz frente al proceso, advirtió:“Si sigue haciéndose el pendejo, se va a quedar así.”

Petro pedirá a Nicaragua entrega de Carlos Ramón González

Gustavo Petro se pronunció sobre
Gustavo Petro se pronunció sobre Carlos Ramón González, prófugo por su presunta participación en el escándalo de la Ungrd, y confirmó que se pedirá su entrega desde Nicaragua - crédito Gustavo Petro/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció en X asegurando que pedirá al gobierno nicaragüense que González sea enviado a Colombia

La polémica se intensificó tras la filtración de documentos que indican que la Embajada de Colombia en Managua gestionó la renovación de la residencia de González en Nicaragua, justo en paralelo a su audiencia de imputación por supuestas irregularidades en la Ungrd, lo que generó sospechas sobre posibles maniobras para evitar su regreso a Colombia y su comparecencia judicial.

La exministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, negó cualquier participación en los trámites migratorios y aseguró que su gestión no estuvo involucrada, según la trazabilidad de la Cancillería.

Por su parte, la Cancillería abrió una indagación interna para esclarecer los hechos. Fuentes judiciales señalaron que la obtención del estatus migratorio de González podría estar vinculada a intercambios diplomáticos, considerando que en Colombia se encuentra refugiado el expresidente panameño Ricardo Martinelli.

Temas Relacionados

León Fredy MuñozÓscar MuñozEmbajada de NicaraguaCarlos Ramón GonzálezCancillería de ColombiaCorrupción UngrdExdirector del DapreColombia-Noticias

Más Noticias

Terrible accidente en Bogotá entre bus de servicio público y del Sitp deja al menos 29 heridos: choque con un separador ocasionó la emergencia en la avenida Boyacá con Primero de Mayo

Las autoridades atienden la emergencia que colapsó la movilidad en la localidad de Kennedy, donde ya hay por lo menos veinte ambulancias

Terrible accidente en Bogotá entre

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

El atacante de Millonarios protagonizó un momento que molestó a los fanáticos del cuadro azul, antes de lo que será el partido contra Deportes Tolima, en Ibagué

Néiser Villarreal, figura de Millonarios,

Yina Calderón volvió a responder a Andrea Valdiri y aseguró que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

La empresaria de fajas rechazó rumores y confirmó su participación en el combate de boxeo frente a la influenciadora Andrea Valdiri, previsto para el 18 de octubre en el Coliseo Live de Bogotá

Yina Calderón volvió a responder

El senador estadounidense Bernie Moreno reveló que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en su detención domiciliaria: “¿Qué necesita Colombia de los EE. UU. en los próximos 12 meses?”

El senador republicano expresó optimismo sobre el futuro colombiano y destacó la relevancia de las próximas elecciones en la cooperación bilateral y la estabilidad en la región, según declaraciones a The Guardian

El senador estadounidense Bernie Moreno

Cancillería negó haber autorizado solicitud de renovación de la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua: anunció indagación

La Embajada de Colombia en ese país habría pedido regularizar el estado migratorio del exdirector del Dapre, investigado por el caso de corrupción de la Ungrd

Cancillería negó haber autorizado solicitud
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón volvió a responder

Yina Calderón volvió a responder a Andrea Valdiri y aseguró que no tiene miedo de enfrentarla en el ring de ‘Stream Fighters’: “No duerme pensando en mí”

Carlos Vives y el Grupo Niche se unen para lanzar versión histórica de ‘La Tierra del Olvido’: así suena la salsa que crearon

Valentino arremetió contra Melissa Gate por insultar a Karina García: “No tienes trabajo ni contratos, no eres la reina de nada”

Influenciador costeño fue a Nueva York y reveló lo feo de la ciudad: “No es como se lo pintan en las películas a uno”

Postres con “odio” en ‘MasterChef Celebrity’ protagonizaron el reto por equipos: las peleas no faltaron

Deportes

Néiser Villarreal, figura de Millonarios,

Néiser Villarreal, figura de Millonarios, desató la furia de los hinchas del cuadro azul al vestir camiseta de rival: “Falcao lo intentó y nada”

James Rodríguez preocupa: otra vez será baja para el partido del León ante Necaxa

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, el técnico del Bournemouth se refirió a su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

Santa Fe anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos grupales tras lesión en medio de final con Medellín