David González estalló por problemas de indisciplina de tres jugadores de Millonarios: “Son inaceptables”

En rueda de prensa, el entrenador del Embajador se pronunció tras difundirse videos de Neyser Villarreal y Beckham Castro en situaciones reprobadas por la hinchada albiazul, en medio de la crisis de resultados del club - crédito @MundoMillos/X

Millonarios vive uno de sus peores momentos en años, ubicándose en el último lugar de la clasificación de la Liga BetPlay en un semestre marcado por la salida de Falcao García, Daniel Ruiz y Álvaro Montero, pocos refuerzos, jugadores clave lesionados como Andrés Llinás y Leonardo Castro, y un creciente descontento de la hinchada albiazul con su equipo y el manejo de las directivas.

En la previa del próximo compromiso ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, se dieron a conocer imágenes de Néiser Villarreal, Beckham Castro y Edwin Mosquera que provocaron indignación entre los hinchas en redes sociales.

El futbolista generó la polémica tras conocerse un pantallazo en una transmisión en vivo, en TikTok, con la camiseta del cuadro escarlata - crédito @AlejoSoche / X

Villarreal (que se recupera de una lesión de rodilla durante los partidos de preparación de la selección Colombia Sub-20) fue captado durante un directo en sus redes sociales portando una camiseta de América de Cali, rival histórico del Embajador, mientras que los otros dos futbolistas fueron vistos en una discoteca de la capital del país en plena crisis deportiva.

Castro y Mosquera fueron captados en una discoteca en Bogotá, hecho reprobado por los hinchas de Millonarios en vista de los malos resultados en la liga BetPlay - crédito @AlejoSoche/X

Cuando se le preguntó al respecto a David González, este manifestó inicialmente no estar enterado de que hubiese jugadores de su plantel en una discoteca, pese a que la información circuló ampliamente en plataformas digitales

Una vez le hicieron saber quiénes eran los involucrados, el entrenador respondió que son episodios que resuenan más por la crisis de resultados, pero que incluso si ocurrieran en una buena racha las consideraría inaceptables:

“Lastimosamente cuando los resultados no son los mejores, todo este tipo de situaciones aparecen. Primero que todo son inaceptables, en eso tenemos que ser claros. Se genera mucho más problema del que se generaría en otras situaciones, sin que eso signifique que esté bien hecho cuando estemos ganando. Definitivamente, son cosas que lo manejaremos en la interna del grupo y club, son cosas que no pueden pasar al interior de un equipo”, declaró.

En cuanto a la previa del juego ante Deportes Tolima, González reveló que la recuperación de Leonardo Castro avanza favorablemente, al punto de que ya entrena con el resto del grupo, dejando entrever que será cuestión de días para que vuelva a las canchas. Además, dio novedades sobre la salud del arquero Guillermo De Amores y el volante David Mackalister Silva.

Leonardo Castro, tras sufrir una fractura de peroné, ya entrena con sus compañeros y se espera que sea cuestión de días para que vuelva a formar parte de las convocatorias de David González - crédito Colprensa

“Guillermo de Amores ya entrena con normalidad, puede ser elegible con ningún tipo de problema, con Mackalister ha tenido una buena evolución estas últimas semanas, pero todavía no ha podido iniciar trabajos grupales, todavía no está cerca de competencia. Lo de Leo son muy buenas noticias, ya está haciendo trabajos a la par del grupo, incluso, trabajos con duelos y lo ha hecho de muy buena manera. Estamos confiados que en cuestión de semanas pueda estar en nómina”, indicó.

Sobre la preparación del partido, el entrenador contó cómo afrontaran el juego ante el “Pijao” en Ibagué. “Hemos hecho énfasis en cómo vamos a atacar la línea defensiva del Tolima, en qué tipo de ubicaciones vamos a explotar, al final se marcan tres goles. La confianza está hacia los delanteros y con el pasar de los partidos nos darán puntos”, finalizó.

Directiva de Millonarios ya habría tomado decisión con Néiser Villarreal

La polémica con Néiser Villarreal llevó a que se convocara una reunión de emergencia en Millonarios que, al parecer, derivaría en que el jugador sea apartado del plantel - crédito Colprensa

Según dio a conocer el periodista Juan Felipe Cadavid en el programa La FM Fútbol el show, Millonarios convocó una reunión de emergencia para este viernes 15 de agosto, en las que se decidirá el futuro del atacante.

No obstante, el periodista adelantó que Néiser Villarreal será apartado del pantel por su polémico gesto en redes sociales vistiendo la camiseta del América de Cali.

“Habrá una reunión, una comisión disciplinaria, y muy seguramente se decidirá que Néiser no volverá a jugar un partido más con Millonarios”, manifestó, recordando que el jugador y su entorno rechazaron una oferta formal del Atlético de Madrid para hacerse con sus servicios, lo que generó malestar en la dirigencia del club.