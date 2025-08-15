Colombia

Dólar al alza: TRM en $4.048,74 hoy, 15 de agosto, según el Banco de la República

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Armando Montes

Conozca por qué es importante el precio del dólar en el mercado cambiario de Colombia (Infobae)

El dólar registró ganancias frente al peso colombiano tras la apertura de mercados de este viernes 15 de agosto, mientras que la atención del mercado estadounidense se concentra en las ventas minoristas por su impacto en las expectativas de consumo y en la política monetaria de la Reserva Federal.

El dólar estadounidense se cotiza en la sesión de hoy a 4.042,47 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,52% si se compara con los 4.021,75 pesos de la jornada anterior.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una disminución 0,16%, de manera que en el último año acumula aún una disminución del 3,56%.

De acuerdo con datos del Banco de la República de Colombia, el indicador de TRM diario se posicionó en un valor de 4.048,74 este viernes 15 de agosto.

En relación a las variaciones de este día con respecto a días previos, suma dos sesiones sucesivas en ascenso. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en los últimos días.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Así fue el comportamiento del
Así fue el comportamiento del tipo de cambio dólar-peso colombiano en los primeros seis meses de este año Crédito: Jovani Pérez/Infobae

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

