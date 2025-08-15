Colombia

Christian Nodal ganó proceso judicial contra una empresa colombiana luego de reclamación por más de dos millones de dólares

El veredicto de la justicia colombiana exoneró al artista de cualquier obligación de pagar a la promotora Alive Production, mientras que su equipo ahora exige abonos por actuaciones realizadas

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Christian Nodal gana demanda en
Christian Nodal gana demanda en Colombia: juez descarta reclamación de 2,5 millones de dólares - crédito CMN Colombia

El cantante mexicano Christian Nodal obtuvo una victoria judicial en Colombia, al ganar una demanda que lo responsabilizaba de un presunto incumplimiento contractual con la empresa Alive Production, propiedad del empresario Alan Acosta.

La compañía reclamaba una suma cercana a 2,5 millones de dólares por la cancelación de conciertos en territorio colombiano, incluido un espectáculo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, programado para marzo. Según Alive Production, más de 32.000 espectadores resultaron afectados y se obligó a la devolución de entradas y a asumir inconvenientes logísticos significativos en las instalaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un juez de Bogotá resolvió el caso en agosto de 2025 y estableció que la parte demandante no entregó pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones contra el intérprete. El abogado de Nodal, Miguel Ángel Morales, declaró en medios internacionales como Ventaneando que “el juez desestimó el caso por falta de evidencias”, detalle que eximió al artista de cualquier pago, incluida la suma original exigida por la empresa.

El equipo legal del cantante sostuvo que Alive Production atravesaba dificultades financieras y utilizó el proceso judicial “para ganar notoriedad y evitar obligaciones económicas con Nodal”. Morales sostuvo que “Alive Production enfrentaría problemas financieros y habría utilizado esta demanda para ganar notoriedad y evitar obligaciones económicas con el cantante”.

Aunque la sentencia favoreció a Christian Nodal, el conflicto legal no está resuelto por completo. Su defensa ahora impulsa un reclamo económico contra Alive Production por pagos pendientes relacionados con conciertos ofrecidos no solo en Colombia, sino también en otros países sudamericanos, lo que representa una suma cercana a los 2 millones de dólares.

“El objetivo ahora es limpiar la imagen y el buen nombre del cantante frente a la opinión pública, además de buscar el reconocimiento y pago de las obligaciones pendientes por las presentaciones efectuadas”, puntualizó Morales.

Según los documentos judiciales, se busca que la empresa compense los espectáculos que sí se concretaron y cuyas remuneraciones no fueron entregadas. “La empresa Alive, al parecer, se valió del escándalo mediático para intentar evadir su situación financiera”, señaló la defensa del artista mexicano.

Esta resolución representa una victoria relevante para Christian Nodal, quien durante los últimos meses ha enfrentado una intensa exposición mediática, tanto por su vida personal como por sus proyectos profesionales. Con el fallo, Nodal se libera de pagar la millonaria suma que, según el proceso, no tenía justificación legal.

Temas Relacionados

Christian NodalChristian Nodal BogotáChristian Nodal ColombiaChristian Nodal en BogotáChristian Nodal conciertoAlive ProductionAtanasio Girardot MedellínBogotá NodalNodalColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Por quinta vez, Daniel Briceño cuestiona a Alcalde Galán por la relación entre Carlos Ramón González, sus fundaciones y la administración de comedores comunitarios de Bogotá

Para el concejal de Bogotá la relación de familiares de Carlos Ramón González con comedores comunitarios genera dudas sobre la transparencia en la adjudicación de recursos públicos en la capital colombiana

Infobae

Exministro Ricardo Bonilla habría ordenado beneficiar con contratos a congresistas vinculados con el escándalo de la Ungrd: esto es lo que se ha revelado en el proceso

El exjefe de Hacienda es señalado de avalar proyectos regionales para congresistas, mientras la Fiscalía analiza pruebas y la inmunidad de la testigo principal que destapó el caso

Exministro Ricardo Bonilla habría ordenado

Ella es la nieta de Diomedes Díaz que sorprende en redes y despierta el interés de los seguidores del vallenato por su belleza

Aunque la joven no ha mostrado interés de iniciar una carrera musical, su imagen se ha convertido en viral en las redes sociales por su atractivo físico

Ella es la nieta de

Pruebas clave complican la situación de Diego Cadena y aumentan la presión sobre la apelación de Álvaro Uribe

El fallo condenatorio previsto para el 15 de agosto por soborno a testigos y fraude procesal compromete al abogado con pruebas como ofrecimientos de dinero a exparamilitares y grabaciones presentadas por la Fiscalía.

Pruebas clave complican la situación

Dorado Mañana resultado de hoy viernes 15 de agosto 2025, último sorteo

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Dorado Mañana resultado de hoy
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunicado del ELN genera alarma

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

Capturaron en Antioquia a tres integrantes del Tren del Llano: esta es la otra estructura criminal venezolana que buscaba aliarse con bandas en Colombia

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

ENTRETENIMIENTO

Aida Victoria Merlano explicó por

Aida Victoria Merlano explicó por qué ha dejado las redes sociales y qué ha estado haciendo por estos días con su hijo

Ella es la nieta de Diomedes Díaz que sorprende en redes y despierta el interés de los seguidores del vallenato por su belleza

Karina García agregó por error a un en vivo en TikTok a un fanático que estaba en Siria: “Necesito ayuda para la comida”

Así se defendió Karina García ante las indirectas que exparticipantes de ‘La casa de los famosos Colombia’ le habrían lanzado por su pelea en ‘Stream Fighters’

Johana Velandia aseguró que sufrió con la convivencia en ‘La casa de los famosos’ y reveló qué hacían con Culotauro para pasar las noches de insomnio

Deportes

Rafael Robayo se fue en

Rafael Robayo se fue en contra de jugadores y dirigencia de Millonarios, tras el mal presente en Liga BetPlay: “Les da igual perder o ganar”

Técnico le respondió fuerte a periodista que lo acusó de quemar tiempo en partido de la Liga Betplay: “Vinimos a hacer un trabajo honrado”

Carlos Antonio Vélez hizo dura denuncia sobre la Dimayor, tras el partido del América de Cali: “Deslegitiman la competencia”

Ídolo del América de Cali reveló la preocupante situación deportiva del equipo: “Necesitamos jugadores de experiencia”

Stuttgart vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver a Luis Díaz en la final de la Supercopa de Alemania