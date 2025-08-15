Christian Nodal ganó proceso judicial contra una empresa colombiana luego de reclamación por más de dos millones de dólares

Christian Nodal gana demanda en Colombia: juez descarta reclamación de 2,5 millones de dólares - crédito CMN Colombia

El cantante mexicano Christian Nodal obtuvo una victoria judicial en Colombia, al ganar una demanda que lo responsabilizaba de un presunto incumplimiento contractual con la empresa Alive Production, propiedad del empresario Alan Acosta.

La compañía reclamaba una suma cercana a 2,5 millones de dólares por la cancelación de conciertos en territorio colombiano, incluido un espectáculo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, programado para marzo. Según Alive Production, más de 32.000 espectadores resultaron afectados y se obligó a la devolución de entradas y a asumir inconvenientes logísticos significativos en las instalaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Un juez de Bogotá resolvió el caso en agosto de 2025 y estableció que la parte demandante no entregó pruebas suficientes para sustentar sus acusaciones contra el intérprete. El abogado de Nodal, Miguel Ángel Morales, declaró en medios internacionales como Ventaneando que “el juez desestimó el caso por falta de evidencias”, detalle que eximió al artista de cualquier pago, incluida la suma original exigida por la empresa.

El equipo legal del cantante sostuvo que Alive Production atravesaba dificultades financieras y utilizó el proceso judicial “para ganar notoriedad y evitar obligaciones económicas con Nodal”. Morales sostuvo que “Alive Production enfrentaría problemas financieros y habría utilizado esta demanda para ganar notoriedad y evitar obligaciones económicas con el cantante”.

Aunque la sentencia favoreció a Christian Nodal, el conflicto legal no está resuelto por completo. Su defensa ahora impulsa un reclamo económico contra Alive Production por pagos pendientes relacionados con conciertos ofrecidos no solo en Colombia, sino también en otros países sudamericanos, lo que representa una suma cercana a los 2 millones de dólares.

“El objetivo ahora es limpiar la imagen y el buen nombre del cantante frente a la opinión pública, además de buscar el reconocimiento y pago de las obligaciones pendientes por las presentaciones efectuadas”, puntualizó Morales.

Según los documentos judiciales, se busca que la empresa compense los espectáculos que sí se concretaron y cuyas remuneraciones no fueron entregadas. “La empresa Alive, al parecer, se valió del escándalo mediático para intentar evadir su situación financiera”, señaló la defensa del artista mexicano.

Esta resolución representa una victoria relevante para Christian Nodal, quien durante los últimos meses ha enfrentado una intensa exposición mediática, tanto por su vida personal como por sus proyectos profesionales. Con el fallo, Nodal se libera de pagar la millonaria suma que, según el proceso, no tenía justificación legal.