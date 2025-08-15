Así luce el cementerio hebreo en Bogotá, en el que descansan los abuelos del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau

El subsecretario de Estado de EE. UU. tiene un vínculo especial con Colombia - crédito Luisa González/Reuters/Google Maps

En el corazón del Cementerio Hebreo del sur de Bogotá, un monumento se alza en memoria de las víctimas judías asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. Este espacio, que alberga 892 tumbas y cuya estructura triangular fue declarada patrimonio de interés cultural nacional en 1998, se convirtió en un testimonio silencioso de la historia de la comunidad judía en Colombia.

La reciente visita de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, que acudió para rendir homenaje a sus abuelos sepultados allí, renovó el interés por este lugar y su significado.

La noticia cobró relevancia cuando Landau compartió en su cuenta de X la experiencia de su visita, al describir a Colombia como “un país muy especial” y reconocer el esmero con el que se mantiene el cementerio. “Como no tengo familia aquí, temo que nadie haya visitado las tumbas en años, pero estaban bien cuidadas. Un día muy emotivo”, expresó en su perfil de X.

Este gesto personal puso en primer plano la labor de preservación y la memoria colectiva que resguarda el Cementerio Hebreo del sur de Bogotá: uno de los tres recintos sagrados judíos de la capital, según explicó Marcos Peckel, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia, en declaraciones recogidas por medios locales.

La historia del cementerio judío en el que están los restos de los abuelos del subsecretario de Estado de EE. UU.

El cementerio fue inaugurado en 1932 en el barrio inglés de la localidad de Rafael Uribe Uribe, en un contexto marcado por la llegada de judíos asquenazíes provenientes de Rumania, Polonia, Alemania y Austria. La puerta de acceso, construida en ladrillo oscuro y adornada con dos estrellas de David, da paso a un recinto que, desde 2005, solo recibe visitantes, ya que el último sepelio se llevó a cabo ese año. La disminución de dolientes refleja el paso del tiempo y los cambios demográficos de la comunidad.

La propiedad y el mantenimiento del cementerio corresponden al Centro Israelita de Bogotá, que asumió la responsabilidad de su protección. Según información publicada por la página oficial del Distrito, los primeros judíos que llegaron a Bogotá, huyendo de las leyes y políticas antisemitas de Adolfo Hitler, adquirieron este terreno para dar sepultura a sus muertos.

Y antes de la existencia de este camposanto, los fallecidos de la comunidad judía eran enterrados en un sector del Cementerio Central de Bogotá, hasta que las autoridades trasladaron sus restos al nuevo espacio.

Entre las tumbas más antiguas se encuentran las de José Berger, Efraín Merson y Eva Brill de Lubelchinch. La tradición judía, como indica Peckel, exige el entierro de los cuerpos, ya que la cremación no está permitida. Este principio guía la práctica funeraria de la comunidad desde sus inicios en el país.

El reconocimiento oficial del cementerio como patrimonio de interés cultural nacional por parte del Ministerio de Cultura en 1998 remarcó su valor histórico y arquitectónico. La presencia del Monumento al Holocausto en el centro del recinto reforzó su función como lugar de memoria y reflexión sobre las tragedias del siglo XX.

El Cementerio Hebreo del sur de Bogotá permanece como un espacio de encuentro entre la historia, la identidad y la memoria de una comunidad que, a pesar de la distancia y el paso de las generaciones, sigue encontrando formas de honrar a sus antepasados y preservar su legado.

Landau llevó consigo piedras de su casa en el funeral de Uribe Turbay

Luego de revelar que las tumbas de sus abuelos están en territorio nacional debido a que estos se refugiaron en Colombia durante el holocausto Nazi, Landau confesó que llevó piedras de su patio, en Estados Unidos, al funeral de Miguel Uribe Turbay, para luego dejarlas en las lápidas de sus familiares.

“Quería dejar algo de mí, así que dejé piedritas de nuestro patio trasero sobre las lápidas con los nombres de mi familia. Llevé esas piedritas en los bolsillos de mi traje cuando asistí al funeral del senador colombiano asesinado Miguel Uribe Turbay esta mañana”, expresó el alto funcionario norteamericano.