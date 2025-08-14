Colombia

Yeison Jiménez reveló la millonada que gana vendiendo gorras: “Ni yo lo creí”

El cantante de música popular reveló que en solo un fin de semana logró facturar 56 millones de pesos con negocio alejado de los escenarios y estudios de grabación

Juan David Botia Méndez

Juan David Botia Méndez

El cantante colombiano reveló que facturó 56 millones de pesos en solo dos días gracias a una línea de gorras inspiradas en su criadero, superando sus expectativas y mostrando su faceta empresarial - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez, reconocido por éxitos como Aventurero, sorprendió al contar su incursión en la venta de gorras se convirtió en un negocio muy rentable.

En una entrevista reciente, el cantante relató que en solo un fin de semana su emprendimiento le permitió facturar 56 millones de pesos, una cifra que, según sus propias palabras, superó cualquier expectativa.

El artista explicó que la idea de las gorras surgió como un proyecto casual inspirado en su criadero de caballos La Cumbre. Sin embargo, el éxito de la línea de productos fue tan inesperado como contundente.

“Me preguntó qué había pasado y yo le dije que eran las ventas de las gorras. En ese fin de semana logramos facturar 56 millones de pesos. Fue algo que ni yo mismo esperaba”, explicó Jiménez sobre la conversación con su contadora, quien notó el inusual movimiento financiero.

Las gorras tiene un costo de 89 mil pesos en la página web del cantante - crédito captura de pantalla Tienda Yeison Jiménez

Las gorras, cuyos diseños reflejan la afición del intérprete por los caballos y su propio estilo de vida, pasaron de ser un simple accesorio promocional a convertirse en uno de los productos preferidos de sus fanáticos.

“Yo no le tenía mucha fe al principio, pero la gente las empezó a comprar como locos. Es bonito saber que lo que uno hace con amor, así sea fuera de la música, puede llegar tan lejos”, destacó el cantante, subrayando la satisfacción que le genera ver la acogida que tuvieron sus productos en un mercado competitivo.

Además de su carrera musical, Yeison Jiménez suma así un nuevo logro en su faceta empresarial, consolidando su imagen como referente de diversificación económica dentro del entretenimiento colombiano.

Yeison Jiménez cuenta cómo ajustar su ritmo de trabajo le mejoró la salud y la vida familiar

Una interacción de Yeison Jiménez con Diva Jessurum habría sido el detonante del incómodo momento que atravesó la presentadora - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez compartió los ajustes que realizó en su rutina laboral para proteger su salud física y mental, admitiendo que “exijo porque le he dado duro”. El cantante, originario de Manzanares, Caldas, ha sido transparente sobre los desafíos que implica mantener una agenda saturada de compromisos y conciertos.

En diálogo con la Revista Vea, Jiménez confesó que debió replantear la intensidad de su agenda, pues las largas jornadas y trasnochos comenzaron a pasar factura. “Le bajé como un 40% al ritmo de la vida. Por lo menos ya no estoy trasnochando tanto a nivel laboral, sino 10 o 12 conciertos al mes de 20, 25 y 28 que hacíamos y ahora tengo un poco más de tiempo, llego temprano a mi casa, estoy llegando a las 09:00 de la noche donde quiera que esté”, explicó el intérprete.

Este rediseño de horarios ha tenido un impacto positivo, permitiéndole disfrutar de mayor tiempo en familia y sentir más energía, algo esencial para el ritmo que demanda una carrera de alto nivel. La reestructuración también afectó la organización de sus viajes y logísticas profesionales.

“Yo no vuelo en vuelos que lleguen a medianoche, ni madrugo, yo exijo que me ayuden a descansar un poco, porque le he dado muy duro a mi trabajo y al cuerpo”, puntualizó Jiménez, quien subraya la importancia del descanso para sostener el rendimiento.

El cantante reveló que otro hábito que incorporó fue desconectarse del celular a partir de las 9:00 de la noche. “Yo a las 9 me acuesto, apago el teléfono y a dormir, puede estarme hablando del que sea, pero yo estoy sacándole prioridad a mi descanso”, relató, detallando la disciplina que ahora aplica para evitar la fatiga y la sobreexposición digital fuera de sus obligaciones profesionales.

El cantante reveló que redujo en un 40% su actividad laboral y ahora se permite más tiempo en casa, apostando por el descanso y el balance familiar - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Sobre su presente, Jiménez afirma que vive un proceso de tranquilidad en el que ya no planifica cada detalle, sino que se permite fluir y priorizar el bienestar. “Estoy en un proceso de tranquilidad, no es de no trabajar. Yo nunca he tenido 5 días en mi casa acostado en televisión, eso no lo conozco en mi vida. Pero es un proceso de no querer nada. Estoy a lo que me llegue, si hay que viajar se viaja, si hay que comer se come, si hay que dormir, se duerme. No estoy planificando nada. En estos momentos de mi vida. Estoy a lo que venga, lo que llegue con la tranquilidad del mundo, relajado”, compartió.

Estos cambios llegan luego de que el artista cumpliera uno de sus sueños profesionales: presentarse con un lleno total ante más de 45.000 personas en el estadio El Campín de Bogotá, alcanzando así una meta que considera fruto del esfuerzo sostenido y del aprendizaje en equilibrar entrega y descanso.

