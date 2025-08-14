Susana Muhamad cuestionó la precandidatura de Daniel Quintero en el Pacto Histórico: “Es preocupante tener a un imputado por corrupción como candidato”

La exministra de Ambiente cuestionó la participación de Quintero en la interna del Pacto Histórico y propuso que compita en la consulta del Frente Amplio - crédito EFE

La exministra de Ambiente y precandidata presidencial Susana Muhamad expresó su preocupación por la participación de Daniel Quintero en la contienda interna del Pacto Histórico, calificando su presencia como “un escenario sin presentación” para la coalición.

“Es preocupante y tampoco, pues tendría presentación para el pacto tener a alguien imputado por corrupción como candidato”, añadió.

Aunque reconoció el principio de presunción de inocencia y que Quintero no ha sido condenado por los casos de corrupción, Muhamad consideró que la situación genera inquietud para el proyecto colectivo que representa el movimiento.

Durante un encuentro denominado Agora, realizado en el marco del Congreso de la Andi, la dirigente política reiteró su postura frente a empresarios de distintos sectores.

Muhamad propuso que Quintero participe en la consulta del Frente Amplio, programada para marzo, en lugar de la interna del Pacto Histórico.

“No estoy de acuerdo que Daniel Quintero esté como precandidato del Pacto Histórico. A mí me parece que está aprovechando un espacio político que no le pertenece. Es un aprovechamiento táctico para llevarse de una vez un partido que está naciendo, que debería ser progresista y de izquierda democrática”, afirmó.

“Yo estoy muy preocupada. Lo he expresado al interior del partido, lo he expresado públicamente porque no tiene lógica”, afirmó la exministra, según lo recogido por el medio.

Muhamad alertó que, si se mantiene la actual composición de la consulta de marzo, la coalición podría transformarse en un acuerdo entre sectores que no representan a la centroizquierda, sino intereses particulares.

“Que vaya al Frente Amplio, que se dispute con nosotros en votación en marzo la candidatura del Frente Amplio, pero no la lógica de aprovecharse y tomarse todo por derecha porque entonces la coalición de marzo no va a ser una coalición de centroizquierda, sino de ellos con ellos”, puntualizó.

Actualmente, el Pacto Histórico cuenta con siete precandidatos presidenciales: Susana Muhamad, Carolina Corcho, Alí Bantú, Daniel Quintero, Gustavo Bolívar, María José Pizarro y Gloria Flórez.

Muhamad, quien se define como militante de un proceso colectivo, insistió en que su crítica no busca destruir el proyecto común, sino preservar la integridad de la coalición y su capacidad de ofrecer una alternativa real en la democracia colombiana.