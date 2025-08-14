Colombia

Retroactivo pensional: qué es, quién puede recibirlo y paso a paso de cómo reclamar pagos en Colombia

El trámite aplica para quienes enfrentaron demoras por parte de Colpensiones o fondos privados, y solicitarlo es gratuito.

Por Dahana Ospina

El retroactivo no solo es
El retroactivo no solo es válido para pensión de vejez, sino que también abarca los casos de pensión por invalidez. - crédito Frepik

El retroactivo pensional ha surgido como un derecho fundamental para quienes sufren retrasos en el reconocimiento de su jubilación en Colombia. Miles de pensionados pueden reclamar el pago de las mesadas no recibidas durante el periodo de espera, si cumplen las condiciones legales.

¿Qué es el retroactivo pensional y a quién beneficia?

El retroactivo pensional corresponde a las sumas acumuladas que se generan cuando una persona cumple con los requisitos legales de edad y tiempo de cotización, pero el pago de la pensión se aprueba después de ese momento. Colpensiones y los fondos privados de pensiones deben reconocer este derecho cuando la demora radica en trámites administrativos o judiciales, de acuerdo con lo estipulado en la legislación colombiana.

Según el Ministerio de Justicia, el retroactivo no solo es válido para pensión de vejez, sino que también abarca los casos de pensión por invalidez, siempre que el beneficiario pudiera demostrar que el derecho existía antes de la resolución oficial.

Ejemplo ilustrativo: en palabras del Ministerio de Justicia, “Marcos sufrió un accidente laboral y debió pensionarse por invalidez el 10 de enero de 2021. Sin embargo, su pensión fue reconocida judicialmente el 4 de mayo de 2023. Durante ese tiempo, no tuvo ingresos, por lo que puede solicitar el pago de los meses que no recibió pensión”.

Usuarios pueden reclamar el pago
Usuarios pueden reclamar el pago retroactivo de su pensión por invalidez por el tiempo transcurrido entre la fecha de causación y el reconocimiento judicial. - crédito @AntonioSanguino/X

¿Quiénes pueden reclamar el retroactivo?

El retroactivo está dirigido a personas que recibieron su primera mesada pensional con retraso respecto a la fecha en que alcanzaron el derecho. Este pago se reconoce tanto en el régimen público (Colpensiones) como en los fondos de pensión privados como Porvenir y Protección.

Este derecho es aplicable siempre que la demora no haya sido ocasionada por falta de documentos o información por parte del solicitante, sino por procedimientos internos en las entidades administradoras.

Requisitos y documentos necesarios

Para reclamar el retroactivo, la persona debe presentar:

  • Formulario de solicitud expedido por la respectiva administradora de pensiones (Colpensiones o fondo privado).
  • Copia del acto administrativo o resolución que reconoce la pensión.
  • Historia laboral actualizada.
  • Copia de la cédula de ciudadanía.
El proceso de retroactivo es
El proceso de retroactivo es gratuito y no exige contratar abogado para iniciar el trámite. - crédito Andina

Este proceso es gratuito y no exige contratar abogado para iniciar el trámite. La solicitud puede presentarse directamente en las oficinas o canales oficiales de la entidad con la que se cotizó.

¿Cómo realizar el proceso paso a paso?

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas, así como la fecha en que se consolidó el derecho a jubilación.

2. Solicitar el formulario oficial en la administradora de pensiones y reunir los documentos requeridos.

3. Radicar la petición formal, anexando la resolución de pensión, la historia laboral y el documento de identidad.

4. La entidad dispone de 30 días calendario para estudiar la reclamación y emitir una respuesta. Si el retroactivo es aprobado, se ordena el pago de las mesadas atrasadas. Si es negado, el interesado puede acudir a la jurisdicción laboral.

Cálculo del pago retroactivo

El monto del retroactivo se determina a partir de la mesada que legalmente correspondía al beneficiario en la fecha en que adquirió el derecho, ajustada con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o el aumento del salario mínimo, según el caso.

El retroactivo se calcula con
El retroactivo se calcula con la mesada inicial ajustada por IPC o por el aumento del salario mínimo, según corresponda. - crédito Canva

De acuerdo con cifras expuestas por medios de comunicación, la mayoría de las decisiones legales fijan un plazo de prescripción de tres años para exigir el pago retroactivo de mesadas. Reclamar dentro de este periodo es indispensable para no perder el derecho.

Por ejemplo, si la pensión equivale al Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV), el ajuste debe hacerse con base en el incremento anual fijado por el Gobierno Nacional.

Recomendaciones y advertencias durante el trámite

Es recomendable conservar copias de todos los documentos radicados y la evidencia de la solicitud, según el Ministerio de Justicia. De igual forma, debe verificarse que la historia laboral y los aportes registrados estén correctos, porque cualquier diferencia puede afectar el monto a recibir.

El trámite es gratuito y no requiere intermediarios. Existen personas y oficinas que cobran por iniciar procedimientos que jurídicamente no tienen costo. En caso de requerir un acompañamiento legal, la sugerencia es acudir a un abogado de confianza y solicitar un presupuesto por escrito.

¿Qué pasos tomar si la solicitud es rechazada?

Ante una respuesta negativa o la falta de resolución del pago retroactivo, los ciudadanos pueden interponer una demanda laboral ante la jurisdicción ordinaria, tal como lo permite el marco regulatorio colombiano. El proceso judicial busca que un juez determine la procedencia o no del pago de las mesadas pendientes.

Es recomendable conservar copias de
Es recomendable conservar copias de todos los documentos radicados para el retroactivo pensional y la evidencia de la solicitud - crédito Freepik

Datos a tener en cuenta sobre la prescripción

Según la regulación nacional, el derecho a exigir retroactivos prescribe a los tres años desde la fecha en que la obligación es exigible. Presentar la reclamación ante Colpensiones o el fondo de pensiones interrumpe este plazo, por lo que es esencial actuar tan pronto se tenga certeza del retraso.

Una vez obtenido el reconocimiento, la administradora expide un documento que autoriza el pago de las sumas atrasadas, lo que permite acceder a una compensación para cubrir los meses o años en que no se recibió la pensión correspondiente.

