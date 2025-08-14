Petro le salió al paso a los insultos y señalamientos de dictador: “Mi conciencia está limpia y me resbala”

El presidente Gustavo Petro aseguró que hace parte de la población que se ve afectada por la desiguladad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En el evento “Pacto Boyacá, raíz y futuro”, llevado a cabo el 14 de agosto de 2025 en Sotaquirá, Boyacá, el presidente Gustavo Petro se desligó de señalamientos en su contra relacionados con su gestión, la cual, desde algunos sectores, han catalogado como autoritaria. Según expuso, no se reconoce como un dictador, aunque así lo tilden algunas personas, puesto que ha centrado su trabajo como mandatario en escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía.

“A mí me dicen dictador porque le hago caso al pueblo, porque no tiro gases; porque nadie puede decir que ha sido asesinado, él no, su familia, o ella; porque aquí no hemos llevado a la cárcel a nadie”, indicó el jefe de Estado en el evento público.

Asimismo, aseguró que, pese a ser blanco de insultos y críticas ofensivas, aseguró que no hace caso a los señalamientos en su contra. “Me pueden gritar hasta groserías, y me las aguanto, porque mi corazón está limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, y me resbala”, aseveró.

En ese sentido, hizo referencia a la canción El baile de los que sobran de Los Prisioneros, en la que se hace alusión a las desigualdades sociales. Según expuso, él hace parte de ese “baile”, al igual que millones de colombianos que esperan tener una parte de la riqueza del país. Afirmó que son muchas las personas que están “tocando” a la puerta para lograr un progreso.

“Pero, si no nos abren, entramos, porque no tenemos que pedir permiso (...). Entonces tenemos que pedir permiso para entrar a una iglesia, o para entrar a un palacio público, o para llegar a un parque que es del público”, indicó.

