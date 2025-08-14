Colombia

Petro le salió al paso a los insultos y señalamientos de dictador: “Mi conciencia está limpia y me resbala”

El presidente aseguró que durante su administración ha procurado no permitir actos de violencia: “No hemos llevado a la cárcel a nadie”

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que hace parte de la población que se ve afectada por la desiguladad - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

En el evento “Pacto Boyacá, raíz y futuro”, llevado a cabo el 14 de agosto de 2025 en Sotaquirá, Boyacá, el presidente Gustavo Petro se desligó de señalamientos en su contra relacionados con su gestión, la cual, desde algunos sectores, han catalogado como autoritaria. Según expuso, no se reconoce como un dictador, aunque así lo tilden algunas personas, puesto que ha centrado su trabajo como mandatario en escuchar y atender las necesidades de la ciudadanía.

A mí me dicen dictador porque le hago caso al pueblo, porque no tiro gases; porque nadie puede decir que ha sido asesinado, él no, su familia, o ella; porque aquí no hemos llevado a la cárcel a nadie”, indicó el jefe de Estado en el evento público.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Asimismo, aseguró que, pese a ser blanco de insultos y críticas ofensivas, aseguró que no hace caso a los señalamientos en su contra. “Me pueden gritar hasta groserías, y me las aguanto, porque mi corazón está limpio, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia, y me resbala”, aseveró.

En ese sentido, hizo referencia a la canción El baile de los que sobran de Los Prisioneros, en la que se hace alusión a las desigualdades sociales. Según expuso, él hace parte de ese “baile”, al igual que millones de colombianos que esperan tener una parte de la riqueza del país. Afirmó que son muchas las personas que están “tocando” a la puerta para lograr un progreso.

Pero, si no nos abren, entramos, porque no tenemos que pedir permiso (...). Entonces tenemos que pedir permiso para entrar a una iglesia, o para entrar a un palacio público, o para llegar a un parque que es del público”, indicó.

En desarrollo...

Temas Relacionados

Gustavo PetroInsultosPetro dictadorGobierno PetroColombia-Noticias

Más Noticias

“En Colombia no existe la prueba reina”: experto constitucionalista explicó la importancia del fallo contra el general (r) Rodolfo Palomino

La condena contra el exdirector de la Policía Nacional se sustentó en pruebas que la Corte Suprema de Justicia consideró conducentes, pertinentes y útiles, desmontando la idea de que un solo elemento pueda definir la culpabilidad

“En Colombia no existe la

Dian restringió el tránsito internacional de cigarrillos: el contrabando de este producto dejó millonarias pérdidas fiscales en Colombia

La autoridad aduanera implementó nuevas restricciones al tránsito internacional de tabaco, tras detectar un aumento sostenido en el comercio ilícito

Dian restringió el tránsito internacional

Sinuano Día, resultados del jueves 14 de agosto de 2025

Como todos los jueves, este tradicional sorteo colombiano difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Sinuano Día, resultados del jueves

Sube a $50 millones la recompensa para ubicar a Valeria Afanador: este es el balance preliminar de las autoridades

La menor completa más de 48 horas desaparecida, luego de que fuera vista por última vez en una zona de seto frondoso, cerca de la reja que limita con el río Frío de Cajicá

Sube a $50 millones la

Alejandro Riaño reveló el nombre del político que no pudo convencer de pasar por una entrevista con Juanpis González: “Ya no insistas más”

El comediante recordó algunos de los momentos más complejos a la hora de entrevistar miembros de la clase política, incluido Miguel Uribe Turbay

Alejandro Riaño reveló el nombre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El congresista Julio César Triana

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

A empleada de una joyería en Barranquilla la enamoraron, la extorsionaron y le robaron $126 millones

Tres militares muertos dejó ataque con dron explosivo de las disidencias de las Farc en Puerto Merizalde, Buenaventura

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Riaño reveló el nombre

Alejandro Riaño reveló el nombre del político que no pudo convencer de pasar por una entrevista con Juanpis González: “Ya no insistas más”

EN VIVO: Tensión y confusión en ‘MasterChef Celebrity’ por una prueba por equipos de máxima exigencia el 14 de agosto

Expareja de Karina García habló sobre su paso por la cárcel: “Fue lo más hostil que un ser humano puede pasar”

Yina Calderón reveló qué pasó con su ingreso a la cárcel para visitar a Epa Colombia y se refirió a la polémica por haber regalado la cadena de su amiga: “Es un tema sensible”

Yeison Jiménez reveló la millonada que gana vendiendo gorras: “Ni yo lo creí”

Deportes

Habría acuerdo para la llegada

Habría acuerdo para la llegada de Carlos Cuesta al futbol brasileño: iría a uno de los grandes de Río de Janeiro

Exjugador histórico de Millonarios habló sobre como es la presión de jugar en el cuadro azul: “Agachar la cabeza y aguantar las put...”

Estos son los cinco colombianos que jugarán la Premier League, tras la partida de Luis Díaz al Bayern Múnich

La portera de la selección Colombia Catalina Pérez comienza nueva era en Europa: fichó con el Racing de Estrasburgo de Francia

La Conmebol se burló de Atlético Nacional y del América de Cali tras sus malos resultados ante São Paulo y Fluminense: “Yo cuando me animo”