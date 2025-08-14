Miguel Varoni relató cómo superó su obsesión por bajar de peso, y pidió no satanizar las cirugías: “Yo no hubiera sido feliz”

El actor colombiano compartió cómo la rápida pérdida de peso se convirtió en una compulsión, abordando el impacto emocional y la importancia de buscar apoyo profesional durante procesos de transformación física - crédito @soyvaroni/ Instagram

Miguel Varoni, recordado actor de la televisión colombiana y protagonista de la serie Pedro el escamoso, se sinceró sobre los desafíos emocionales y mentales que enfrentó luego de someterse a una cirugía bariátrica.

El actor habló para el pódcast Ser 360 sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido y confesó que la pérdida de peso lo obsesionó.

“Yo empecé a bajar a velocidades impactantes y me empezó a gustar mucho eso y quería seguir bajando y no quería dejar de bajar. Se volvió como una enfermedad bajar de peso, me volví como medio loco con el tema, hasta que en un momento determinado un amigo me preguntó: ‘¿Usted se quiere morir?’”, confesó el actor.

El intérprete de Pedro Coral reconoció que el proceso de transformación física, que inicialmente buscaba un balance en su salud, derivó en una obsesión por cambiar su imagen, un sentimiento común entre pacientes que experimentan rápidas pérdidas de peso.

El actor confesó que en un punto se obsesionó con perder peso - crédito captura de pantalla Alan González/ YouTube

“Yo no hubiera sido feliz si no me hubiese hecho la cirugía. A mí me gusta estar como estoy, me gusta sentirme bien”, admitió Varoni, quien hizo un llamado a quienes tomaron o consideran tomar decisiones similares sobre su cuerpo.

En la conversación, Miguel Varoni subrayó la importancia de realizar este tipo de procedimientos solo bajo supervisión profesional. “Lo más importante es que no hay que tener dudas, si no se sienten cómodos con lo que tienen, arréglenselo que eso está bien. Pero lo más importante es que lo hagan de la mano de un profesional de la salud. (…) Es muy importante no arriesgar la vida. (…) La vida es una y hay que estar bien y cómodos y si tenemos la posibilidad de mejorar hay que hacerlo”, recomendó el actor.

Varoni también aprovechó la entrevista para pedir a su audiencia que no estigmatice los procedimientos quirúrgicos destinados a mejorar la calidad de vida y autoestima. “A mí me gusta estar como estoy, me gusta sentirme bien”, reiteró, resaltando que el bienestar trasciende lo estético y se asocia a la salud física y mental.

Miguel Varoni pidió no estigmatizar las cirugías - crédito cortesía Disney +

El actor vivió además las críticas del público cuando varias personas especularon sobre su aspecto físico. El actor respondió abiertamente al señalar que muchas veces la percepción ajena desconoce el esfuerzo y la intención tras la decisión de someterse a estos procedimientos por salud.

Llegó a sentirse más seguro de su aspecto al verse “demacrado”

El también director confesó en el pódcast que en medio de su proceso y la reducción de peso por la cirugía bariátrica confesó que entre más delgado se veía en el espejo, mejor se sentía.

“Entre más demacrado mejor, porque estaba más flaco, por eso este tema es de cuidado, por ejemplo, yo me levantaba y pesaba 68 kilos y sentía que tenía que levantarme a hacer cardio para bajar más”, confesó y aclaró que también se obsesionó con eso por el dolor que sentía en sus rodillas antes de perder casi 50 kilos.

Miguel Varoni confesó la razón por la que hizo pública sus intervenciones en el rostro

La confesión de Varoni en el pódcast Ser 360 también estuvo acompañada por los detalles detrás de la intervención que tuvo en el rostro, pues reveló que al perder una gran cantidad de peso, la piel de su cara y partes de su cuerpo perdieron firmeza, momento en que su cirujano de confianza le sugirió hacerse un procedimiento.

El actor habló del procedimiento que se hizo en el rostro - crédito Tomada de Instagram @alangonzalezmd

Según lo explico el experto en ese tipo de procedimientos, Alan González, en el pódcast al perder peso Miguel había tenido un envejecimiento prematuro e incluso confesó que al verlo después de mucho tiempo pensó que tenía una enfermedad.

Razón por la que Varoni decidió que el procedimiento en su rostro iba a ser documentado y compartido en redes sociales. “Yo quería operarme y que todo el mundo supiera, porque hay que hacerlo así, para que se den cuenta de que se tiene que usar la ciencia y también hace parte de la vida y no tener miedo decir que lo usa”, confesó.