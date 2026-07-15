Drones con explosivos agravan crisis en Briceño: un herido y 96 desplazados en zona rural

Las autoridades avanzan hacia el corregimiento Las Auras para recuperar el orden público tras confrontaciones entre grupos armados - crédito Colprensa

La violencia en el Norte de Antioquia volvió a provocar una emergencia humanitaria. Un nuevo desplazamiento masivo fue reportado en el municipio de Briceño, donde confrontaciones entre el Clan del Golfo y el frente 36 de las disidencias de las FARC dejaron al menos una persona herida y obligaron a 96 habitantes del corregimiento Las Auras a llegar al casco urbano.

La información conocida por Blu Radio indica que la disputa por el control territorial y las rentas criminales mantiene bajo presión a las comunidades rurales. Los enfrentamientos más recientes generaron temor entre los pobladores por el uso de drones cargados con explosivos cerca de viviendas y zonas habitadas.

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El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, confirmó que en los hechos se registraron daños materiales y que una persona resultó gravemente herida, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de mayor complejidad en el municipio de Yarumal.

“Hubo el lanzamiento aproximadamente de 5 o 6 drones que causaron daños materiales a varias viviendas del corregimiento y heridas a una persona”, señaló el funcionario al referirse a la situación registrada en Las Auras.

Desplazamiento masivo por combates en Las Auras

El desplazamiento de las 96 personas refleja el deterioro del orden público en Briceño, un municipio que en los últimos meses ha sido escenario de alertas por la presencia de grupos armados y por la presión sobre la población civil.

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Las familias que salieron del corregimiento buscaron refugio en el casco urbano, mientras las autoridades intentan avanzar hacia las zonas afectadas para restablecer condiciones mínimas de seguridad. El temor principal de los habitantes es quedar en medio de nuevas confrontaciones o sufrir afectaciones por ataques cerca de sus viviendas.

La Gobernación de Antioquia informó que la Fuerza Pública avanza hacia el corregimiento Las Auras con el propósito de garantizar el retorno del orden público. Sin embargo, la situación sigue siendo delicada por la intensidad de los enfrentamientos y por la presencia de estructuras armadas que disputan el territorio.

Imagen de archivo de desplazamiento forzado en Colombia. Foto: Colprensa

El uso de drones en estas confrontaciones aumenta la preocupación de las comunidades. Los pobladores temen que este tipo de ataques se repita en sectores cercanos a viviendas, caminos veredales o puntos de concentración de personas.

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Óscar Yesid Zapata, defensor de derechos humanos de la Fundación Sumapaz, advirtió que los habitantes han solicitado atención en materia de seguridad sin obtener una respuesta suficiente. Según explicó, la situación de riesgo es constante y afecta directamente la vida cotidiana de las comunidades.

“Evidentemente, es una situación de riesgo constante, inminente, en este territorio, y que ellos han buscado, de muchas maneras, que las autoridades le presten atención a esta situación”, afirmó Zapata.

Comunidades piden protección urgente

El defensor de derechos humanos señaló que los enfrentamientos y la presión de los grupos armados se han vuelto recurrentes. Para las comunidades, la prioridad es que se proteja la vida y la dignidad de quienes habitan las zonas rurales de Briceño.

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“Los enfrentamientos son constantes, la presión de grupos armados es constante. Lo que buscan en las comunidades es que se proteja la vida de dignidad”, recalcó.

La Gobernación de Antioquia aseguró que ha fortalecido la presencia institucional en el municipio y que la Fuerza Pública mantiene activos al menos tres focos priorizados en la zona urbana. No obstante, sigue pendiente la llegada por vía aérea de nuevos hombres de la Policía y el Ejército a los sectores más afectados.

También se espera un consejo de seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa para revisar los compromisos institucionales adquiridos en los últimos meses con el territorio. Las autoridades deberán evaluar medidas para proteger a las familias desplazadas, atender a la persona herida y evitar nuevos ataques contra la población civil.

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